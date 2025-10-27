Ukraine "sẵn sàng chiến đấu 2-3 năm nữa", Nga nói "không thể một sớm một chiều"

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times cuối tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tiết lộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng nước ông có thể “chiến đấu thêm 2-3 năm nữa”.

“Tôi hy vọng xung đột sẽ không kéo dài 10 năm. Ukraine sẵn sàng chiến đấu thêm 2-3 năm nữa” - thủ tướng Ba Lan dẫn lời nhà lãnh đạo Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: AP

Theo ông Tusk, ông Zelensky "lo lắng về những thiệt hại mà xung đột sẽ gây ra cho người dân và nền kinh tế của Ukraine nếu nó kéo dài”.

Trước đó, báo El Pais (Tây Ban Nha) đưa tin “Ukraine đang gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng”, đồng thời trích nguồn tin từ Liên minh châu Âu (EU) cho biết “Kiev chỉ còn đủ tiền để duy trì hoạt động tới cuối Quý I-2026".

Giữa tuần trước, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2026 với mức thâm hụt hơn 58%.

Phát biểu do thủ tướng Ba Lan đưa ra trong bối cảnh EU đang tìm kiếm những phương thức mới để tài trợ cho Ukraine, coi tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga là một lựa chọn.

Sau khi xung đột Ukraine - Nga leo thang vào tháng 2-2022, Mỹ và EU đã phong tỏa khoảng 300 tỉ USD tài sản của Nga, bao gồm khoảng 200 tỉ euro (213 tỉ USD) do Euroclear - trụ sở tại Brussels, Bỉ - nắm giữ.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 26-10 tuyên bố Nga đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết xung đột Ukraine càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Moscow cho rằng không có giải pháp nhanh chóng nào và khẳng định nguyên nhân gốc rễ của xung đột phải được giải quyết triệt để.

“Một cuộc xung đột như Ukraine phức tạp đến mức không thể giải quyết trong một sớm một chiều… Các cuộc đàm phán hòa bình đã bị tạm dừng do Kiev và các nước châu Âu ủng hộ không muốn nối lại chúng” - ông Peskov nói.

Bình luận về khả năng hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ gặp nhau, ông Peskov nhấn mạnh không nên tổ chức một hội nghị thượng đỉnh như vậy vì lợi ích riêng bởi cả hai bên đều không muốn lãng phí thời gian.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông vẫn có thể gặp người đồng cấp Mỹ vào một thời điểm nào đó. Tổng thống Donald Trump cũng không loại trừ khả năng này.