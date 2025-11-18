HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U22 Việt Nam thua trận thứ 2 liên tiếp ở Trung Quốc

Tường Phước

(NLĐO) - Được kỳ vọng sẽ tạo bất ngờ trước U22 Hàn Quốc ở lượt trận cuối Giải giao hữu CFA Team China – Panda Cup 2025 song U22 Việt Nam phải nhận thất bại 0-1

U22 Việt Nam bước vào lượt trận cuối CFA Team China – Panda Cup 2025 diễn ra hôm 18-11 tại Trung Quốc. Chỉ cần thắng, đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh sẽ có cơ hội lần đầu đăng quang giải đấu.

U22 Việt Nam thua trận thứ 2 liên tiếp ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Mang tính giao hữu, cọ xát hòng tăng cường trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm cho cầu thủ trẻ, ban huấn luyện U22 Việt Nam tiếp tục trao cơ hội thi đấu cho học trò. Trước một đối thủ sừng sỏ, ở đẳng cấp cao, U22 Việt Nam đã bộc lộ yếu kém không phòng ngự, "không chiến".

Từ tình huống đá phạt chếch bên cánh trái, Kang Seong-jin treo bóng vào vòng cấm. Tận dụng thể hình cao lớn, cầu thủ U22 Hàn Quốc thể hiện lợi thế "không chiến" và tạo cơ hội để tiền đạo 19 tuổi Kim Myung-jun dứt điểm cận thành, mở tỉ số trận đấu.

U22 Việt Nam thua trận thứ 2 liên tiếp ở Trung Quốc - Ảnh 2.

U22 Việt Nam thua trận thứ 2 liên tiếp ở Trung Quốc - Ảnh 3.

Sau bàn thua, các học trò ông Đinh Hồng Vinh không buông xuôi, đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. U22 Việt Nam liên tục vận hành các mảng miếng tấn công biên, nhờ sự cơ động của các cầu thủ chạy cánh giàu kỹ thuật và tốc độ như Đình Bắc, Văn Khang.

Hàng công bế tắc tìm bàn gỡ nhưng hàng thủ U22 Việt Nam cũng thi đấu tập trung và nhiều lần cản phá các pha tấn công hóc hiểm của đội bóng xứ kim chi. Đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh không chỉ biết chuyển đổi trạng thái linh hoạt khi thi đấu mà còn nâng tầm kỹ năng pressing trong bóng đá hiện đại.

U22 Việt Nam thua trận thứ 2 liên tiếp ở Trung Quốc - Ảnh 4.

Kết thúc CFA Team China – Panda Cup 2025, tuyển U22 Việt Nam đạt thành tích thắng 1 và thua 2. Việc được cọ xát, đúc kết kinh nghiệm từ những màn so tài với đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Uzbekistan sẽ hành trang quan trọng giúp U22 Việt Nam tự tin hướng đến SEA Games 33 cũng như vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tuyển Hàn Quốc SEA Games 33 Tuyển U22 Việt Nam CFA Team China 2025 CFA Team China – Panda Cup 2025
