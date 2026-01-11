HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U23 Thái Lan giành 1 điểm đầu tay, nuôi hy vọng đi tiếp

Quốc An

(NLĐO) - U23 Thái Lan trải qua trận đấu giàu cảm xúc khi bị U23 Iraq dẫn bàn từ sớm, trước khi gỡ hòa ở phút 85 để giành lại 1 điểm, nuôi hy vọng đi tiếp.

Ngay từ đầu trận đấu tối 11-1, U23 Thái Lan chủ động tấn công và tạo sức ép bằng các tình huống cố định, nhưng không thể cụ thể hóa cơ hội. Trong khi đó, U23 Iraq chơi chắc chắn và tận dụng tốt thời cơ.

Đến phút 25, Aymen Luay bị phạm lỗi trong vòng cấm, mở ra cơ hội đá quả phạt đền để Amoori Faisal ghi bàn đưa đội bóng Tây Á vượt lên dẫn trước.

img

Sang hiệp hai, U23 Thái Lan đẩy cao đội hình, liên tục khoan phá hai biên song vẫn bế tắc ở khâu dứt điểm. U23 Iraq cũng có những pha phản công nguy hiểm, suýt nhân đôi cách biệt ở phút 81.

Khi trận đấu tưởng như khép lại với chiến thắng cho U23 Iraq, Thanawut Phochai kiến tạo để Chinngoen Phutonyong ghi bàn gỡ hòa ở phút 85, ấn định tỉ số 1-1. 

Kết quả này không chỉ giúp U23 Thái Lan giữ lại hy vọng tại giải mà còn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường trước đối thủ giàu thể lực và kinh nghiệm.

img

Sau hai lượt đấu, u23 Thái Lan mới có 1 điểm duy nhất tại bảng D. U23 Trung Quốc và Úc là hai đội dẫn đầu bảng lần lượt với 4 và 3 điểm.

Với cách biệt không lớn, 1 điểm ở trận đấu này giúp Thái Lan nuôi hy vọng đi tiếp khi họ bắt buộc phải thắng U23 Trung Quốc ở lượt cuối.

Tin liên quan

Thua Việt Nam ở SEA Games, truyền thông Thái lo cho U23 Thái Lan tại giải châu Á

Thua Việt Nam ở SEA Games, truyền thông Thái lo cho U23 Thái Lan tại giải châu Á

(NLĐO) - Truyền thông Thái lo lắng thất bại ở SEA Games sẽ ảnh hưởng đến U23 Thái Lan khi thi đấu tại VCK châu Á 2026.

Cựu tuyển thủ U23 Thái Lan bất ngờ xuất gia, dù đang thi đấu ở nước ngoài

(NLĐO) - Trang fanpage của tuyển Thái Lan mới đây đã gửi lời chúc mừng và tự hào khi cựu cầu thủ U23 Thái Lan, người giành HCB SEA Games 32, đã xuất gia.

U23 Thái Lan và Indonesia bất ngờ gục ngã ở loạt giao hữu quốc tế

(NLĐO) - Trước thềm SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, các tuyển trẻ Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng với những trận giao hữu quốc tế.

U23 Thái Lan U23 Iraq U23 châu Á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo