Quốc tế

UAE "bí mật không kích Iran", các nước vùng Vịnh khó ngồi yên?

Huệ Bình

(NLĐO) – Tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 11-5 đưa tin Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã thực hiện các cuộc không kích bí mật vào Iran.

Việc UAE - một quốc gia vùng Vịnh có tiềm lực quân sự mạnh - trực tiếp tham gia đánh dấu một bước chuyển biến nghiêm trọng trong cuộc xung đột kéo dài 10 tuần qua.

Thông tin này xuất hiện cùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang trong tình trạng "nguy kịch", làm dấy lên lo ngại về một giai đoạn leo thang mới sau giai đoạn tạm lắng ngắn ngủi.

Theo nguồn tin từ WSJ, UAE đã thực hiện chuỗi hoạt động quân sự vào Iran mà không công bố rộng rãi, đơn cử là cuộc tấn công hồi đầu tháng 4 vào nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran tại vịnh Ba Tư.

Vụ việc gây hỏa hoạn lớn và làm tê liệt công suất của cơ sở này trong nhiều tháng.

UAE bí mật không kích vào Iran, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 1.

Khói đen bốc lên từ bên trong nhà máy lọc dầu Lavan trên đảo Lavan thuộc vịnh Ba Tư vào ngày 8-4. Ảnh: Telegram

Phía Iran thời điểm đó gọi đây là hành vi thù địch và đáp trả bằng hàng loạt tên lửa, máy bay không người lái (UAV) vào UAE và Kuwait.

WSJ ước tính Iran đã phóng hơn 2.800 tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ UAE - con số cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác trong cuộc xung đột.

Những cuộc tập kích này gây thiệt hại nặng nề đến ngành hàng không, du lịch và thị trường bất động sản của UAE, dẫn đến làn sóng sa thải nhân viên.

Không chỉ vậy, diễn biến đó buộc Abu Dhabi phải thay đổi chiến lược. Từ đây họ xem Iran là một thực thể đe dọa trực tiếp đến sự ổn định và mô hình kinh tế của nước này.

Nguồn tin của WSJ cho biết phía Mỹ không phản đối, thậm chí là âm thầm ủng hộ sự tham gia của UAE. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng từ chối bình luận chính thức về các cuộc không kích nói trên.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất hòa bình từ Tehran. Phía Iran đưa ra các điều kiện bao gồm: bồi thường thiệt hại chiến sự, dỡ bỏ trừng phạt và phong tỏa hàng hải, đồng thời yêu cầu công nhận chủ quyền đối với eo biển Hormuz.

Trên mạng xã hội, ông Donald Trump gọi phản hồi của Iran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và không đáng để xem xét.

Ông Trump cáo buộc Iran nuốt lời trong vấn đề bàn giao uranium làm giàu cấp độ cao và nhắc lại lịch sử 47 năm Iran đối đầu với Mỹ. Ông tuyên bố đầy cứng rắn: "Họ sẽ không còn cười nhạo chúng tôi được nữa!"

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Theo tạp chí Newsweek, áp lực ngoại giao dự kiến sẽ gia tăng trong những ngày tới khi Washington cân nhắc giữa việc tiếp tục theo đuổi đàm phán hoặc chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài với sự tham gia của thêm nhiều bên trong khu vực.

Nhiều khả năng các nước vùng Vịnh sẽ xem xét lại vị thế của mình.

Cùng lúc đó, các chuyên gia cảnh báo Tehran có thể lợi dụng tình hình để gây chia rẽ các nước Ả Rập, giữa bối cảnh xung đột đang chực chờ bùng phát ra toàn khu vực.

Iran xử tử "gián điệp" cho tình báo Mỹ và Israel

Iran xử tử "gián điệp" cho tình báo Mỹ và Israel

(NLĐO) - Iran ngày 11-5 đã hành quyết một người đàn ông bị kết tội là gián điệp cho cơ quan tình báo của Mỹ và Israel.

Chiến sự Trung Đông ngày 11-5: Tổng thống Iran vạch ra 3 con đường, Hàn Quốc sẽ đáp trả vụ tàu Namu

(NLĐO) - Quân đội Iran tuyên bố họ vừa bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của "đối phương" xâm nhập từ biên giới phía Tây Nam.

Iran bày trận "tàu ngầm cá heo" dưới đáy biển Hormuz, cảnh báo Anh - Pháp

(NLĐO) - Thứ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh eo biển Hormuz không phải là tài sản chung của các cường quốc bên ngoài khu vực.

