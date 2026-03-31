U23 Triều Tiên thắng đậm U23 Thái Lan, chờ kết quả trận U23 Việt Nam

Trận đấu sớm lượt cuối của giải, U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan khởi đầu bằng thế trận khá cởi mở khi đại diện Đông Nam Á là đội nhập cuộc tốt hơn, nhờ tinh thân đang dẫn đấu giải và tiens gần chức vô địch.



Ngay từ những phút đầu, U23 Thái Lan kiểm soát bóng và tạo ra sức ép đáng kể. Phút 6, họ có cơ hội nguy hiểm trong vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ môn đối phương.

Ít phút sau, Chanawit đi bóng kỹ thuật bên cánh trái rồi căng ngang vào trong, song hàng thủ Triều Tiên kịp thời hóa giải.

Trong khi Thái Lan chưa tận dụng được cơ hội, U23 Triều Tiên bắt đầu đáp trả bằng những pha phản công sắc bén. Một tình huống như vậy ở phút 8 suýt mang về bàn thắng khi cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc.

Đến giữa hiệp một, đội bóng Đông Á đã cụ thể hóa ưu thế. Từ pha phối hợp mạch lạc, số 17 căng ngang thuận lợi để số 23 băng vào dứt điểm, mở tỉ số 1-0. Phút 22, thủ môn Thái Lan tiếp tục phải trổ tài cứu thua sau cú sút căng của đối phương.

Tuy nhiên, sức ép ngày càng lớn khiến hàng thủ Thái Lan mắc sai lầm. Triều Tiên được hưởng phạt đền sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm và số 10 không mắc sai lầm nào, nâng tỉ số lên 2-0.

Những phút còn lại của hiệp một, Thái Lan nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng các pha dứt điểm thiếu chính xác hoặc không đủ hiểm.

Trong khi đó, Triều Tiên vẫn duy trì sự nguy hiểm trong các pha phản công. Hiệp một khép lại với lợi thế 2 bàn cho đội bóng Đông Á.

Bước sang hiệp hai, U23 Thái Lan đẩy cao đội hình và nhanh chóng có bàn rút ngắn cách biệt. Teerapat thoát xuống bên cánh phải trước khi tung cú dứt điểm chéo góc chính xác, đưa tỉ số xuống còn 1-2.

Dù vậy, những nỗ lực sau đó của Thái Lan không mang lại hiệu quả. Họ liên tục bỏ lỡ cơ hội, trong đó có tình huống dứt điểm chệch cột đáng tiếc ở phút 60 và một cú sút vọt xà ở phút 74. Ngược lại, Triều Tiên vẫn cho thấy sự sắc bén trong các pha lên bóng.

Phút 82, Chanapach bên phía Thái Lan nhận thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt. Chỉ ít phút sau, Triều Tiên kết liễu trận đấu bằng bàn thắng thứ ba. Choe Kuk thoát xuống bên cánh phải và tung cú dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-1.

Chung cuộc, U23 Triều Tiên giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước U23 Thái Lan và đang tạm dẫn đầu giải đấu tứ hùng này với 5 điểm. Đội bóng Đông Á giờ đây sẽ chờ đợi kết quả của màn chạm trán giữa U23 Việt Nam và chủ nhà Trung Quốc, để xác định đội vô địch.

