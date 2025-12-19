HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Úc mạnh tay với phát ngôn thù hận kích động bạo lực

Hoàng Phương

Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 18-12 cam kết sẽ mạnh tay trấn áp phát ngôn thù hận sau vụ xả súng nhằm vào một sự kiện của người Do Thái

Vụ việc xảy ra tại bãi biển Bondi ở TP Sydney khiến 15 người thiệt mạng. Theo đài ABC, ông Anthony Albanese đã công bố một loạt thay đổi lập pháp được đề xuất sau cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia, trong đó có việc tăng mức hình phạt đối những phát ngôn thù hận kích động bạo lực

Cũng theo các đề xuất, động cơ thù hận bị coi là tình tiết tăng nặng khi tuyên án đối với các tội đe dọa và quấy rối trên mạng. Nhà chức trách sẽ lập danh sách các tổ chức mà lãnh đạo của họ có hành vi phát ngôn thù hận, kích động bạo lực hoặc thù hằn chủng tộc. Bộ trưởng Nội vụ sẽ được trao thêm quyền hạn để hủy bỏ hoặc từ chối cấp thị thực cho những người gieo rắc thù hận và chia rẽ. Một lực lượng đặc nhiệm sẽ được thành lập nhằm bảo đảm hệ thống giáo dục "ngăn chặn, xử lý và ứng phó thỏa đáng" với tình trạng bài Do Thái.

Úc mạnh tay với phát ngôn thù hận kích động bạo lực - Ảnh 1.

Người dân Úc hôm 16-12 tập trung bày tỏ sự tiếc thương các nạn nhân vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở TP Sydney. Ảnh: AP

Chính phủ Úc hồi tháng 2-2025 đã siết chặt các luật liên bang về ngôn từ thù hận nhằm kiềm chế sự gia tăng của tâm lý bài Do Thái và bài Hồi giáo, nhưng chưa đi đến mức cấm hoàn toàn các hành vi xúc phạm, miệt thị. Kể từ khi xảy ra vụ xả súng nói trên hôm 14-12, đã xuất hiện nhiều câu hỏi về việc thực thi hiệu quả và nghiêm ngặt các luật chống phát ngôn thù hận. Đánh giá những thay đổi này "đòi hỏi công việc pháp lý phức tạp", ông Anthony Albanese cho biết muốn bảo đảm có được sự ủng hộ rộng rãi trong Quốc hội trước khi thúc đẩy việc thông qua các dự luật liên quan.

Trước đó, theo AP, Thủ tướng Anthony Albanese cũng khẳng định chính phủ Úc sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết, trong đó có yêu cầu phải siết chặt hơn nữa luật kiểm soát súng. Trong số các biện pháp mới được đề xuất có việc giới hạn số lượng súng mà mỗi người được sở hữu, đồng thời rà soát lại các giấy phép theo thời gian. Bên cạnh đó là đề xuất tăng cường sử dụng "thông tin tình báo hình sự" khi xem xét ai đủ điều kiện được cấp giấy phép sở hữu súng. 

