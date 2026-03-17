"Tiểu Modric" Việt Nam được tập luyện cùng lứa U23 quốc gia

Chiều 16-3, đội tuyển U19 Việt Nam chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), mở đầu đợt huấn luyện nhằm rà soát lực lượng, chuẩn bị cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và Vòng loại U20 châu Á 2027.

Ở buổi tập này, Ban huấn luyện tập trung ổn định tổ chức, phổ biến giáo án và kiểm tra thể trạng cầu thủ. Kỳ này, đa số cầu thủ lần đầu được "ăn tập" trong màu áo U19 quốc gia nên giáo án rèn luyện chủ yếu xoay quanh các bài tập nhẹ với bóng, kết hợp vận động nhằm giúp toàn đội làm quen cường độ, đồng thời tạo sự gắn kết chung.

Không khí buổi tập diễn ra nghiêm túc nhưng cởi mở, các cầu thủ trẻ thể hiện tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao độ. Với nhiều gương mặt lần đầu được lên tuyển, quá trình rà soát, đánh giá lực lượng sẽ là cơ hội để cầu thủ trẻ khẳng định tài năng.

Ở buổi tập này, HLV Yutaka Ikeuchi cùng các cộng sự rất chăm chú quan sát, đánh giá trình độ chuyên môn từng cầu thủ thông qua các bài tập kỹ thuật cơ bản và phối hợp nhóm nhỏ. Đây là cơ sở quan trọng để Ban huấn luyện có những nhận định ban đầu về năng lực, khả năng thích nghi cũng như thái độ tập luyện của từng cá nhân trong đợt hội quân lần này.

Đáng chú ý, tiền vệ Antonio Moric (CLB NK Trnje - Croatia) tạm thời được điều chuyển sang tập luyện cùng đội tuyển U23 Việt Nam để đáp ứng môi trường rèn luyện chuyên môn cao. Chân sút Việt kiều được đào tạo bài bản và từng thi đấu chuyên nghiệp hạng Nhì ở Croatia.

Có lối chơi thanh thoát, hoa mỹ cùng nền tảng thể lực tốt, Moric được khán giả ví von là "tiểu Modric" của Việt Nam. Theo kế hoạch, cầu thủ sinh năm 2008 này sẽ trở lại đội tuyển U19 Việt Nam, sau khi đội tuyển U23 Việt Nam di chuyển sang Trung Quốc tham dự giải CFA Team China 2026.

Tiền vệ Antonio Moric - Ảnh minh họa: Chat GPT

Ở đợt hội quân kỳ này, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện với mật độ 1–2 buổi mỗi ngày.

Sau khoảng một tuần, Ban huấn luyện sẽ tiến hành sàng lọc lực lượng, đồng thời có thể bổ sung thêm nhân sự mới nhằm nâng cao chất lượng cạnh tranh nội bộ, hướng tới xây dựng đội hình tối ưu cho các nhiệm vụ quốc tế trong thời gian tới.