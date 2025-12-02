UBND TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Chiều 2-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng chủ trì lễ trao Quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ của Chủ tịch UBND TPHCM.

Cụ thể, ông Trương Công Huy, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM được điều động đến nhận công tác tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên để thực hiện bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các ông Trương Công Huy và Phan Tấn Thảo

Ông Phan Tấn Thảo, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng có quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Hưng

Chủ tịch UBND TPHCM quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Nguyên, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu trực thuộc UBND TPHCM.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huấn, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp) giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương trực thuộc UBND TPHCM.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lý Xuân Chánh, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu trực thuộc UBND TPHCM.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phan Văn Chiến, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp) giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương trực thuộc UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng chúc mừng các cá nhân vừa được nhận quyết định. Ông Nguyễn Văn Dũng bày tỏ mong muốn các cán bộ trên cương vị mới, đơn vị công tác mới sẽ phát huy các năng lực, kinh nghiệm đã tích lũy trong thời gian qua, đoàn kết với tập thể đơn vị mới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từ đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho các ông Nguyễn Đình Nguyên, Nguyễn Ngọc Huấn, Lý Xuân Chánh, Phan Văn Chiến

Ông Phan Tấn Thảo, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên đã thay mặt các cán bộ phát biểu nhận nhiệm vụ. Trong đó, nhấn mạnh việc được lãnh đạo TPHCM giao nhiệm vụ mới là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi cá nhân.

Tân Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên hứa sẽ nỗ lực trong công tác, đoàn kết với tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên ở đơn vị mới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.