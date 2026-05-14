Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Xuân Mai

(NLĐO) – Sau lễ đón tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ l Donald Trump tại thủ đô Bắc Kinh sáng ngày 14-5.

Tại lễ đón, hai nhà lãnh đạo đứng cạnh nhau khi quốc ca hai nước vang lên.

Sau đó, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ bước trên thảm đỏ để duyệt đội danh dự. 

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump chào đón phái đoàn quan chức 2 nước. Một phái đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ cũng có mặt tại lễ đón.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ đón. Ảnh: AP

Chủ tịch Trung Quốc chủ trì lễ đón Tổng thống Donald Trump. Video: AP

Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân. Hai bên dự kiến thảo luận về nhiều vấn đề nóng như quan hệ thương mại, cuộc xung đột Trung Đông...

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 2.

Khung cảnh hội nghị thượng đỉnh Trung - Mỹ  Ảnh: AP


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 3.

Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: AP


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 4.

Ông Donald Trump phát biểu tại hội đàm. Ảnh: AP

Lúc 18 giờ cùng ngày, ông Donald Trump tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.

Trước đó, vào chiều tối 13-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cử Phó Chủ tịch Hàn Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao ra tận chân cầu thang chuyên cơ đón tổng thống Mỹ. 

Ông Hàn Chính là đặc phái viên của ông Tập Cận Bình trong các sự kiện ngoại giao quan trọng và từng tham dự lễ nhậm chức của ông Donald Trump vào năm 2025.

Theo Nhà Trắng, danh sách 16 nhân vật tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc có một số cái tên nổi bật như tỉ phú Elon Musk của Tesla, Tim Cook của Apple, Stephen Schwarzman của Blackstone, Larry Culp của General Electric. 
Ngoài ra, những CEO nổi tiếng khác gồm Kelly Ortberg của Boeing, David Solomon của Goldman Sachs và Jane Fraser của Citigroup.

*Tiếp tục cập nhật 

Tin liên quan

Dàn tỉ phú tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc

Dàn tỉ phú tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump đã mời một số CEO từ những công ty lớn nhất nước Mỹ như Tesla, Apple và Boeing tháp tùng trong chuyến thăm Trung Quốc.

Chiến sự Trung Đông ngày 13-5: Siêu tàu dầu Trung Quốc "vượt Hormuz", Iran phản pháo Kuwait

(NLĐO) - Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy siêu tàu dầu Yuan Hua Hu của Trung Quốc có thể đã qua được eo biển Hormuz, tiến vào vịnh Ba Tư.

Độc đáo địa điểm tiếp đón ông Donald Trump tại Trung Quốc

(NLĐO) – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau tại Điện Kỳ Niên trong khuôn viên Thiên Đàn.

Trung Quốc Donald Trump Iran chủ tịch tập Cận Bình thương mại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo