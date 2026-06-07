HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U19 Campuchia thắng "3 sao", tiễn Philippines về nước

Quốc An

(NLĐO) - Tối 6-6, U19 Campuchia có màn ra quân thuận lợi tại bảng C Giải U19 Đông Nam Á 2026 khi bất ngờ hạ Philippines với tỉ số 3-0 ở lượt trận thứ hai.

Với việc bảng C chỉ ba đội, đây mới là trận đấu đầu tiên của U19 Campuchia tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Trước đó, U19 Philippines đã thảm bại 0-10 trước U19 Úc, khiến cơ hội cạnh tranh vé vào vòng sau gần như không còn.

Bước vào trận đấu sau thất bại đậm ở trận ra quân, U19 Philippines nhanh chóng gặp bất lợi. Ngay phút thứ 5, U19 Campuchia đã tìm được bàn mở tỉ số. Chỉ 9 phút sau, đại diện xứ chùa tháp tiếp tục nhân đôi cách biệt để tạo thế trận hoàn toàn áp đảo.

Trước khi hiệp một khép lại, U19 Campuchia ghi thêm một bàn thắng ở phút 40, nâng tỉ số lên 3-0. Thậm chí, hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra khác nếu tận dụng thành công thì cách biệt có thể đã đậm hơn.

img

Sang hiệp hai, khi đã nắm chắc chiến thắng, U19 Campuchia chủ động giảm nhịp độ trận đấu và bảo toàn thể lực cho chặng đường tiếp theo. Dù vậy, Philippines cũng không tạo được sức ép đáng kể để tìm kiếm bàn gỡ.

Chung cuộc, U19 Campuchia thắng 3-0 tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vào bán kết tại bảng C. Tuy nhiên, do U19 Úc từng thắng Philippines tới 10 bàn không gỡ, đội bóng Đông Nam Á này đang gặp bất lợi lớn về hiệu số bàn thắng bại.

Với U19 Philippines, thất bại này đồng nghĩa với việc họ chính thức bị loại, khép lại hành trình tại giải với 2 trận toàn thua và nhận tổng cộng 13 bàn thua.

Ở cục diện bảng C sau hai lượt trận, U19 Úc dẫn đầu bảng C với 1 trận thắng, kèm hiệu số vượt trội. Ở lượt đấu cuối cùng ngày 9-6, đại diện xứ chuột túi chỉ cần một trận hòa trước U19 Campuchia là đủ để giành quyền đi tiếp với ngôi nhất bảng. Trong khi đó, U19 Campuchia buộc phải đánh bại U19 Úc nếu muốn tự quyết vị trí dẫn đầu.

Tin liên quan

U19 Việt Nam nắm lợi thế trước trận "chung kết bảng" với Indonesia

U19 Việt Nam nắm lợi thế trước trận "chung kết bảng" với Indonesia

(NLĐO) - U19 Việt Nam đã giành hai chiến thắng với tổng 8 bàn thắng, chưa thua bàn nào để nắm lợi thế lớn cho việc tranh ngôi đầu với chủ nhà Indonesia.

U19 Việt Nam thắng Myanmar trắng 5 bàn, chờ đấu chủ nhà Indonesia lượt cuối

(NLĐO) - Thi đấu áp đảo từ đầu đến cuối, U19 Việt Nam thắng dễ U19 Myanmar với tỉ số 5-0, tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi đối đầu U19 Indonesia.

Chưa thật sự yên tâm về U19 Việt Nam

Chiến thắng 3-0 trước U19 Timor-Leste giúp U19 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại Giải U19 Đông Nam Á 2026.

Philippines u19 Campuchia Đông Nam Á 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo