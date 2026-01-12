HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu bất bại

Tường Phước

Tuyển U23 Việt Nam sẽ chạm trán đội chủ nhà Ả Rập Saudi ở lượt bảng A lúc 23 giờ 30 phút ngày 12-1, tranh vé vào tứ kết Giải U23 châu Á

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang dẫn đầu bảng A sau 2 trận toàn thắng, tạo khoảng cách 3 điểm so với nhóm bám đuổi. Có ưu thế trong cuộc đua tranh vé dự tứ kết nhưng U23 Việt Nam cũng đối mặt thách thức khi so tài với đội chủ nhà.

Tránh đối đầu sớm U23 Nhật Bản

Lượt trận cuối bảng A sẽ định đoạt 2 tấm vé vào tứ kết Giải U23 châu Á 2026. Với khoảng cách điểm số giữa các đội hiện tại, chủ nhà Ả Rập Saudi, Việt Nam và Jordan đều còn cơ hội đi tiếp.

Chỉ cần không thua đội Ả Rập Saudi, U23 Việt Nam sẽ giữ vững ngôi nhất bảng, tránh đối đầu sớm với U23 Nhật Bản tại tứ kết. Tuy nhiên, thầy trò ông Kim đặt mục tiêu toàn thắng ở vòng bảng với lối chơi không toan tính.

U23 Ả Rập Saudi là rào cản đáng ngại đối với những "chiến binh Sao vàng". Trong thế buộc phải thắng đậm để chắc suất vào tứ kết, đội bóng Tây Á sẽ tận dụng lợi thế sân nhà và tung lực lượng hùng hậu tiếp đón U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu bất bại - Ảnh 1.

U23 Việt Nam hướng đến mục tiêu bất bại ở vòng bảng Giải U23 châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

U23 Ả Rập Saudi sở hữu dàn tuyển thủ trẻ giàu kỹ thuật cá nhân, thể lực bền bỉ và lối chơi tấn công nhanh, đa dạng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Luigi di Biagio chưa thể hiện được vị thế ứng viên vô địch của giải đấu trên sân nhà.

Thắng chật vật Kyrgyzstan và trắng tay trước Jordan, hàng công đội chủ nhà tạo ấn tượng ở các cú sút xa uy lực, hiểm hóc nhưng thiếu hiệu quả trong các pha phối hợp, triển khai đánh biên. U23 Ả Rập Saudi cũng bộc lộ nhiều sơ hở trong khâu phòng ngự và phải trả giá bằng thất bại ở lượt đấu thứ 2. Trong cả 3 bàn thua, hàng hậu vệ của đội bọc lót thiếu kín kẽ, chậm chạp trong các tình huống tranh chấp bóng hai và chủ quan không áp sát đối phương, để lộ nhiều khoảng trống trước khu vực 16 m 50.

U23 Ả Rập Saudi là một trong 3 đội bóng mà cầu thủ có chiều cao trung bình thấp nhất vòng chung kết. Vì vậy, lối chơi của đội bóng Tây Á thiên về kiểm soát bóng, chủ động tấn công trung lộ bằng những mảng miếng phối hợp, ban bật ngắn, ít chạm.

Nếu muốn giành quyền vào tứ kết mà không phụ thuộc yếu tố bên ngoài, U23 Ả Rập Saudi cần phải thắng U23 Việt Nam với tỉ số cách biệt từ 3 bàn trở lên. Đây chính là lý do khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik được dự báo sẽ "khó thở" ở trận đấu ngày 12-1.

Trường hợp U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan ở lượt đấu cuối, đội Ả Rập Saudi chỉ cần hòa U23 Việt Nam là sẽ cùng bắt tay nhau vào tứ kết. Tuy nhiên, khả năng này rất khó xảy ra khi U23 Jordan thể hiện quyết tâm rất cao, còn đội Kyrgyzstan gần như hết động lực thi đấu sau 2 thất bại liên tiếp.

Chỉ cần thêm 1 điểm

U23 Việt Nam sẽ không chạm mặt U23 Nhật Bản ở vòng tứ kết nếu giành ngôi nhất bảng A. Đội đương kim vô địch đến từ xứ sở mặt trời mọc là đội bóng đầu tiên giành vé vào tứ kết nhờ 2 trận toàn thắng ở bảng B, ghi 8 bàn và giữ sạch lưới.

HLV Kim Sang-sik và các học trò cũng có 6 điểm sau 2 lượt đấu và chỉ cần thêm 1 điểm để xây chắc ngôi đầu bảng. Trước lượt trận cuối của bảng A, Ban Huấn luyện U23 Việt Nam cần có phương án xoay tua đội hình hợp lý nhằm bảo toàn lực lượng khi tiến vào vòng loại trực tiếp.

TIN LIÊN QUAN

Sau 2 trận thắng ấn tượng trước các đội bóng mạnh, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã hao tổn nhiều thể lực. Tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng dính chấn thương ở trận đấu với đội Kyrgyzstan và bỏ ngỏ khả năng thi đấu với U23 Ả Rập Saudi.

Hàng thủ gồm thủ môn Trung Kiên và bộ ba trung vệ Lý Đức - Nhật Minh - Hiểu Minh đều thi đấu trọn vẹn cả 2 lượt trận vừa qua, cần thời gian nghỉ dưỡng để hồi phục. HLV Kim Sang-sik thường tạo bất ngờ bằng việc xoay tua cầu thủ hợp lý và cũng tiết lộ khả năng sẽ làm mới đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở lượt đấu thứ 3 bảng A. 

"Dù đối thủ tiếp theo là ai, U23 Việt Nam vẫn sẽ thi đấu với sự tự tin, quyết tâm cao nhất. Toàn đội luôn có sự chuẩn bị kỹ, xây dựng kế hoạch chu đáo cho từng trận đấu với mục tiêu là giành chiến thắng" - HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thăm dò ý kiến

Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026: U23 Việt Nam - U23 Ả Rập Saudi

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả
U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu bất bại - Ảnh 2.

U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu bất bại - Ảnh 3.


Tin liên quan

U23 Thái Lan giành 1 điểm đầu tay, nuôi hy vọng đi tiếp

U23 Thái Lan giành 1 điểm đầu tay, nuôi hy vọng đi tiếp

(NLĐO) - U23 Thái Lan trải qua trận đấu giàu cảm xúc khi bị U23 Iraq dẫn bàn từ sớm, trước khi gỡ hòa ở phút 85 để giành lại 1 điểm, nuôi hy vọng đi tiếp.

Highlight: U23 Úc bị VAR từ chối bàn thắng, Trung Quốc gây địa chấn

(NLĐO) - Tuyển U23 Trung Quốc vừa giành được chiến thắng sát nút 1-0 trước U23 Úc ở VCK U23 châu Á 2026, để giành ngôi đầu bảng D.

Highlight: Xem bàn thắng cuối trận của U23 Thái Lan, nuôi hy vọng đi tiếp

(NLĐO) - U23 Thái Lan gỡ hòa 1-1 trước U23 Iraq ở phút 85, để giành 1 điểm đầu tay và hy vọng đi tiếp tại bảng D, VCK U23 châu Á.

U23 Việt Nam U23 Ả Rập Saudi HLV Kim Sang-sik đội chủ nhà U23 châu Á vòng chung kết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo