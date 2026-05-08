Thể thao

U17 Việt Nam "đầu đã xuôi..."

HOÀNG HIỆP

Tuyển U17 Việt Nam đang chiếm lợi thế ở bảng C Giải U17 châu Á 2026 sau cú sẩy chân của U17 Hàn Quốc

Chiến thắng tối thiểu trước U17 Yemen ở lượt mở màn bảng C Giải U17 châu Á 2026 giúp U17 Việt Nam nắm lợi thế đáng kể.

Những pha phối hợp bài bản

Rạng sáng 7-5, U17 Việt Nam giành trọn 3 điểm nhờ trận thắng U17 Yemen 1-0. Với việc U17 Hàn Quốc hòa U17 UAE 1-1, những "chiến binh Sao vàng" đang tạm thời dẫn đầu bảng C.

Trong ngày ra quân, màn trình diễn của thầy trò HLV Cristiano Roland cho thấy sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát thế trận và tổ chức phòng ngự. U17 Việt Nam nhập cuộc chủ động, tạo áp lực liên tục bằng những pha phối hợp bài bản.

Dù khâu dứt điểm còn thiếu sắc bén trong hiệp 1, song cách U17 Việt Nam kiên nhẫn tìm khoảng trống phản ánh sự tiến bộ rõ rệt về tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Đáng chú ý, pha lập công của Đậu Quang Hưng ở phút 77 đã mang về chiến thắng đầu tiên cho U17 Việt Nam tại sân chơi châu lục kể từ năm 2016.

Tuy nhiên, vấn đề đáng lưu tâm lúc này là thể lực cầu thủ U17 Việt Nam. Trong khi đại diện Tây Á duy trì tốc độ cao nhờ nền tảng thể hình vượt trội thì các cầu thủ trẻ Việt Nam có sức bền kém hơn. Tiền đạo Lê Sỹ Bách và tiền vệ Nguyễn Minh Thủy đều có dấu hiệu quá tải ở hiệp 2, phải lần lượt rời sân. Nếu không có 3 pha cứu thua quan trọng của thủ môn Lý Xuân Hòa thì cục diện trận đấu có thể đã đảo chiều.

Đại diện Đông Á đánh rơi điểm

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U17 Hàn Quốc bất ngờ bị U17 UAE cầm hòa. Dù được đánh giá cao hơn và cầm bóng tới 70% nhưng đại diện Đông Á lại để thủng lưới sớm vì một tình huống phòng ngự thiếu tập trung.

Đội bóng xứ kim chi sau đó liên tục tấn công nhưng phải đến phút 88 mới tìm được bàn gỡ. Thủ môn U17 UAE Joshua Bentley đã có một trận đấu ấn tượng khi cản phá tới 7 cú dứt điểm của U17 Hàn Quốc, giúp đội nhà giành được 1 điểm trước sức ép nghẹt thở từ đối thủ. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp, đại diện Đông Á đánh rơi điểm trong ngày ra quân ở đấu trường châu lục.

U17 Việt Nam "đầu đã xuôi..." - Ảnh 1.

U17 Việt Nam (trái) đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm sau lượt trận đầu tiên. (Ảnh: AFC)

Kết quả này khiến cục diện bảng C trở nên khó lường hơn so với dự đoán ban đầu. U17 Việt Nam tạm dẫn đầu với 3 điểm, trong khi U17 Hàn Quốc và U17 UAE cùng có 1 điểm. U17 Yemen trắng tay nhưng vẫn cho thấy họ là đối thủ không dễ bị đánh bại nhờ nền tảng thể chất và tinh thần tranh chấp quyết liệt.

Ở lượt đấu tiếp theo (ngày 10-5), thầy trò HLV Cristiano Roland chạm trán U17 Hàn Quốc. Dù chưa thắng ở trận mở màn nhưng đội bóng Đông Á vẫn thể hiện khả năng áp đặt thế trận đáng nể, nhất là khi họ rơi vào thế bị dẫn bàn.

Đây sẽ là trận đấu mang ý nghĩa bản lề đối với mục tiêu giành vé dự Giải U17 World Cup của những "chiến binh Sao vàng". Nếu giành điểm trước U17 Hàn Quốc, cơ hội vào tứ kết của U17 Việt Nam sẽ rộng mở hơn. 

Ngược lại, áp lực sẽ dồn toàn bộ vào lượt trận cuối gặp U17 UAE - đối thủ vốn có nền tảng thể lực rất tốt với nhiều cầu thủ giàu tốc độ. 

Chiến thắng trước Yemen cho thấy U17 Việt Nam có cơ sở để kỳ vọng. Dưới thời HLV Cristiano Roland, đội sở hữu lối chơi khá rõ ràng, tấn công đa dạng, thay vì phụ thuộc các đường bóng dài. Quan trọng hơn, việc giành trọn 3 điểm ở lượt đầu tiên giúp các cầu thủ trẻ có lợi thế tâm lý lớn.

U17 Việt Nam "đầu đã xuôi..." - Ảnh 2.

 

