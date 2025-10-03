HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

UAV lạ bay trên không phận, sân bay Munich đóng cửa

Hải Hưng

(NLĐO) - Đức trở thành quốc gia châu Âu mới nhất xảy ra tình trạng máy bay không người lái (UAV) vi phạm không phận sau Ba Lan, Romania, Na Uy và Đan Mạch.

Đài CNN cho hay sân bay Munich của Đức buộc phải đóng cửa tạm thời đêm 2-10 (giờ địa phương), qua đó trở thành trung tâm hàng không châu Âu mới nhất phải ngừng hoạt động sau làn sóng UAV lạ xâm nhập trái phép.

Tổng cộng 17 chuyến bay bị đình chỉ, ảnh hưởng đến gần 3.000 hành khách.

Ngoài ra, 15 chuyến bay đến đã được chuyển hướng sang các sân bay ở Stuttgart, Nuremberg và Frankfurt của Đức, cũng như Vienna ở nước Áo láng giềng.

UAV lạ bay trên không phận, sân bay Munich đóng cửa - Ảnh 1.

Cảnh sát và cứu hỏa đang làm nhiệm vụ ngày 3-10, sau khi nhiều chuyến bay tại sân bay Munich – Đức phải huỷ chuyến vì phát hiện UAV xâm nhập trái phép. Ảnh: AP

Sân bay ở bang Bavaria này là trung tâm của hãng hàng không quốc gia Đức Lufthansa và đã phục vụ gần 20 triệu hành khách trong nửa đầu năm nay.

Đây là sân bay châu Âu mới nhất phải đóng cửa sau khi phát hiện UAV gần đó. Loạt vụ việc tương tự đã xảy ra tại nhiều sân bay ở Đan Mạch tuần trước, khiến hàng chục ngàn hành khách bị ảnh hưởng.

Bà Sabine Sütterlin-Waack, Bộ trưởng Nội vụ bang Schleswig-Holstein, xác nhận nhiều vụ UAV bay trên hạ tầng trọng yếu và cơ sở quân sự tại miền Bắc nước Đức. 

"Các sự cố gần đây ở Đan Mạch và nhiều quốc gia châu Âu khác chủ yếu nhằm gây hoang mang dư luận và làm bất ổn tình hình tại châu Âu" - bà Sütterlin-Waack nhấn mạnh.

Theo tạp chí Der Spiegel, hàng loạt UAV được nhìn thấy bay qua nhà máy điện, bệnh viện, nhà máy lọc dầu … ở nhiều bang tại Đức nhưng chủ yếu giáp biên giới với Đan Mạch và Ba Lan.

Châu Âu ở trong tình trạng cảnh giác cao độ những tuần gần đây do hàng loạt vụ phát hiện máy bay không người lái.

Điện Kremlin phủ nhận có liên quan đến các vụ phát hiện máy bay không người lái, cũng như việc vi phạm không phận Estonia.

Tin liên quan

Nga lên tiếng vụ không phận Romania bị UAV xâm nhập

Nga lên tiếng vụ không phận Romania bị UAV xâm nhập

(NLĐO) – Đại sứ quán Nga tại Romania cho biết vụ không phận Romania bị một máy bay không người lái xâm nhập là "hành động khiêu khích do Ukraine dàn dựng".

Điểm nóng xung đột ngày 12-9: UAV Nga hướng đến nơi đặc biệt ở Ba Lan?

(NLĐO) - Báo Die Welt của Đức dẫn nguồn tin ẩn danh nói 5 máy bay không người lái Nga bị bắn hạ tại Ba Lan gần đây có thể đang nhắm tới một căn cứ của NATO.

F-35 Hà Lan, Patriot Đức, máy bay cảnh báo Ý cùng đối phó UAV xâm nhập Ba Lan

(NLĐO) - Máy bay chiến đấu NATO lần đầu tiên trong lịch sử đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Ba Lan.

Nga UAV Đức Châu Âu
