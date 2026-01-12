U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu bất bại

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang dẫn đầu bảng A sau 2 trận toàn thắng, tạo khoảng cách 3 điểm so với nhóm bám đuổi. Có ưu thế trong cuộc đua tranh vé dự tứ kết nhưng U23 Việt Nam cũng đối mặt thách thức khi so tài với đội chủ nhà.

Tránh đối đầu sớm U23 Nhật Bản

Lượt trận cuối bảng A sẽ định đoạt 2 tấm vé vào tứ kết Giải U23 châu Á 2026. Với khoảng cách điểm số giữa các đội hiện tại, chủ nhà Ả Rập Saudi, Việt Nam và Jordan đều còn cơ hội đi tiếp.

Chỉ cần không thua đội Ả Rập Saudi, U23 Việt Nam sẽ giữ vững ngôi nhất bảng, tránh đối đầu sớm với U23 Nhật Bản tại tứ kết. Tuy nhiên, thầy trò ông Kim đặt mục tiêu toàn thắng ở vòng bảng với lối chơi không toan tính.

U23 Ả Rập Saudi là rào cản đáng ngại đối với những "chiến binh Sao vàng". Trong thế buộc phải thắng đậm để chắc suất vào tứ kết, đội bóng Tây Á sẽ tận dụng lợi thế sân nhà và tung lực lượng hùng hậu tiếp đón U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam hướng đến mục tiêu bất bại ở vòng bảng Giải U23 châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

U23 Ả Rập Saudi sở hữu dàn tuyển thủ trẻ giàu kỹ thuật cá nhân, thể lực bền bỉ và lối chơi tấn công nhanh, đa dạng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Luigi di Biagio chưa thể hiện được vị thế ứng viên vô địch của giải đấu trên sân nhà.

Thắng chật vật Kyrgyzstan và trắng tay trước Jordan, hàng công đội chủ nhà tạo ấn tượng ở các cú sút xa uy lực, hiểm hóc nhưng thiếu hiệu quả trong các pha phối hợp, triển khai đánh biên. U23 Ả Rập Saudi cũng bộc lộ nhiều sơ hở trong khâu phòng ngự và phải trả giá bằng thất bại ở lượt đấu thứ 2. Trong cả 3 bàn thua, hàng hậu vệ của đội bọc lót thiếu kín kẽ, chậm chạp trong các tình huống tranh chấp bóng hai và chủ quan không áp sát đối phương, để lộ nhiều khoảng trống trước khu vực 16 m 50.

U23 Ả Rập Saudi là một trong 3 đội bóng mà cầu thủ có chiều cao trung bình thấp nhất vòng chung kết. Vì vậy, lối chơi của đội bóng Tây Á thiên về kiểm soát bóng, chủ động tấn công trung lộ bằng những mảng miếng phối hợp, ban bật ngắn, ít chạm.

Nếu muốn giành quyền vào tứ kết mà không phụ thuộc yếu tố bên ngoài, U23 Ả Rập Saudi cần phải thắng U23 Việt Nam với tỉ số cách biệt từ 3 bàn trở lên. Đây chính là lý do khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik được dự báo sẽ "khó thở" ở trận đấu ngày 12-1.

Trường hợp U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan ở lượt đấu cuối, đội Ả Rập Saudi chỉ cần hòa U23 Việt Nam là sẽ cùng bắt tay nhau vào tứ kết. Tuy nhiên, khả năng này rất khó xảy ra khi U23 Jordan thể hiện quyết tâm rất cao, còn đội Kyrgyzstan gần như hết động lực thi đấu sau 2 thất bại liên tiếp.

Chỉ cần thêm 1 điểm

U23 Việt Nam sẽ không chạm mặt U23 Nhật Bản ở vòng tứ kết nếu giành ngôi nhất bảng A. Đội đương kim vô địch đến từ xứ sở mặt trời mọc là đội bóng đầu tiên giành vé vào tứ kết nhờ 2 trận toàn thắng ở bảng B, ghi 8 bàn và giữ sạch lưới.

HLV Kim Sang-sik và các học trò cũng có 6 điểm sau 2 lượt đấu và chỉ cần thêm 1 điểm để xây chắc ngôi đầu bảng. Trước lượt trận cuối của bảng A, Ban Huấn luyện U23 Việt Nam cần có phương án xoay tua đội hình hợp lý nhằm bảo toàn lực lượng khi tiến vào vòng loại trực tiếp.

Sau 2 trận thắng ấn tượng trước các đội bóng mạnh, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã hao tổn nhiều thể lực. Tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng dính chấn thương ở trận đấu với đội Kyrgyzstan và bỏ ngỏ khả năng thi đấu với U23 Ả Rập Saudi.

Hàng thủ gồm thủ môn Trung Kiên và bộ ba trung vệ Lý Đức - Nhật Minh - Hiểu Minh đều thi đấu trọn vẹn cả 2 lượt trận vừa qua, cần thời gian nghỉ dưỡng để hồi phục. HLV Kim Sang-sik thường tạo bất ngờ bằng việc xoay tua cầu thủ hợp lý và cũng tiết lộ khả năng sẽ làm mới đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở lượt đấu thứ 3 bảng A.

"Dù đối thủ tiếp theo là ai, U23 Việt Nam vẫn sẽ thi đấu với sự tự tin, quyết tâm cao nhất. Toàn đội luôn có sự chuẩn bị kỹ, xây dựng kế hoạch chu đáo cho từng trận đấu với mục tiêu là giành chiến thắng" - HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

