U23 Thái Lan giành 1 điểm đầu tay, nuôi hy vọng đi tiếp

Ngay từ đầu trận đấu tối 11-1, U23 Thái Lan chủ động tấn công và tạo sức ép bằng các tình huống cố định, nhưng không thể cụ thể hóa cơ hội. Trong khi đó, U23 Iraq chơi chắc chắn và tận dụng tốt thời cơ.

Đến phút 25, Aymen Luay bị phạm lỗi trong vòng cấm, mở ra cơ hội đá quả phạt đền để Amoori Faisal ghi bàn đưa đội bóng Tây Á vượt lên dẫn trước.

Sang hiệp hai, U23 Thái Lan đẩy cao đội hình, liên tục khoan phá hai biên song vẫn bế tắc ở khâu dứt điểm. U23 Iraq cũng có những pha phản công nguy hiểm, suýt nhân đôi cách biệt ở phút 81.

Khi trận đấu tưởng như khép lại với chiến thắng cho U23 Iraq, Thanawut Phochai kiến tạo để Chinngoen Phutonyong ghi bàn gỡ hòa ở phút 85, ấn định tỉ số 1-1.

Kết quả này không chỉ giúp U23 Thái Lan giữ lại hy vọng tại giải mà còn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường trước đối thủ giàu thể lực và kinh nghiệm.

Sau hai lượt đấu, u23 Thái Lan mới có 1 điểm duy nhất tại bảng D. U23 Trung Quốc và Úc là hai đội dẫn đầu bảng lần lượt với 4 và 3 điểm.

Với cách biệt không lớn, 1 điểm ở trận đấu này giúp Thái Lan nuôi hy vọng đi tiếp khi họ bắt buộc phải thắng U23 Trung Quốc ở lượt cuối.