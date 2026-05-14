Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ l Donald Trump tại thủ đô Bắc Kinh sáng ngày 14-5.

Tại lễ đón, hai nhà lãnh đạo đứng cạnh nhau khi quốc ca hai nước vang lên.

Sau đó, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ bước trên thảm đỏ để duyệt đội danh dự.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump chào đón phái đoàn quan chức 2 nước. Một phái đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ cũng có mặt tại lễ đón.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ đón. Ảnh: AP

Chủ tịch Trung Quốc chủ trì lễ đón Tổng thống Donald Trump. Video: AP

Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân. Hai bên dự kiến thảo luận về nhiều vấn đề nóng như quan hệ thương mại, cuộc xung đột Trung Đông...

Khung cảnh hội nghị thượng đỉnh Trung - Mỹ Ảnh: AP





Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: AP





Ông Donald Trump phát biểu tại hội đàm. Ảnh: AP

Lúc 18 giờ cùng ngày, ông Donald Trump tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.

Trước đó, vào chiều tối 13-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cử Phó Chủ tịch Hàn Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao ra tận chân cầu thang chuyên cơ đón tổng thống Mỹ.

Ông Hàn Chính là đặc phái viên của ông Tập Cận Bình trong các sự kiện ngoại giao quan trọng và từng tham dự lễ nhậm chức của ông Donald Trump vào năm 2025.

Theo Nhà Trắng, danh sách 16 nhân vật tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc có một số cái tên nổi bật như tỉ phú Elon Musk của Tesla, Tim Cook của Apple, Stephen Schwarzman của Blackstone, Larry Culp của General Electric. Ngoài ra, những CEO nổi tiếng khác gồm Kelly Ortberg của Boeing, David Solomon của Goldman Sachs và Jane Fraser của Citigroup.

*Tiếp tục cập nhật