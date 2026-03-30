Thể thao

U23 Trung Quốc mất chân sút chủ lực ở trận gặp Việt Nam

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Trước ngày tái đấu U23 Việt Nam, HLV Antonio Puche của Trung Quốc đối diện nhiều áp lực về lực lượng và dư luận nước nhà.

Khoảnh khắc lóe sáng cá nhân

Tại Giải CFA Team China đang diễn ra tại Tây An, cả U23 Trung Quốc và Việt Nam chưa có chiến thắng nào sau 2 lượt trận. Đội chủ nhà vẫn còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch, còn những "chiến binh sao vàng" đang khát khao có kết quả tốt sau trận thua đậm 0-3 trước đối thủ này ở VCK U23 châu Á 2026.

Tiền đạo chủ lực Xiang Yuwang có thể sẽ vắng mặt ở trận gặp Việt Nam sắp tới (Ảnh: 163 Sports)

Trên thực tế, màn trình diễn của thầy trò HLV Antonio Puche đang khiến người hâm mộ bóng đá quốc gia tỉ dân vô cùng thất vọng. Thi đấu trên sân nhà, U23 Trung Quốc đều bị dẫn trước ở 2 trận đấu vừa qua trước khi gỡ hòa nhờ khoảnh khắc lóe sáng của vài cá nhân. Đặc biệt, trong trận gặp U23 Triều Tiên, đội chủ nhà chỉ có duy nhất 1 cú sút trúng đích, cho thấy sự thiếu hiệu quả của các tình huống tấn công.

Trong cuộc đọ sức với U23 Việt Nam ở lượt đấu cuối, HLV Antonio Puche sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Xiang Yuwang, người đã ghi 2 trong số 3 bàn thắng của Trung Quốc tại giải đấu này. Vai trò của chân sút sinh năm 2003 có thể được đảm nhận bởi Li Xinxiang. Cầu thủ trẻ này đã chơi khá tốt với 1 bàn thắng ở trận gặp Thái Lan và trực tiếp mang về quả phạt đền ở màn chạm trán Triều Tiên.

Ngoài ra, Peng Xiao nhiều khả năng cũng sẽ vắng mặt. Ở trận hòa U23 Triều Tiên, trung vệ này đã phải rời sân ngay từ hiệp 1 vì chấn thương. Đáng chú ý, cả Xiang Yuwang và Peng Xiao đều từng ghi bàn vào lưới những "chiến binh sao vàng" ở trận bán kết U23 châu Á hồi tháng 1.

Vẫn còn cơ hội vô địch

Tình trạng thiếu hụt nhân sự càng khiến HLV Antonio Puche lo lắng khi cổ động viên nước nhà kỳ vọng lớn sau thành tích á quân châu Á mới đây. Sau 2 trận khởi đầu không suôn sẻ ở giải đấu tại Tây An, truyền thông Trung Quốc liên tục nhắc đến việc nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ đang dẫn dắt đội U23 dự bị. Theo đó, 10 cầu thủ từng tham gia sân chơi trẻ châu lục ở Ả Rập Saudi đầu năm nay đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, còn thủ thành số 1 Li Hao không thể góp mặt do chấn thương.

Trung Quốc từng thắng đậm Việt Nam 3-0 ở bán kết U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC)

Trong khi đó, lực lượng hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Trang Sohu nhận xét: "Ở tuổi 22, hậu vệ Bao Shimeng liên tục mắc lỗi, đặc biệt trong các tình huống đối phương dâng cao ở cánh trái bằng những đường chuyền dài. Sự lơ là của anh chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bàn thua trước U23 Triều Tiên. Tiền vệ Mutalifu Yimingkari cũng không khả quan hơn. Tốc độ xử lý bóng chậm chạp với nhiều đường chuyền sai địa chỉ của anh đã tạo ra khoảng trống lớn giữa hàng tiền vệ và hậu vệ".

Với 2 điểm và hiệu số bàn thắng - bại hiện tại là 0, U23 Trung Quốc vẫn còn cơ hội vô địch nếu thắng đậm Việt Nam và Thái Lan hòa Triều Tiên ở lượt cuối.

Tờ 163 Sports viết: "Trận đấu cuối cùng gặp U23 Việt Nam đã trở thành trận chiến sinh tử không thể để thua. Xét về tổng thể sức mạnh, Trung Quốc mạnh hơn một chút và từng giành chiến thắng 3-0 ở Giải U23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hầu hết các cầu thủ chủ chốt của đội trẻ đã được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Thi đấu với đội hình thiếu hụt trước một đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ đòi hỏi sự thận trọng cao hơn".

Ngày mai, 31-3, sẽ diễn ra lượt đấu cuối của Giải CFA Team China 2026 tại Tây An - Trung Quốc. U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Triều Tiên lúc 14 giờ, U23 Trung Quốc chạm trán U23 Việt Nam lúc 18 giờ 35. Hiện nay, U23 Thái Lan đang có lợi thế khi dẫn đầu bảng với 4 điểm.


U23 Việt Nam thua cách biệt 1 bàn trước Thái Lan

