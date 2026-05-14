Tiết lộ quan trọng của ngoại trưởng Mỹ khi trên đường đến Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News trên chiếc Không lực 1 đang trên đường tới Trung Quốc hôm 13-5. Ông Rubio tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm tới Bắc Kinh.

"Trung Quốc có tàu bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư. Một tàu chở hàng của Trung Quốc đã bị tấn công vào cuối tuần qua. Tôi chắc chắn Iran không cố ý làm vậy nhưng họ đã làm, điều đó đã xảy ra. Đó là lý do tại sao những tàu Trung Quốc này bị mắc kẹt ở đó".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP

Ông Rubio mô tả tình hình này là một nguồn bất ổn lớn đe dọa châu Á, một khu vực phụ thuộc rất nhiều vào eo biển vịnh Ba Tư để vận chuyển năng lượng.

Ngoại trưởng Mỹ nói: "Việc giải quyết vấn đề này vì lợi ích của Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng sẽ thuyết phục họ đóng vai trò tích cực hơn trong việc khiến Iran từ bỏ những gì họ đang làm và cố gắng làm hiện nay ở vịnh Ba Tư".

Theo đài CNN, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Mỹ mong muốn thuyết phục Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy Iran mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực khi Iran, và cả Mỹ, phong tỏa eo biển Hormuz, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển thương mại.

Việc ông Rubio tiếp cận Bắc Kinh phản ánh chiến lược của chính quyền Mỹ nhằm tận dụng lợi ích kinh tế của Trung Quốc tại vùng Vịnh để gây áp lực gián tiếp lên Tehran. Hiện tại, giới chức Trung Quốc và Iran vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Dự kiến Tổng thống Donald Trump sẽ hối thúc Chủ tịch Tập Cận Bình gây sức ép buộc Iran mở lại tuyến đường thủy huyết mạch này khi hai nhà lãnh đạo hội đàm trong ngày 14-5.

Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng ông dự định sẽ có một "cuộc thảo luận dài" với ông Tập về cuộc xung đột Iran. Cùng ngày, Phó Tổng thống JD Vance cho biết Mỹ đang "đạt được tiến triển" trong các cuộc đàm phán với Iran.