Thua Việt Nam ở SEA Games, truyền thông Thái lo cho U23 Thái Lan tại giải châu Á

Tờ Siam Sport mới đây chỉ ra hàng loạt nỗi lo dành cho U23 Thái Lan trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2026 (từ 6 đến 24-1), trong đó áp lực tâm lý sau thất bại trước U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 vẫn đè nặng.

Theo đó, nỗi thất vọng từ trận thua 2-3 trên sân nhà, dù từng dẫn trước 2-0 trong 30 phút đầu, vẫn chưa phai mờ và trở thành gánh nặng tinh thần với thầy trò HLV Thawatchai khi bước ra đấu trường châu lục tại Ả Rập Xê Út.

Tờ báo hàng đầu Thái Lan đánh giá thất bại đó là “bài học xương máu” cho U23 Thái Lan, cho thấy những hạn chế về khả năng duy trì sự tập trung, thể lực cũng như bản lĩnh trước áp lực trong hiệp hai.

"Ở sân chơi châu Á, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng việc bị loại", Siam Sport nhấn mạnh, đồng thời cho rằng U23 Thái Lan buộc phải bước vào VCK với nhiệm vụ chứng minh danh dự, dù đối mặt muôn vàn khó khăn khi lực lượng sứt mẻ và nằm ở bảng đấu đầy thách thức cùng Australia, Iraq và Trung Quốc.

FAT hy vọng U23 Thái lan có thể tái hiện lịch sử khi lọt vào tứ kết như cách đây sáu năm

Bên cạnh yếu tố tâm lý, U23 Thái Lan còn đối mặt nhiều bất lợi khác như việc vắng tới 10 trụ cột do các CLB không chấp thuận nhả quân, đồng thời không có bất kỳ trận giao hữu nào trước khi bước vào giải chính thức.

Truyền thông Thái Lan cũng nhấn mạnh giải đấu này không trực tiếp trao vé dự Olympic 2028, nhưng từng điểm số đều ảnh hưởng đến việc phân nhóm hạt giống trong tương lai.

Tuyển U23 Thái Lan nếu tiếp tục sa sút thành tích, con đường hướng tới Olympic Los Angeles 2028 của bóng đá nước này sẽ càng thêm gian nan.