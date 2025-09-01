Ukraine: Nghi phạm sát hại cựu chủ tịch quốc hội bị bắt

Thông báo trên được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra vào sáng sớm 1-9 (giờ địa phương).

"Nghi phạm đã khai những lời đầu tiên. Các hoạt động điều tra khẩn cấp đang được tiến hành để làm rõ mọi tình tiết của vụ giết người này” - ông Zelensky tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cảm ơn lực lượng thực thi pháp luật vì đã làm việc nhanh chóng và phối hợp.

Thi thể ông Parubiy, 54 tuổi, tại TP Lviv ngày 30-8. Ảnh: RFE/RL

Ông Parubiy, 54 tuổi, bị bắn chết tại TP Lviv ở phía Tây Ukraine vào ngày 30-8.

Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko cho biết trên Telegram rằng nghi phạm nổ súng đã bị bắt giữ tại khu vực Khmelnytskyi, miền Tây Ukraine, qua đêm.

"Nhiều chi tiết không thể chia sẻ vào lúc này" - Bộ trưởng Klymenko nói. "Tôi chỉ có thể cho hay vụ án đã được lên kế hoạch cẩn thận: hành trình di chuyển của nạn nhân, lộ trình và kế hoạch tẩu thoát đã được nghiên cứu kỹ lưỡng”.

Ông Zelensky mô tả đây là "một vụ giết người kinh hoàng" và là "vấn đề an ninh ở một đất nước đang có xung đột".

Ông Parubiy từng là chủ tịch quốc hội Ukraine từ tháng 4-2016 đến tháng 8-2019.

Ông là một trong những người lãnh đạo các cuộc biểu tình kêu gọi thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) năm 2013-2014.