U20 Việt Nam rơi vào "bảng tử thần" ở vòng loại U20 châu Á 2027

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U20 Việt Nam rơi vào "bảng tử thần" ở vòng loại U20 châu Á 2027

Tường Phước (Ảnh: VFF)

(NLĐO) - Kết quả bốc thăm vòng loại U20 châu Á 2027 đưa U20 Việt Nam vào bảng đấu khó, khi phải cạnh tranh cùng Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine.

U20 Việt Nam rơi vào "bảng tử thần" ở vòng loại U20 châu Á 2027 - Ảnh 1.

Lễ bốc thăm phân bảng đấu vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) chiều 28-5. U20 Việt Nam rơi vào bảng C cùng Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine. Đây được đánh giá là "bảng tử thần" bởi trình độ đẳng cấp của các đội khá tương đồng.

Trong số các đối thủ, Iran được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng. Đội bóng Tây Á không chỉ thuộc nhóm hạt giống số 1 mà còn sở hữu nền bóng đá trẻ giàu truyền thống bậc nhất châu lục. Ở cấp độ U20, Iran thường xuyên góp mặt sâu tại các vòng chung kết châu Á và luôn nổi bật nhờ nền tảng thể lực, kỹ thuật cùng lối chơi giàu tốc độ.

U20 Việt Nam rơi vào "bảng tử thần" ở vòng loại U20 châu Á 2027 - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, CHDCND Triều Tiên cũng là đối thủ khó lường. Các đội tuyển trẻ của bóng đá Triều Tiên nổi tiếng với kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu máu lửa. Dù không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông quốc tế nhưng U20 CHDCND Triều Tiên vẫn là tập thể có chất lượng chuyên môn đáng gờm ở sân chơi trẻ châu Á.

Trong khi đó, Palestine tuy bị đánh giá thấp hơn Iran nhưng luôn tiềm ẩn khả năng tạo bất ngờ.

Những năm gần đây, bóng đá Palestine có bước tiến rõ rệt nhờ đầu tư mạnh cho các tuyến trẻ và thường gây nhiều khó khăn cho các đại diện Đông Nam Á bằng lối đá giàu thể lực.

Rõ ràng, U20 Việt Nam sẽ phải đối mặt hành trình đầy thử thách nếu muốn giành vé dự vòng chung kết. Theo thể thức của AFC, chỉ 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành quyền đi tiếp tới vòng chung kết U20 châu Á 2027 tại Trung Quốc.

U20 Việt Nam rơi vào "bảng tử thần" ở vòng loại U20 châu Á 2027 - Ảnh 3.

Dẫu vậy, cơ hội vẫn còn đối với U20 Việt Nam, khi đoàn quân HLV Yutaka Ikeuchi sở hữu lứa cầu thủ tài năng được đầu tư bài bản và có quá trình cọ xát quốc tế khá tích cực. Trước mắt, đội sẽ tham dự Giải U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia như bước chuẩn bị quan trọng cho chiến dịch vòng loại châu Á.

Điểm đáng chú ý là Việt Nam tiếp tục được AFC trao quyền đăng cai một bảng đấu thuộc vòng loại. Đây sẽ là lợi thế không nhỏ cho U20 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ Tây Á và Đông Á vốn có nền tảng thể lực vượt trội.

Nhìn rộng hơn, việc thường xuyên được góp mặt ở các giải trẻ châu lục cho thấy bóng đá Việt Nam đang duy trì chiến lược phát triển dài hạn.

Sau thành công của nhiều lứa cầu thủ trước đây, người hâm mộ kỳ vọng U20 Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn và nuôi dưỡng thế hệ kế cận cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

U20 Việt Nam rơi vào "bảng tử thần" ở vòng loại U20 châu Á 2027 - Ảnh 4.

Muốn biến kỳ vọng thành hiện thực, U20 Việt Nam cần cải thiện bản lĩnh thi đấu trước các đối thủ mạnh, đồng thời tận dụng tối đa ưu thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả. Bởi ở một bảng đấu khắc nghiệt như hiện tại, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến giấc mơ châu Á dang dở.

Theo thể thức của giải, 32 đội thuộc Giai đoạn Vòng loại được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tập trung từ ngày 31-8 đến 6-9. Kết thúc vòng loại, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Điểm mới của giải đấu năm nay là AFC lần đầu tiên áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ gồm Giai đoạn Vòng loại (Qualification Phase) và Giai đoạn Phát triển (Development Phase). Trong đó, các đội có thứ hạng cao hơn sẽ tham dự Giai đoạn Vòng loại, còn 12 đội thuộc nhóm còn lại thi đấu ở Giai đoạn Phát triển nhằm tạo thêm cơ hội cọ xát và nâng cao trình độ.

Đáng chú ý, 6 đội xếp thứ tư có thành tích kém nhất ở Giai đoạn Vòng loại sẽ phải xuống chơi tại Giai đoạn Phát triển, trong khi 3 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng từ Giai đoạn Phát triển sẽ được thăng hạng lên chơi ở Giai đoạn Vòng loại ở kỳ giải tiếp theo.


Tin liên quan

TV360 độc quyền phát sóng các trận U19 Việt Nam ở Giải Đông Nam Á 2026

TV360 độc quyền phát sóng các trận U19 Việt Nam ở Giải Đông Nam Á 2026

(NLĐO) - Hành trình của U19 Việt Nam tại Giải U19 Đông Nam Á 2026 sẽ được phát sóng trọn vẹn trên nền tảng TV360.

Lịch thi đấu và phát sóng của U19 Việt Nam đấu Indonesia ở giải Đông Nam Á

(NLĐO) - Người hâm mộ Việt Nam đón tin vui khi hành trình của U19 Việt Nam tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 trên đất Indonesia sẽ được phát trực tiếp.

U19 Việt Nam đối đầu chủ nhà Indonesia ở giải Đông Nam Á

(NLĐO) - Theo kết quả bốc thăm của LĐBĐ Đông Nam Á, U19 Việt Nam cùng chung bảng A với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste

bóng đá Việt Nam vòng chung kết Đông Nam Á đội tuyển quốc gia U20 Việt Nam Vòng loại U20 châu Á 2027
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo