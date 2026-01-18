"Chìa khóa" Đình Bắc

Từ một đội bóng bị đánh giá thấp ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tạo ấn tượng với chuỗi trận thắng thuyết phục trước các đối thủ mạnh. Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự giải đấu, U23 Việt Nam vào tứ kết với vị thế đội nhất bảng cùng thành tích toàn thắng. Ở trận tứ kết vào rạng sáng 17-1, U23 UAE dù được đánh giá cao hơn nhưng phải thay đổi chiến thuật, cách tiếp cận trận đấu sở trường…, do liên tục bị các học trò của HLV Kim đặt vào thế rượt đuổi.

Đình Bắc dù chưa có thể trạng tốt nhất vẫn đang là nỗi ám ảnh với các hậu vệ đối thủ tại Giải U23 châu Á 2026 .Ảnh: THE AFC

Trước khi đến Việt Nam công tác, HLV Kim Sang-sik trung thành với triết lý thi đấu lấy phòng ngự chặt chẽ làm nền tảng để xây dựng đội hình. Tuy nhiên, khi nắm trong tay nhiều cầu thủ tài năng có kỹ thuật cá nhân tốt lẫn tư duy thi đấu hiện đại, ông sẵn sàng áp dụng lối chơi kiểm soát bóng, đề cao khả năng cầm nhịp, vận hành chiến thuật chặt chẽ ở khu trung tuyến.

Ngoài ra, yếu tố giúp U23 Việt Nam luôn tự tin thể hiện bản lĩnh thi đấu trước đội bóng mạnh nằm ở khả năng "truyền lửa" trước và trong trận đấu của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Như thông tin từ Đình Bắc sau trận thắng U23 UAE: "Trong tình thế bị đối phương chèn ép, HLV Kim đã chỉ đạo toàn đội cố gắng pressing hòng kiểm soát bóng để làm chậm nhịp thi đấu của đối phương và tìm kiếm cơ hội. Cách chơi này đã giúp đội U22 giành HCV SEA Games 33 cũng như lọt vào đến bán kết Giải U23 châu Á 2026".

Đặc biệt, đội ngũ trợ lý của ông Kim cũng được đánh giá cao. Họ phân tích nhanh các tình huống, diễn biến trên sân để tham vấn cho HLV trưởng, giúp đội nhà điều chỉnh chiến thuật phù hợp.

Không chỉ biết tận dụng các tình huống bóng cố định, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik còn thể hiện khả năng chuyển đổi trạng thái thi đấu linh hoạt. Cầu thủ Việt Nam có thể hình thấp hoặc "mỏng" hơn đội bạn nhưng ban huấn luyện luôn biết xây dựng lối chơi phù hợp, toàn diện về tấn công lẫn phòng ngự.

Trình độ chuyên môn giữa nhóm cầu thủ trong đội hình chính và nhóm dự bị khá tương đồng. Điều này tạo thuận lợi giúp ban huấn luyện xoay tua đội hình hợp lý, giảm tải áp lực thi đấu cũng như chấn thương cho cầu thủ. Nhờ đó, dù đôi lúc không ra sân với đội hình mạnh nhất, U23 Việt Nam vẫn đạt kết quả tối đa - yếu tố quan trọng phác thảo sức mạnh của một ứng viên vô địch!

Đội hình thi đấu của U23 Việt Nam hiện tại sử dụng tiền đạo "ảo", với Đình Bắc, Viktor Lê, Văn Khang, Thanh Nhàn và Lê Phát… thay phiên nhô cao trên hàng công. Sơ đồ chiến thuật 3-4-3 sở trường của U23 Việt Nam có thể nhanh chóng hoán chuyển thành 3-4-1-2, 3-4-2-1 khi tổ chức pressing khu vực và 5-4-1 lúc lùi sâu về sân nhà phòng ngự.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam liên tục được làm mới nhưng vẫn giữ chất lượng chuyên môn, vận hành chiến thuật nhuần nhuyễn. Điều này chứng tỏ năng lực cầu thủ trẻ Việt Nam đang tiến bộ vượt bậc, đủ sức cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu châu lục.

Thành công của tập thể, nhất là một đội bóng đá, đôi lúc còn nhờ đến sự tỏa sáng của một vài cá nhân. Ở đội U23 Việt Nam, Đình Bắc đang được xem là "chìa khóa" mở ra thành công ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ trẻ xứ Nghệ góp dấu giày 4 trong 8 bàn thắng của đội kể từ đầu giải.

Sự linh hoạt, thi đấu chững chạc và bản lĩnh vững vàng giúp Đình Bắc trở thành thủ lĩnh hàng công của U23 Việt Nam, giúp tinh thần đồng đội hưng phấn, tự tin cầm bóng, chơi bóng trước các đồng nghiệp hàng đầu châu lục.