Thể thao

U22 Việt Nam thua sát nút đội bóng mạnh vùng Trung Á

Tường Phước

(NLĐO) - Nhận bàn thua sớm và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội khiến U22 Việt Nam nhận thất bại 0-1 khi so tài U23 Uzbekistan tại Panda Cup 2025 chiều 15-11

Thi đấu nỗ lực và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp hai nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, U22 Việt Nam nhận thất bại sát nút 0-1 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025, diễn ra tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc).

U22 Việt Nam thua sát nút đội bóng vùng Trung Á - Ảnh 1.

Với mục tiêu chính là kiểm tra, đánh giá lực lượng hướng tới SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026, U22 Việt Nam thực hiện nhiều điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Năm cái tên mới được trao cơ hội đá chính gồm thủ môn Trung Kiên, hậu vệ Minh Phúc, tiền vệ Quốc Cường và bộ ba tấn công Đình Bắc – Viktor Lê – Văn Thuận.

Sau thất bại ở ngày ra quân giải đấu, Uzbekistan nhập cuộc đầy quyết tâm, dâng cao đội tấn công ngay từ đầu hòng giành chiến thắng trước U22 Việt Nam. Chỉ sau bốn phút, từ quả tạt bên phải của Karimov Behruzion, Saidkhon băng vào dứt điểm cận thành, mở tỉ số cho đội bóng Trung Á.

U22 Việt Nam thua sát nút đội bóng vùng Trung Á - Ảnh 2.

Có nền tảng thể lực bền bỉ và kỹ thuật cá nhân khá tốt, các cầu thủ trẻ Uzbekistan thể hiện khả năng kiểm soát bóng chắc chắn, tranh chấp mạnh mẽ và liên tục tạo sức ép lên đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh.

Nhưng với sự kiên cường, không buông xuôi, U22 Việt Nam nhanh chóng siết đội hình và tạo dựng lại thế trận cân bằng. Cơ hội tìm bàn gỡ cho U22 Việt Nam liên tục xuất hiện xuyên suốt hiệp 1 song những cú dứt điểm của học trò ông Đinh Hồng Vinh không thể thắng hàng thủ đối phương.

Sang hiệp hai, U22 Việt Nam có những thay đổi về mặt nhân sự và tiếp tục đẩy cao đội hình gây sức ép, tạo được nhiều pha lên bóng tấn công sắc nét nhưng vẫn bế tắc trong việc xuyên thủng khung thành U23 Uzbekistan.

U22 Việt Nam thua sát nút đội bóng vùng Trung Á - Ảnh 3.

U22 Việt Nam thua sát nút đội bóng vùng Trung Á - Ảnh 4.

Thất bại trước Uzbekistan thể hiện khả năng dứt điểm của các chân sút trẻ Việt Nam chưa cao. Thầy trò ông Đinh Hồng Vinh cần nhanh chóng cải thiện hiệu suất ghi bàn, trước khi bước vào lượt trận cuối cùng Panda Cup 2025, chạm trán U23 Hàn Quốc.

U22 Việt Nam sẽ có thêm một ngày tập luyện trước khi bước vào lượt trận cuối, diễn ra lúc 14 giờ 30 ngày 18-11. Việc liên tiếp được thi đấu với các đội bóng mạnh hàng đầu châu lục là cơ hội để U22 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện lối chơi, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị tốt nhất cho những giải đấu quan trọng sắp tới.

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh: Nguyễn Xuân Son là tiền đạo xuất sắc

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh: Nguyễn Xuân Son là tiền đạo xuất sắc

(NLĐO) - Tuyển Việt Nam lên đường sang Lào sáng 15-11 để chuẩn bị cho lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

U22 Việt Nam rèn kỹ năng dứt điểm

Đội tuyển U22 Việt Nam thể hiện sự tiến bộ khi thắng đội chủ nhà Trung Quốc ở lượt trận đầu tiên CFA Team China - Panda Cup 2025.

Diện mạo khác lạ của U22 Việt Nam

U22 Việt Nam cũng tích cực pressing ở tầm trung và tầm cao khiến đối thủ mắc sai lầm.

U22 Việt Nam đội tuyển U22 Việt Nam Tuyển U22 Việt Nam CFA Team China 2025 Panda Cup 2025
