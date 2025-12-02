HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

UBND TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng mong muốn các cán bộ sẽ phát huy năng lực, đoàn kết với tập thể đơn vị mới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ

Chiều 2-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng chủ trì lễ trao Quyết định cán bộ. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ của Chủ tịch UBND TPHCM.

Cụ thể, ông Trương Công Huy, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM được điều động đến nhận công tác tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên để thực hiện bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên.

UBND TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các ông Trương Công Huy và Phan Tấn Thảo

Ông Phan Tấn Thảo, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng có quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận nhiệm kỳ 2025-2030.

UBND TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Hưng

Chủ tịch UBND TPHCM quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Nguyên, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu trực thuộc UBND TPHCM.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huấn, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp) giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương trực thuộc UBND TPHCM.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lý Xuân Chánh, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu trực thuộc UBND TPHCM.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phan Văn Chiến, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp) giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương trực thuộc UBND TPHCM.

UBND TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Dũng phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng chúc mừng các cá nhân vừa được nhận quyết định. Ông Nguyễn Văn Dũng bày tỏ mong muốn các cán bộ trên cương vị mới, đơn vị công tác mới sẽ phát huy các năng lực, kinh nghiệm đã tích lũy trong thời gian qua, đoàn kết với tập thể đơn vị mới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từ đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TPHCM.

UBND TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho các ông Nguyễn Đình Nguyên, Nguyễn Ngọc Huấn, Lý Xuân Chánh, Phan Văn Chiến

Ông Phan Tấn Thảo, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên đã thay mặt các cán bộ phát biểu nhận nhiệm vụ. Trong đó, nhấn mạnh việc được lãnh đạo TPHCM giao nhiệm vụ mới là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi cá nhân. 

Tân Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên hứa sẽ nỗ lực trong công tác, đoàn kết với tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên ở đơn vị mới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính

Tổng Bí thư lưu ý tập trung xây dựng Ủy ban Kiểm tra các cấp tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM kiện toàn, bổ nhiệm cán bộ

(NLĐO) - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM cho biết các quyết định về công tác cán bộ lần này được thực hiện trên cơ sở rà soát, đánh giá kỹ lưỡng

TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý giáo dục ở 3 khu vực

(NLĐO)- Chiều 28-11, Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý giáo dục tại các trường THPT ở cả 3 khu vực

