Thể thao

U23 Việt Nam đá phạt góc hiệu quả... hệt Arsenal!

Tường Phước (Ảnh: The AFC)

(NLĐO) - Sau chiến thắng ngày ra quân VCK U23 châu Á 2026, nhiều bình luận dí dỏm so sánh khả năng ghi bàn từ quả đá phạt góc của U23 Việt Nam tương tự Arsenal

CLB Arsenal nổi tiếng với khả năng tận dụng triệt để tình huống phạt góc để ghi bàn. Trong năm 2025, "pháo thủ" thành London ghi 17 bàn từ phạt góc trên mọi đấu trường. 

Môi trường thi đấu chuyên nghiệp tại châu Âu giàu tính cạnh tranh và đa dạng bản sắc tấn công, Arsenal là đội bóng hùng mạnh tại Premier League, Champions League... nên chẳng ngạc nhiên khi liên tục trau dồi kỹ năng, mài giũa vũ khí sở trường để trở thành "pháo đài bay" khi thực chiến.

U23 Việt Nam đá phạt góc hệt Arsenal! - Ảnh 1.

Trung vệ Hiểu Minh liên tục ghi bàn từ những tình huống tham gia tấn công đá phạt góc

So sánh trình độ, đẳng cấp bóng đá Việt Nam với CLB hàng đầu nước Anh là khập khiễng. Nhưng tính đa dạng trong tình huống thực hiện phạt góc của U23 Việt Nam với Arsenal khá tương đồng. 

Nhiều bình luận trên mạng xã hội thậm chí khẳng định U23 Việt Nam được xem là đội đá phạt góc hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Thống kê cho thấy U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đã ghi tổng cộng 8 bàn thắng trực tiếp từ những pha phạt góc chỉ trong 3 giải đấu từ tháng 6-2025, gồm Giải U23 Đông Nam Á, Giải U23 châu Á 2026 (vòng loại, vòng chung kết) và SEA Games 33.

Chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan tại VCK U23 châu Á 2026 hôm 6-1 tiếp tục là minh chứng cho sự hiệu quả trong tình huống phạt góc của U23 Việt Nam. 

Cả hai bàn thắng đều bắt nguồn từ tình huống phạt góc, khẳng định "vũ khí" đặc trưng của U23 Việt Nam dưới bàn tay "nhào nặn" của HLV Kim Sang-sik và đội ngũ trợ lý.

U23 Việt Nam đá phạt góc hệt Arsenal! - Ảnh 2.

U23 Việt Nam sở hữu dàn nòng cốt có thể hình, thể trạng ấn tượng

Sự hiệu quả trong khả năng tận dụng bóng cố định của U23 Việt Nam khơi dậy tranh luận trên các diễn đàn bóng đá châu Á. Nhiều ý kiến cho rằng thành quả này được đúc kết bởi HLV Kim và trợ lý Lee Jung-soo – bộ đôi cựu trung vệ bóng đá Hàn Quốc có thể hình nổi bật và mạnh về "không chiến" khi còn thi đấu.

Giai đoạn 2008-2012, Lee Jung-soo và Kim Sang-sik là những trung vệ hàng đầu đội tuyển Hàn Quốc, với khả năng chơi bóng bổng xuất sắc. 

Ông Lee nổi bật với 35 bàn thắng trong sự nghiệp, trong đó có ít nhất 11 pha lập công khi tham gia tấn công sau tình huống phạt góc. Trong khi đó, ông Kim có 21 bàn thắng và là "tường thành" vững chắc ở hàng thủ .

Đến Việt Nam công tác, HLV Kim đã trực tiếp chiêu mộ đồng nghiệp đồng hương Lee Jung-soo về làm trợ lý, phụ trách chuyên môn, đóng vai trò nâng tầm "không chiến" cho tuyển thủ Việt Nam.

U23 Việt Nam đá phạt góc hệt Arsenal! - Ảnh 3.

Lee Jung-soo và Kim Sang-sik từng là những trung vệ hàng đầu bóng đá Hàn Quốc

Tuy nhiên, đây chỉ là phân tích của người hâm mộ khi mãn nhãn với những tình huống phạt góc của U23 Việt Nam. Ở cấp độ tuyển Việt Nam, trợ lý Lee và HLV Kim chưa thể giúp tuyển quốc gia cải thiện khả năng tấn công bóng bổng, bóng dài đạt hiệu quả cao. 

Ngoài ra, trong những lần tập huấn nước ngoài năm 2024 và 2025, tuyển U22/ U23 Việt Nam thường được HLV Đình Hồng Vinh dẫn dắt, chỉ dạy.

