Ukraine "sẵn sàng chiến đấu 2-3 năm nữa", Nga nói "không thể một sớm một chiều"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ukraine "sẵn sàng chiến đấu 2-3 năm nữa", Nga nói "không thể một sớm một chiều"

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Ukraine sẵn sàng nếu xung đột với Nga kéo dài thêm 2-3 năm nữa.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times cuối tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tiết lộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng nước ông có thể “chiến đấu thêm 2-3 năm nữa”. 

“Tôi hy vọng xung đột sẽ không kéo dài 10 năm. Ukraine sẵn sàng chiến đấu thêm 2-3 năm nữa” - thủ tướng Ba Lan dẫn lời nhà lãnh đạo Ukraine.

img

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: AP

Theo ông Tusk, ông Zelensky "lo lắng về những thiệt hại mà xung đột sẽ gây ra cho người dân và nền kinh tế của Ukraine nếu nó kéo dài”. 

Trước đó, báo El Pais (Tây Ban Nha) đưa tin “Ukraine đang gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng”, đồng thời trích nguồn tin từ Liên minh châu Âu (EU) cho biết “Kiev chỉ còn đủ tiền để duy trì hoạt động tới cuối Quý I-2026".

Giữa tuần trước, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2026 với mức thâm hụt hơn 58%.

Phát biểu do thủ tướng Ba Lan đưa ra trong bối cảnh EU đang tìm kiếm những phương thức mới để tài trợ cho Ukraine, coi tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga là một lựa chọn.

Sau khi xung đột Ukraine - Nga leo thang vào tháng 2-2022, Mỹ và EU đã phong tỏa khoảng 300 tỉ USD tài sản của Nga, bao gồm khoảng 200 tỉ euro (213 tỉ USD) do Euroclear - trụ sở tại Brussels, Bỉ - nắm giữ.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 26-10 tuyên bố Nga đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết xung đột Ukraine càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Moscow cho rằng không có giải pháp nhanh chóng nào và khẳng định nguyên nhân gốc rễ của xung đột phải được giải quyết triệt để.

“Một cuộc xung đột như Ukraine phức tạp đến mức không thể giải quyết trong một sớm một chiều… Các cuộc đàm phán hòa bình đã bị tạm dừng do Kiev và các nước châu Âu ủng hộ không muốn nối lại chúng” - ông Peskov nói.

Bình luận về khả năng hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ gặp nhau, ông Peskov nhấn mạnh không nên tổ chức một hội nghị thượng đỉnh như vậy vì lợi ích riêng bởi cả hai bên đều không muốn lãng phí thời gian.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông vẫn có thể gặp người đồng cấp Mỹ vào một thời điểm nào đó. Tổng thống Donald Trump cũng không loại trừ khả năng này.

Tin liên quan

Nga thử nghiệm tên lửa “có một không hai” trên thế giới

Nga thử nghiệm tên lửa “có một không hai” trên thế giới

(NLĐO) - Tổng thống Vladimir Putin ngày 26-10 cho biết tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân hiện tại chưa có đối thủ trên thế giới.

Ukraine vô hiệu hóa S-300/400 đang trực chiến của Nga chỉ bằng 2 quả bom nhỏ?

(NLĐO) – Hệ thống phòng không tối tân S-300/400 của Nga bị vô hiệu hóa chỉ bằng 2 quả bom nhỏ thả từ UAV của Ukraine trong đêm.

Mỹ ra đòn trừng phạt, Nga mất đối tác mua dầu hàng đầu?

(NLĐO) - Tập đoàn Reliance Industries - nhà nhập khẩu dầu Nga hàng đầu của Ấn Độ - thông báo sẽ tuân thủ lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.

Ukraine Nga Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xung đột
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo