Thể thao

Công Hậu lập hattrick, U19 Việt Nam đại thắng trận ra quân giải Đông Nam Á

Quốc An

(NLĐO) - Thi đấu lấn lướt trong phần lớn thời gian, U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Timor Leste với tỉ số 3-0 nhờ cú hattrick của tiền đạo Công Hậu.

Ở trận ra quân chiều 1-6 tại GIải Đông Nam Á, U19 VIệt Nam sớm tạo lợi thế ngay phút thứ 2. Từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Công Hậu bứt tốc vượt qua hậu vệ đối phương rồi dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thắng sớm, U19 Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận và liên tiếp tạo ra sức ép về phía khung thành Timor Leste. Tấn Minh và Tấn Dũng đều có những cú sút xa đáng chú ý nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Cá nhân Công Hậu tiếp tục là điểm sáng trên hàng công khi nhiều lần đặt khung thành đối phương vào tình trạng báo động.

Tuy nhiên, Timor Leste không dễ dàng buông xuôi. Đội bóng áo trắng có một số pha phản công nguy hiểm, trong đó đáng chú ý là cú dứt điểm của đội trưởng ở phút 22 và tình huống đối mặt ở phút 29. Dù vậy, thủ môn Xuân Tín đã thi đấu tập trung để giúp U19 Việt Nam bảo toàn lợi thế 1-0 khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, U19 Việt Nam tiếp tục kiểm soát trận đấu nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ số đông của đối phương. Trong khi Timor Leste buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, đội chủ nhà đã tận dụng tốt khoảng trống để kết liễu trận đấu.

Phút 83, từ quả tạt chuẩn xác của Quốc Khánh bên cánh phải, Công Hậu tung cú vô lê đẹp mắt đánh bại thủ môn Timor Leste, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0. Chưa đầy 10 phút sau đó, Công Hậu hoàn tất cú hattrick khi thoát xuống bên hành lang cánh trái, đánh bại thủ môn Timor Leste.

Kết quả này giúp U19 Việt Nam có màn khởi đầu thuận lợi, tạm dẫn đầu bảng A khi chờ đợi kết quả giữa Myanmar và Indonesia. Lượt đấu tiếp theo của U18 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 4-6 trước Myanmar.

Lịch thi đấu U19 Việt Nam ở giải Đông Nam Á

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U19 Đông Nam Á từ 01/06 – 14/06 trên TV360 tại https://tv360.vn. Miễn phí data 4G/5G Viettel


Tin liên quan

Lịch thi đấu và phát sóng của U19 Việt Nam đấu Indonesia ở giải Đông Nam Á

(NLĐO) - Người hâm mộ Việt Nam đón tin vui khi hành trình của U19 Việt Nam tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 trên đất Indonesia sẽ được phát trực tiếp.

U19 Việt Nam đối đầu chủ nhà Indonesia ở giải Đông Nam Á

(NLĐO) - Theo kết quả bốc thăm của LĐBĐ Đông Nam Á, U19 Việt Nam cùng chung bảng A với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste

HTV lần đầu tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp HTV 2026

(NLĐO) - Đài PT - TH TP HCM (HTV) phối hợp cùng Sở VHTT, Sở GD và ĐT, Thành Đoàn và LĐ BĐ TP HCM tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp HTV 2026.

