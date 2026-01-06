HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Úc mở rộng đạt mức thưởng kỷ lục, vô địch đơn nhận hơn 73 tỉ đồng

Quốc An

(NLĐO) - Với quỹ thưởng 1.970 tỉ đồng, Úc Mở rộng 2025 ghi dấu ấn lịch sử. Hai nhà vô địch nội dung đơn nhận về 73,3 tỉ đồng/người.

Trong ngày 6-1, Ban tổ chức Úc Mở rộng đã thông báo quỹ tiền thưởng của giải đấu năm nay đã được tăng thêm 16%, đạt mức 111,5 triệu AUD (tương đương 74,88 triệu USD, gần 1.970 tỉ đồng), trở thành mức thưởng cao nhất trong lịch sử giải Grand Slam này.

Hai nhà vô địch đơn nam và đơn nữ của giải sẽ nhận 4,15 triệu AUD (hơn 73,3 tỉ đồng)/người , tăng so với mức 3,5 triệu AUD mà Jannik Sinner và Madison Keys nhận được ở mùa giải năm ngoái.

"Việc tăng 16% này cho thấy cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ sự nghiệp quần vợt ở mọi cấp độ. Bắt đầu từ việc tăng tiền thưởng vòng loại thêm 55% kể từ năm 2023 cho đến việc cải thiện các chế độ phúc lợi cho VĐV, chúng tôi đang đảm bảo quần vợt chuyên nghiệp phát triển bền vững cho tất cả người thi đấu" - CEO Tennis Úc, ông Craig Tiley - cho biết.

Úc mở rộng đạt mức thưởng kỷ lục, hai nhà vô địch đơn nam và đơn nữ của giải sẽ nhận 4,15 triệu AUD

Tại giải đấu nam nay, các tay vợt thua ở vòng một vẫn sẽ nhận 150.000 AUD , tăng 14% so với năm 2025. Tiền thưởng ở vòng loại ghi nhận mức tăng cao nhất, lên tới 16% ; những tay vợt dừng bước ở vòng loại thứ ba sẽ nhận 83.500 AUD .

Việc tăng tiền thưởng nằm trong gói đầu tư 135 triệu AUD của Tennis Úc cho chương trình "Mùa hè quần vợt". Đây là kế hoạch theo ông Tiley sẽ giúp củng cố và tăng cường nền tảng của quần vợt nước này.

Ở mùa giải trước, US Open là Grand Slam đạt quỹ thưởng lớn nhất với 90 triệu USD, trong khi Wimbledon chi có tổng cộng 53,5 triệu bảng (72,49 triệu USD) và Roland Garros là 56,35 triệu euro (66,12 triệu USD).

Eala chấm dứt 26 năm khát vàng SEA Games cho quần vợt Philippines

Eala chấm dứt 26 năm khát vàng SEA Games cho quần vợt Philippines

(NLĐO) - Đánh bại tay vợt chủ nhà SEA Games 33, Eala mang về tấm HCV lịch sử cho quần vợt Philippines sau nhiều năm.

Pickleball: Việt Nam phải tận dụng cơ hội từ "mỏ vàng" tỉ USD

(NLĐO) - Trong bối cảnh thể thao giải trí trở thành ngành kinh tế tỉ đô, pickleball đang nổi lên như một ngôi sao mới nổi, cú hích toàn cầu.

Áp đảo Zverev, Sinner vô địch Úc mở rộng 2025

(NLĐO) - Bảo vệ thành công danh hiệu Úc mở rộng, Sinner lập nhiều cột mốc khi đánh bại Zverev sau 3 set đấu mà không phải đối mặt với bất kỳ một break point.

Grand Slam Úc mở rộng Sinner
