Thể thao

U17 Việt Nam thua ngược Hàn Quốc, cơ hội đi tiếp vẫn còn

Quốc An

(NLĐO) - Rạng sáng 11-5, U17 Việt Năm thua ngược 1-4 trước U17 Hàn Quốc dù có bàn dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Dẫn trước suốt phần lớn thời gian thi đấu nhưng U17 Việt Nam đã không thể bảo toàn lợi thế và để U17 Hàn Quốc lội ngược dòng thắng 4-1 đầy tiếc nuối ở những phút cuối trận.

Trước đối thủ được đánh giá vượt trội, U17 Việt Nam nhập cuộc thận trọng và chủ động chơi phòng ngự phản công. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Hàn Quốc đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép về phía khung thành thủ môn Lý Xuân Hòa.

Tuy nhiên, hàng thủ áo đỏ đã thi đấu tập trung, bọc lót kín kẽ và khiến đại diện Đông Á gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn. Sau quãng thời gian đầu chịu áp lực, U17 Việt Nam dần lấy lại thế trận và tạo được sự nguy hiểm từ những pha phản công nhanh.

Phút 33, Đào Quý Vương tung đường chọc khe tinh tế để Lê Sỹ Bách thoát xuống dứt điểm chéo góc chuẩn xác, mở tỉ số 1-0 cho U17 Việt Nam. Có bàn dẫn trước, đại diện Đông Nam Á càng chơi tự tin và khép lại hiệp 1 với lợi thế mong manh.

Sang hiệp 2, U17 Hàn Quốc gia tăng sức ép mạnh mẽ nhằm tìm bàn gỡ. Thủ môn Lý Xuân Hòa trở thành điểm sáng với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, trong đó có tình huống cản phá cú sút nguy hiểm của Ahn Joo-wan ở phút 51.

Dù vậy, sự kiên cường của U17 Việt Nam chỉ được duy trì đến những phút cuối trận. Phút 83, An Sun-hyun thực hiện cú đá phạt đẹp mắt quân bình tỉ số 1-1 cho U17 Hàn Quốc.

Ít phút sau, hàng thủ U17 Việt Nam mất tập trung khi cho rằng đối phương đã rơi vào thế việt vị, tạo điều kiện để U17 Hàn Quốc ghi bàn vượt lên dẫn 2-1. 

Trong thế buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, U17 Việt Nam tiếp tục để lộ nhiều khoảng trống và nhận thêm hai bàn thua ở các phút 88 và 90+2.

Chung cuộc, U17 Việt Nam thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc sau màn trình diễn đầy nỗ lực nhưng tiếc nuối.

