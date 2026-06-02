Indonesia thắng đậm Myanmar, vẫn chưa thể giành ngôi đầu từ tay U19 Việt Nam ở Giải Đông Nam Á





Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U19 Indonesia và U19 Myanmar nhập cuộc với tốc độ khá cao trong trận đấu ra quân giải U19 Đông Nam Á.

Trong đó, U19 Myanmar là đội tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên khi có pha đột phá bên cánh trái rồi căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm ở phút thứ 3, nhưng hàng thủ Indonesia đã kịp thời giải nguy.

Chiều ngược lại, U19 Indonesia liên tiếp gây sức ép bằng các tình huống cố định và những pha tấn công biên. Phút thứ 5, một quả ném biên mạnh của cầu thủ Indonesia khiến thủ môn Myanmar phải vất vả đấm bóng chịu phạt góc.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, trong đó có pha đánh đầu đưa bóng dội cột dọc ở giữa hiệp một, U19 Indonesia cuối cùng cũng tìm được bàn mở tỉ số ở phút 45. Từ một pha tranh chấp quyết liệt, Arkhan Kaka khéo léo vượt qua hậu vệ đối phương trước khi tâng bóng qua đầu thủ môn Sai Khant Min Nyo, đưa Indonesia vươn lên dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp hai, U19 Myanmar nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Đội bóng áo trắng tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, trong đó có cú sút xa uy lực ở phút 67 nhưng không thể đánh bại thủ môn Indonesia.

Khi chưa thể tìm được bàn thắng, U19 Myanmar lại liên tiếp mắc sai lầm nơi hàng thủ. Phút 72, trung vệ Thet Paing Soe có đường chuyền về bất cẩn, trước khi thủ môn Sai Khant Min Nyo phá bóng trúng người tiền đạo Prasetyo. Bóng bật ngược trở lại đúng vị trí chân sút Indonesia và anh dễ dàng dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0.

Những phút cuối trận tiếp tục chứng kiến sự lúng túng của hàng phòng ngự Myanmar. Đến phút 90, tận dụng pha phối hợp thiếu ăn ý giữa hai cầu thủ đối phương, Azkairawan cướp được bóng rồi kiến tạo thuận lợi để Prasetyo hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho U19 Indonesia.

Giành trọn 3 điểm với màn trình diễn hiệu quả, U19 Indonesia tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu và cạnh tranh ngôi đầu bảng với U19 Việt Nam (thắng 3-0 Timor Leste) khi đang có cùng số điểm và hiệu số.







