Indonesia thắng đậm Myanmar, vẫn chưa thể giành ngôi đầu từ tay U19 Việt Nam ở Giải Đông Nam Á

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Indonesia thắng đậm Myanmar, vẫn chưa thể giành ngôi đầu từ tay U19 Việt Nam ở Giải Đông Nam Á

Quốc An

(NLĐO) - Tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, U19 Indonesia đánh bại U19 Myanmar với tỉ số 3-0 trong tối 1-6.


Indonesia thắng đậm Myanmar, vẫn chưa thể giành ngôi đầu từ tay U19 Việt Nam ở Giải Đông Nam Á - Ảnh 1.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U19 Indonesia và U19 Myanmar nhập cuộc với tốc độ khá cao trong trận đấu ra quân giải U19 Đông Nam Á.

Trong đó, U19 Myanmar là đội tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên khi có pha đột phá bên cánh trái rồi căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm ở phút thứ 3, nhưng hàng thủ Indonesia đã kịp thời giải nguy.

Chiều ngược lại, U19 Indonesia liên tiếp gây sức ép bằng các tình huống cố định và những pha tấn công biên. Phút thứ 5, một quả ném biên mạnh của cầu thủ Indonesia khiến thủ môn Myanmar phải vất vả đấm bóng chịu phạt góc.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, trong đó có pha đánh đầu đưa bóng dội cột dọc ở giữa hiệp một, U19 Indonesia cuối cùng cũng tìm được bàn mở tỉ số ở phút 45. Từ một pha tranh chấp quyết liệt, Arkhan Kaka khéo léo vượt qua hậu vệ đối phương trước khi tâng bóng qua đầu thủ môn Sai Khant Min Nyo, đưa Indonesia vươn lên dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp hai, U19 Myanmar nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Đội bóng áo trắng tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, trong đó có cú sút xa uy lực ở phút 67 nhưng không thể đánh bại thủ môn Indonesia.

Khi chưa thể tìm được bàn thắng, U19 Myanmar lại liên tiếp mắc sai lầm nơi hàng thủ. Phút 72, trung vệ Thet Paing Soe có đường chuyền về bất cẩn, trước khi thủ môn Sai Khant Min Nyo phá bóng trúng người tiền đạo Prasetyo. Bóng bật ngược trở lại đúng vị trí chân sút Indonesia và anh dễ dàng dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0.

Những phút cuối trận tiếp tục chứng kiến sự lúng túng của hàng phòng ngự Myanmar. Đến phút 90, tận dụng pha phối hợp thiếu ăn ý giữa hai cầu thủ đối phương, Azkairawan cướp được bóng rồi kiến tạo thuận lợi để Prasetyo hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho U19 Indonesia.

Indonesia thắng đậm Myanmar, vẫn chưa thể giành ngôi đầu từ tay U19 Việt Nam ở Giải Đông Nam Á - Ảnh 2.

Giành trọn 3 điểm với màn trình diễn hiệu quả, U19 Indonesia tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu và cạnh tranh ngôi đầu bảng với U19 Việt Nam (thắng 3-0 Timor Leste) khi đang có cùng số điểm và hiệu số.



Tin liên quan

TV360 độc quyền phát sóng các trận U19 Việt Nam ở Giải Đông Nam Á 2026

TV360 độc quyền phát sóng các trận U19 Việt Nam ở Giải Đông Nam Á 2026

(NLĐO) - Hành trình của U19 Việt Nam tại Giải U19 Đông Nam Á 2026 sẽ được phát sóng trọn vẹn trên nền tảng TV360.

Lịch thi đấu và phát sóng của U19 Việt Nam đấu Indonesia ở giải Đông Nam Á

(NLĐO) - Người hâm mộ Việt Nam đón tin vui khi hành trình của U19 Việt Nam tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 trên đất Indonesia sẽ được phát trực tiếp.

U19 Việt Nam đối đầu chủ nhà Indonesia ở giải Đông Nam Á

(NLĐO) - Theo kết quả bốc thăm của LĐBĐ Đông Nam Á, U19 Việt Nam cùng chung bảng A với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste

U19 Việt Nam U19 Đông Nam Á U19 Myanmar U19 Indonesia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo