U19 Campuchia thắng "3 sao", tiễn Philippines về nước

Với việc bảng C chỉ ba đội, đây mới là trận đấu đầu tiên của U19 Campuchia tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Trước đó, U19 Philippines đã thảm bại 0-10 trước U19 Úc, khiến cơ hội cạnh tranh vé vào vòng sau gần như không còn.

Bước vào trận đấu sau thất bại đậm ở trận ra quân, U19 Philippines nhanh chóng gặp bất lợi. Ngay phút thứ 5, U19 Campuchia đã tìm được bàn mở tỉ số. Chỉ 9 phút sau, đại diện xứ chùa tháp tiếp tục nhân đôi cách biệt để tạo thế trận hoàn toàn áp đảo.

Trước khi hiệp một khép lại, U19 Campuchia ghi thêm một bàn thắng ở phút 40, nâng tỉ số lên 3-0. Thậm chí, hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra khác nếu tận dụng thành công thì cách biệt có thể đã đậm hơn.

Sang hiệp hai, khi đã nắm chắc chiến thắng, U19 Campuchia chủ động giảm nhịp độ trận đấu và bảo toàn thể lực cho chặng đường tiếp theo. Dù vậy, Philippines cũng không tạo được sức ép đáng kể để tìm kiếm bàn gỡ.

Chung cuộc, U19 Campuchia thắng 3-0 tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vào bán kết tại bảng C. Tuy nhiên, do U19 Úc từng thắng Philippines tới 10 bàn không gỡ, đội bóng Đông Nam Á này đang gặp bất lợi lớn về hiệu số bàn thắng bại.

Với U19 Philippines, thất bại này đồng nghĩa với việc họ chính thức bị loại, khép lại hành trình tại giải với 2 trận toàn thua và nhận tổng cộng 13 bàn thua.

Ở cục diện bảng C sau hai lượt trận, U19 Úc dẫn đầu bảng C với 1 trận thắng, kèm hiệu số vượt trội. Ở lượt đấu cuối cùng ngày 9-6, đại diện xứ chuột túi chỉ cần một trận hòa trước U19 Campuchia là đủ để giành quyền đi tiếp với ngôi nhất bảng. Trong khi đó, U19 Campuchia buộc phải đánh bại U19 Úc nếu muốn tự quyết vị trí dẫn đầu.