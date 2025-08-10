Nhà Trắng cân nhắc mời tổng thống Ukraine tới Alaska

Thông tin trên vừa được NBC News dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ và ba nguồn thạo tin.

Các nguồn tin trên nói thêm vẫn chưa có quyết định cuối cùng, cũng như chưa rõ liệu nhà lãnh đạo Ukraine có tới Alaska hay không.

"Mọi người đều rất hy vọng điều đó sẽ thành hiện thực" - quan chức cấp cao nói trên nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 17-7. Ảnh: AP

Khi được hỏi liệu Mỹ đã chính thức mời Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Alaska hay chưa, một quan chức cấp cao khác của Nhà Trắng trả lời: "Tổng thống Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên với cả 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine. Nhà Trắng hiện đang tập trung chuẩn bị cuộc gặp song phương theo yêu cầu của Tổng thống Nga".

Chính phủ Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine

Tổng thống Donald Trump hôm 8-8 thông báo sẽ gặp người đồng cấp Vladimir Putin tại bang Alaska vào ngày 15-8, trong nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine.

Nhà Trắng ban đầu từng coi cuộc gặp trực tiếp của Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine là điều kiện tiên quyết để tổ chức hội đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Nga.

Theo nguồn tin thì ngay cả khi ông Zelensky tới Alaska cũng chưa chắc đã diễn ra cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo này và ông Putin.

Làn sóng ngoại giao mới nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine diễn ra sau khi đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Putin ở Moscow hôm 6-8. Cuộc gặp diễn ra trước hạn chót Tổng thống Donald Trump đưa ra để buộc Nga phải đồng ý ngừng bắn hoặc đối mặt các lệnh trừng phạt mới.

Tổng thống Putin chưa đồng ý ngừng bắn nhưng đã phác thảo những nét chính cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột, theo đó Ukraine phải chấp nhận thực tế về lãnh thổ.

Đáp lại, Tổng thống Zelensky ngày 9-8 tuyên bố dứt khoát rằng người Ukraine "sẽ không đổi lãnh thổ lấy hòa bình".

Tổng thống Donald Trump trước đó nói rằng giữa Nga và Ukraine "sẽ có sự trao đổi lãnh thổ vì lợi ích của cả 2 bên".

Các quan chức Mỹ đang tìm cách vận động sự ủng hộ cho một thỏa thuận ngừng bắn tiềm tàng từ chính phủ Ukraine và các lãnh đạo châu Âu.