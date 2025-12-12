U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận bán kết SEA Games 33

Do vừa trải qua trận đấu với U22 Malaysia nên trong buổi tập này, HLV Kim Sang-sik chia đội hình thành hai nhóm.

Nhóm các cầu thủ thi đấu trên 60 phút ngày hôm qua chỉ thực hiện các bài căng cơ, thả lỏng và được HLV trưởng phân tích, rút kinh nghiệm về những chi tiết chiến thuật của trận đấu trước. Nhóm còn lại tập luyện với cường độ cao hơn, tập trung vào củng cố nền tảng thể lực, rèn khả năng phối hợp tấn công và tổ chức phòng ngự.



Trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng đã chia sẻ với truyền thông về tinh thần toàn đội cũng như sự chuẩn bị cho trận bán kết.

Anh cho biết: “Không khí trong phòng thay đồ sau khi giành quyền vào bán kết rất vui. Thầy Kim chúc mừng chiến thắng nhưng chưa chia sẻ nhiều, bởi toàn đội cần nhanh chóng hướng sự tập trung vào trận đấu tiếp theo”.

Nói về sự chuẩn bị cho trận bán kết gặp U22 Philippines, Phi Hoàng cho biết: “Hiện tại chúng tôi chưa nghiên cứu sâu về đối thủ. Toàn đội luôn giữ tinh thần tập trung, cố gắng tuân thủ đấu pháp mà Ban huấn luyện đưa ra. Hôm nay toàn đội sẽ tập luyện tích cực, nói chuyện nhiều hơn để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tới”.



Từng góp mặt trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Philippines tại bán kết U23 Đông Nam Á 2025, nhưng Nguyễn Phi Hoàng vẫn tỏ ra thận trọng khi đánh giá về đối thủ. Anh cho rằng Philippines là đội bóng mạnh. Điều quan trọng nhất đối với U22 Việt Nam khi đối đầu với họ vẫn là sự tập trung và chiến đấu với tinh thần cao nhất.

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có thêm 2 ngày nữa để hoàn thiện công tác chuẩn bị cho trận bán kết. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là giành quyền góp mặt trong trận chung kết Bóng đá nam SEA Games 33.

