Thể thao

U23 Trung Quốc thoát thua trước Triều Tiên, U23 Việt Nam hết cơ hội

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Sau 2 lượt trận tại Giải CFA Team China 2026, U23 Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

Ngày 28-3, lượt đấu thứ 2 tại giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026 đã diễn ra đầy hấp dẫn. Trong khi U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước đối thủ quen thuộc là Thái Lan, U23 Triều Tiên có màn trình diễn vượt trội so với chủ nhà Trung Quốc.

Xứ chùa vàng giành chiến thắng

Ở trận đấu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, U23 Thái Lan mở tỉ số ngay giây 28 của hiệp 1 nhờ pha lập công của Thanakrit Chotmuangpak. Sớm bị dẫn trước, những "chiến binh sao vàng" vùng lên tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm của các cầu thủ Việt Nam, cùng với việc đại diện xứ chùa vàng liên tục áp sát, khiến nỗ lực của Nguyễn Công Phương và đồng đội không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trung Quốc thoát thua trước Triều Tiên, U23 Việt Nam hết cơ hội - Ảnh 1.

U23 Việt Nam (áo trắng) để thua sát nút Thái Lan dù đã thi đấu rất nỗ lực (Ảnh: VFF)

Sang hiệp 2, khi hàng công của U23 Việt Nam vẫn bế tắc, "Voi chiến" lại có nhiều pha phản công nguy hiểm. Tuy nhiên, phong độ ổn định của thủ môn Cao Văn Bình đã giúp đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh không phải nhận thêm bàn thua.

Đây là lần đầu tiên đại diện xứ chùa vàng giành chiến thắng trước Việt Nam ở cấp độ U22/U23 kể từ năm 2017. Dù vậy, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cũng không mấy hài lòng với sự thể hiện của các học trò. Theo tờ Thairath, nhà cầm quân người Thái Lan cho rằng Việt Nam là một đội bóng mạnh tại Đông Nam Á và tạo được sức ép lớn trong trận đấu vừa qua.

Tuy nhiên, "Voi chiến" dù giữ được sự tập trung nhưng vẫn chưa tận dụng cơ hội hiệu quả. "Tôi rất tiếc vì đội đã tạo ra nhiều cơ hội trong cả 2 hiệp nhưng không ghi được thêm bàn thắng. Trong hiệp 1, nhịp độ trận đấu có lẽ quá nhanh, dẫn đến việc chúng tôi thường xuyên để mất bóng" - ông Damrong-Ongtrakul nhận xét.

Thất bại của U23 Việt Nam trước Thái Lan không phải kết quả quá bất ngờ. Hầu hết cầu thủ trong đội hình xuất phát của "Voi chiến" đã dự Giải U20 hoặc U23 châu Á. Trong khi đó, những "chiến binh sao vàng" chỉ có thủ môn Cao Văn Bình, tiền vệ Lê Văn Thuận và Nguyễn Công Phương từng ra sân tại đấu trường châu lục. Kinh nghiệm chinh chiến quốc tế hạn chế là điểm yếu lớn đối với lứa cầu thủ đang tham gia Giải CFA Team China 2026.

Dù vậy, đây là sự cọ xát cần thiết cho thế hệ kế cận. Trên thực tế, lực lượng của HLV Đinh Hồng Vinh hiện tại thuộc lứa U21 Việt Nam, còn nhiều thiếu sót về khả năng và bản lĩnh thi đấu. Do đó, các cầu thủ trẻ cần được trao cơ hội chạm trán nhiều đối thủ mạnh để học hỏi, đặc biệt trong bối cảnh họ sắp tranh tài tại ASIAD 20.

1 điểm quý giá

Ở cặp đấu còn lại, U23 Triều Tiên vươn lên dẫn trước từ phút 23 với bàn thắng của Ri Kwang-myung. Trước lối chơi trực diện giàu thể lực, pressing cường độ cao của đối thủ, Trung Quốc hoàn toàn lép vế trong phần lớn thời gian của trận đấu. Chỉ đến phút 85, Li Xinxiang mang về quả phạt đền và Xiang Yuwang gỡ hòa từ chấm 11 m, giúp đội chủ nhà giành được 1 điểm quý giá.

Trung Quốc thoát thua trước Triều Tiên, U23 Việt Nam hết cơ hội - Ảnh 2.

U23 Trung Quốc hòa Triều Tiên nhờ quả phạt đền cuối hiệp 2 (Ảnh: Sina Sports)

Tờ Sina Sports nhận định: "Triều Tiên mạnh hơn về chiến thuật, sự dẻo dai, sức tấn công và cả tinh thần thi đấu. Việc U23 Trung Quốc có được trận hòa ngày hôm nay là nhờ vào may mắn".

Với kết quả hiện tại, U23 Thái Lan vươn lên dẫn đầu với 4 điểm sau 2 lượt trận. Còn đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh tụt xuống cuối bảng, chính thức không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

Với mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, vì vậy trận đấu cuối cùng với U23 Trung Quốc diễn ra ngày 31-3 vẫn rất quan trọng với U23 Việt Nam.

Trung Quốc thoát thua trước Triều Tiên, U23 Việt Nam hết cơ hội - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng Giải CFA Team China 2026 sau lượt trận thứ 2 (Ảnh: FAT)

U23 Việt Nam thua cách biệt 1 bàn trước Thái Lan

