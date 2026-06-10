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Thể thao

U19 Việt Nam bị loại: Bóng đá trẻ không thể trưởng thành bằng tiểu xảo

Hoàng Tú

(NLĐO) - Thắng thua hay như U19 bị loại sớm là chuyện bình thường trong thể thao. Nhưng ở bóng đá trẻ, có những thất bại không chỉ nằm trên bảng tỉ số.

U19 Việt Nam và câu chuyện không còn đơn thuần là chuyên môn

U19 Việt Nam rời giải U19 Đông Nam Á 2026 từ vòng bảng sau trận thua Indonesia và sau đó là trận Campuchia hòa Úc. Nhưng điều đáng suy nghĩ không phải là quả phạt đền phút bù giờ khiến đội Việt Nam thua chủ nhà Indonesia 1-2 và là nền tảng bị loại, mà là cách đội Việt Nam đã bị cuốn vào những tiểu xảo không nên có ở lứa tuổi cần được dạy cách chơi bóng tử tế, sáng tạo.

U19 Việt Nam bị loại: Bóng đá trẻ không thể lớn lên bằng tiểu xảo - Ảnh 1.

U19 Úc (giữa) hòa U19 Campuchia 2-2, khiến cánh cửa vào bán kết khép lại với U19 Việt Nam

U19 Việt Nam bị loại khỏi giải U19 Đông Nam Á 2026 theo kịch bản rất nghiệt ngã. Đội thắng hai trận đầu, tạo được lợi thế, nhưng thua chủ nhà Indonesia 1-2 ở trận quyết định. Bàn thua cuối đến từ chấm phạt đền trong phút bù giờ, khiến Việt Nam mất quyền tự quyết. Sau đó, khi Úc hòa Campuchia 2-2, khiến cánh cửa vào bán kết khép lại với U19 Việt Nam.

Nếu chỉ nhìn vào hành trình ấy, người ta có thể nói U19 Việt Nam kém may. Một quả phạt đền gây tranh cãi, một kết quả ở bảng khác không như mong muốn, một thể thức khiến đội nhì bảng phải chờ đợi số phận. 

Nhưng bóng đá không chỉ được kể bằng may rủi. Đặc biệt với bóng đá trẻ, câu hỏi quan trọng không phải là "vì sao bị loại?", mà là "sau khi bị loại, đội bóng này học được điều gì?".

Thua trong thể thao là chuyện bình thường. Không đội bóng nào lớn lên mà không từng thất bại. Một cầu thủ trẻ có thể chuyền sai, dứt điểm hỏng, phòng ngự non kinh nghiệm, xử lý thiếu bình tĩnh trong vòng cấm. 

Những lỗi ấy có thể sửa bằng tập luyện, bằng trải nghiệm, bằng thời gian. Nhưng khi một đội trẻ bắt đầu sa vào tiểu xảo, khi những người lớn trong ban huấn luyện cũng tham gia vào các hành động phản cảm, câu chuyện không còn đơn thuần là chuyên môn.

Cầu thủ trẻ cần được dạy chơi bóng

Bóng đá đỉnh cao không ngây thơ. Ở sân chơi chuyên nghiệp, người ta vẫn thấy những pha kéo áo kín đáo, những tình huống trì hoãn nhịp trận, những cách gây áp lực lên trọng tài, những thủ thuật tâm lý với đối thủ. Nhưng có một ranh giới rất rõ: sự khôn ngoan chiến thuật khác với tiểu xảo; bản lĩnh thi đấu khác với hành vi phản cảm; kiểm soát trận đấu khác với phá nhịp bằng những động tác không đẹp.

U19 Việt Nam bị loại: Bóng đá trẻ không thể lớn lên bằng tiểu xảo - Ảnh 2.

Cầu thủ trẻ cần được dạy chơi bóng

Với bóng đá trẻ, ranh giới ấy càng phải được giữ nghiêm ngặt hơn. Bởi cầu thủ U19 vẫn đang ở giai đoạn hình thành thói quen, nhân cách thi đấu và bản sắc chuyên môn. Họ cần được dạy cách nhận bóng dưới áp lực, cách thoát áp lực, cách tranh chấp mạnh mẽ nhưng đúng luật, cách kiểm soát cảm xúc khi trọng tài đưa ra quyết định bất lợi, cách đứng dậy sau một pha va chạm và tiếp tục chơi bóng.

Họ không nên được dạy rằng khi trận đấu khó khăn, có thể tìm cách câu giờ bằng mọi giá. Họ càng không nên nhìn thấy người lớn làm điều đó trước mắt mình. 

