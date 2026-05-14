Tiết lộ quan trọng của ngoại trưởng Mỹ khi trên đường đến Trung Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tiết lộ quan trọng của ngoại trưởng Mỹ khi trên đường đến Trung Quốc

Xuân Mai

(NLĐO) - Chính quyền ông Donald Trump sẽ thúc giục Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để kiềm chế các hành động của Iran ở vịnh Ba Tư.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News trên chiếc Không lực 1 đang trên đường tới Trung Quốc hôm 13-5. Ông Rubio tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm tới Bắc Kinh. 

"Trung Quốc có tàu bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư. Một tàu chở hàng của Trung Quốc đã bị tấn công vào cuối tuần qua. Tôi chắc chắn Iran không cố ý làm vậy nhưng họ đã làm, điều đó đã xảy ra. Đó là lý do tại sao những tàu Trung Quốc này bị mắc kẹt ở đó".

img

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP

Ông Rubio mô tả tình hình này là một nguồn bất ổn lớn đe dọa châu Á, một khu vực phụ thuộc rất nhiều vào eo biển vịnh Ba Tư để vận chuyển năng lượng.

Ngoại trưởng Mỹ nói: "Việc giải quyết vấn đề này vì lợi ích của Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng sẽ thuyết phục họ đóng vai trò tích cực hơn trong việc khiến Iran từ bỏ những gì họ đang làm và cố gắng làm hiện nay ở vịnh Ba Tư".

Theo đài CNN, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Mỹ mong muốn thuyết phục Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy Iran mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực khi  Iran, và cả Mỹ, phong tỏa eo biển Hormuz, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển thương mại. 

Việc ông Rubio tiếp cận Bắc Kinh phản ánh chiến lược của chính quyền Mỹ nhằm tận dụng lợi ích kinh tế của Trung Quốc tại vùng Vịnh để gây áp lực gián tiếp lên Tehran. Hiện tại, giới chức Trung Quốc và Iran vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Dự kiến Tổng thống Donald Trump sẽ hối thúc Chủ tịch Tập Cận Bình gây sức ép buộc Iran mở lại tuyến đường thủy huyết mạch này khi hai nhà lãnh đạo hội đàm trong ngày 14-5.

Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng ông dự định sẽ có một "cuộc thảo luận dài" với ông Tập về cuộc xung đột Iran. Cùng ngày, Phó Tổng thống JD Vance cho biết Mỹ đang "đạt được tiến triển" trong các cuộc đàm phán với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh (Clip: Thanh Long)

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh

(NLĐO) - Chiều tối 13-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Netanyahu "bí mật thăm UAE", cả UAE và Iran đồng loạt phản ứng "gắt"

(NLĐO) – Thủ tướng Israel tiết lộ đã “bí mật thăm” Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và gặp tổng thống nước này trong thời gian xung đột với Iran.

Chiến sự Trung Đông ngày 13-5: Siêu tàu dầu Trung Quốc "vượt Hormuz", Iran phản pháo Kuwait

(NLĐO) - Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy siêu tàu dầu Yuan Hua Hu của Trung Quốc có thể đã qua được eo biển Hormuz, tiến vào vịnh Ba Tư.

Trung Quốc Donald Trump Iran chủ tịch tập Cận Bình eo biển Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo