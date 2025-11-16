U22 Việt Nam tiến bộ nhờ "thầy nội"

Từng thua chủ nhà Trung Quốc với tỉ số 1-2 trong lần đầu tham dự CFA Team China vào năm 2024, nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam nhanh chóng cải thiện phong độ, lần lượt hòa rồi thắng đối thủ này trong 2 lần gần đây nhất.

Hồi tháng 3-2025, tuyển U22 Việt Nam bước vào màn so tài U23 Trung Quốc mang tính quyết định ngôi vô địch CFA Team China 2025. Ở 2 lượt đấu trước đó, U22 Việt Nam lần lượt hòa Hàn Quốc, Uzbekistan và sẽ đăng quang giải đấu nếu giành 3 điểm ở lượt trận cuối. Đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh chơi lấn lướt đối phương và có bàn thắng dẫn trước nhưng sự thiên vị của trọng tài đã giúp U23 Trung Quốc có bàn gỡ hòa 1-1, qua đó vô địch giải đấu.

HLV Đinh Hồng Vinh được cầu thủ và đồng nghiệp tôn trọng, đánh giá cao về năng lực, cách khai thác tiềm năng học trò .Ảnh: VFF

Trong trận ra quân CFA Team China - Panda Cup 2025 trên sân Chengdu Shuangliu Sport Center Stadium (Thành Đô, Tứ Xuyên) hôm 12-11, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục bị trọng tài chủ nhà xử ép nhưng vẫn trình diễn lối chơi lăn xả và giành chiến thắng 1-0 trước U23 Trung Quốc.

Với vai trò quyền HLV trưởng U22 Việt Nam, ông Đinh Hồng Vinh luôn triển khai các phương án rèn luyện theo giáo án được HLV Kim Sang-sik thông qua. Ông đốc thúc học trò tăng cường khả năng pressing tầm cao, phòng ngự theo nhóm, tận dụng các tình huống bóng cố định và chuyển trạng thái hợp lý... Những yếu tố chiến thuật được ban huấn luyện rèn luyện kỹ lưỡng thời gian qua đã giúp tư duy thi đấu và tính chủ động của cầu thủ trẻ Việt Nam được nâng tầm. "Nếu như trước đây, U22 Việt Nam thường bị cuốn theo nhịp chơi của đối thủ, thì nay các cầu thủ đã biết cách chủ động pressing, giữ cự ly đội hình và kiểm soát thế trận bằng những pha luân chuyển bóng hợp lý".

Để có được thành quả này, ngoài việc truyền đạt kinh nghiệm cho cầu thủ, ban huấn luyện U22 Việt Nam còn chú trọng rèn tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và bản lĩnh cho từng cầu thủ. Bên cạnh đó, việc phân tích, nghiên cứu kỹ đối thủ trước trận đấu và điều chỉnh chiến thuật linh hoạt trong trận cũng giúp toàn đội thi đấu hiệu quả hơn.

Cả 3 lần du đấu tại Trung Quốc, U22 Việt Nam đều được dẫn dắt bởi HLV Đinh Hồng Vinh. Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai là chiến lược gia giàu kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Hầu hết cầu thủ, HLV từng làm việc với ông Đinh Hồng Vinh đều nhận xét nhà cầm quân 51 tuổi là người hòa đồng, vui vẻ và đặc biệt có mắt nhìn người, biết cách khai phá tiềm năng học trò.

Không chỉ thành công với vai trò đào tạo trẻ, làm trợ lý cho những HLV các cấp tuyển quốc gia như Park Hang-seo, Kim Sang-sik, ông Đinh Hồng Vinh còn nổi tiếng với khả năng "đóng thế", giúp giải cứu các CLB có nguy cơ rớt hạng ở V-League.

Am hiểu bản sắc bóng đá Việt Nam cũng như tính cách, lối chơi của từng cầu thủ, HLV Đinh Hồng Vinh định hướng đúng phương pháp giúp U22 Việt Nam tiến bộ. Dưới sự dìu dắt của ông, các học trò không chỉ giành chiến thắng thuyết phục mà còn để lại ấn tượng mạnh về lối chơi, tinh thần và bản lĩnh thi đấu.

"Chiến thắng không chỉ là kết quả, mà là phần thưởng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc, tuân thủ đấu pháp và kỷ luật chiến thuật. Sự trưởng thành của U22 Việt Nam cho thấy hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33 - 2025 và vòng chung kết U23 châu Á 2026 đang đi đúng hướng" - HLV Đinh Hồng Vinh nhận xét.