Thật đáng tiếc, một thành viên ban huấn luyện đội Việt Nam bị thẻ đỏ vì một hành động bị nhìn nhận như tiểu xảo, vấn đề đã vượt khỏi phạm vi chiến thuật.

Người lớn trong bóng đá trẻ không chỉ là người chỉ đạo. Họ là tấm gương. Một ánh mắt, một phản ứng, một hành động bên ngoài đường biên đều có thể trở thành bài học cho cầu thủ trẻ.

Nếu người lớn chọn cách bình tĩnh, cầu thủ sẽ học sự bình tĩnh. Nếu người lớn chọn cách đối diện áp lực bằng phẩm giá, cầu thủ sẽ học phẩm giá. Nhưng nếu người lớn chọn tiểu xảo, cầu thủ rất dễ tin rằng tiểu xảo là một phần tất yếu để tồn tại.

Bóng đá trẻ cần sòng phẳng

Sau trận thua Indonesia, U19 Việt Nam phải chờ các bảng khác. Khi Thái Lan gặp Malaysia, nếu trận đấu diễn ra theo hướng cầu hòa, Việt Nam có thể bị đẩy vào thế bất lợi. Nhưng Thái Lan và Malaysia đã tạo nên một trận đấu cởi mở, có bàn thắng, có rượt đuổi tỉ số và có nỗ lực đến phút cuối. 

Thái Lan thắng 3-2, Malaysia bị loại. Với Việt Nam, đó là kết quả mở lại hy vọng. Nhưng với bóng đá trẻ Đông Nam Á, điều đáng quý hơn là tinh thần thi đấu: không vào sân để tính toán một tỉ số có lợi cho cả hai, mà cần phải chơi một trận đấu đúng nghĩa.

U19 Việt Nam bị loại: Bóng đá trẻ không thể lớn lên bằng tiểu xảo - Ảnh 3.

U19 Campuchia đi tiếp, U19 Việt Nam bị loại

Trận Úc hòa Campuchia 2-2 sau đó lại tạo ra một kịch bản khác. Úc dẫn trước 2-0, Campuchia vùng lên gỡ hòa, và kết quả ấy khiến Việt Nam bị loại. Có thể người hâm mộ Việt Nam tiếc, thậm chí nghiệt ngã khi thấy số phận đội nhà được quyết định bởi đội khác. Nhưng nếu nhìn công bằng, Campuchia đã chơi vì cơ hội của họ, còn Úc vẫn có quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng. Đó cũng là bóng đá.

Chúng ta có thể buồn vì U19 Việt Nam bị loại. Nhưng càng buồn hơn nếu sau thất bại ấy, ta không nhìn lại mình mà chỉ trách người khác. Thái Lan không cần đá hòa để loại Việt Nam. Campuchia không cần xin ai quyền đi tiếp. Úc không có nghĩa vụ phải cứu Việt Nam. 

Khi đã mất quyền tự quyết, đội bóng phải chấp nhận những điều xấu nhất có thể đến với mình khi số phận lại hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

Vì vậy, bài học lớn nhất vẫn phải quay về U19 Việt Nam: muốn không phải chờ ai, hãy tự thắng trận quyết định.

Muốn không bị phụ thuộc vào bảng khác, hãy đủ bản lĩnh trong trận đấu then chốt. Muốn đi xa, hãy giỏi hơn bằng chuyên môn, không phải bằng tiểu xảo.

Văn hóa thi đấu

Bóng đá trẻ Việt Nam nhiều năm qua vẫn nói về kỹ thuật, thể lực, chiến thuật, tư duy chơi bóng, khả năng va chạm quốc tế. Tất cả đều đúng. Nhưng sau thất bại của U19 Việt Nam, có lẽ cần nói nhiều hơn về văn hóa thi đấu.

Một cầu thủ trẻ phải biết gây áp lực bằng sức mạnh và kỷ luật, không bằng những pha vào bóng thừa bạo lực. Không chỉ cần biết câu giờ khi cần bảo toàn tỉ số mà phải hiểu sự khác nhau giữa kiểm soát trận đấu và làm xấu trận đấu.

Cần thẳng thắn hơn: U19 Việt Nam thua vì chưa đủ bản lĩnh trong trận đấu quyết định. Thua vì có thời điểm xử lý chuyên môn chưa tốt. Thua vì không tự quyết được số phận. Và thua trong một trận đấu mà những hành vi tiểu xảo, đặc biệt từ khu kỹ thuật, để lại cảm giác khó chấp nhận.

Đừng chỉ hỏi vì sao U19 Việt Nam bị loại. Hãy hỏi sâu hơn: chúng ta đang dạy các cầu thủ trẻ điều gì để họ bước lên bóng đá đỉnh cao?


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