Điểm nóng xung đột ngày 24-12: Binh sĩ Nga dùng cách "lạ", Ukraine tấn công đội tàu Nga

Tiểu đoàn xung kích số 5 thuộc Lữ đoàn tấn công độc lập 92 của Kiev vừa công bố đoạn video ghi lại hình ảnh một binh sĩ Nga cưỡi ngựa tiến vào trận địa Ukraine được bảo vệ bằng máy bay không người lái (UAV).

Đoạn video được đăng trên trang Facebook của Lữ đoàn 92 kèm bình luận: "Nga đang nhanh chóng mất đi nhiều trang bị thiết bị trong các cuộc ‘xung phong biển người’, đến mức họ buộc phải tiến vào trận địa bằng ngựa. Tuy nhiên, cách này cũng không giúp được họ khi các kíp điều khiển UAV của Tiểu đoàn xung kích số 5 đã vô hiệu hóa mục tiêu đối phương ngay khi phát hiện".

Hình ảnh một kỵ binh Nga tấn công mục tiêu Ukraine nhưng không rõ địa điểm. Ảnh chụp màn hình từ video của Lữ đoàn 92/Facebook.

Truyền thông Ukraine trước đó cũng từng đưa tin rằng do thiếu phương tiện, lực lượng bộ binh Nga đã sử dụng lừa cho nhiệm vụ vận chuyển và hậu cần.

Cùng đó, lực lượng Ukraine còn tuyên bố họ đã sử dụng tên lửa nội địa tấn công Hạm đội sông Dnipro của Nga tại làng Olenivka trên bán đảo Crimea.

"Tên lửa do Ukraine sản xuất cũng đã đánh trúng điểm đồn trú tạm thời của Lữ đoàn tàu sông số 92 của Nga tại Olenivka. Một đám cháy lớn đã được ghi nhận tại khu vực bị tấn công. Mức độ thiệt hại đang được làm rõ"- trang Militarnyi dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine hôm 22-12.

Hồi cuối tháng 8, phía Ukraine cũng từng tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Flamingo nhằm vào đồn tiền tiêu của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) gần Armyansk thuộc bán đảo Crimea, khiến 6 xuồng tuần tra đệm khí bị hư hại.

Khoảnh khắc phóng tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine khai hoả về phía Nga. Ảnh: Nikolayevsky Vanyok

Hạm đội sông Dnipro được thành lập hồi tháng 3-2024, có nhiệm vụ bảo vệ cửa sông Dnipro và các đảo trong khu vực. Ngoài ra, các tàu của hạm đội còn tham gia luân chuyển binh lực từ Crimea và bảo đảm hậu cần cho các đơn vị Nga đóng trên đảo Dovgy.

Tình báo Quốc phòng Ukraine cho hay Nga có kế hoạch tổ chức Hạm đội sông Dnipro gồm 2 lữ đoàn tàu sông, mang số hiệu 91 và 92. Bộ chỉ huy và sở chỉ huy của hạm đội cùng các lữ đoàn đặt tại các làng Myrnyi và Chornomorske trên bán đảo Crimea.

Hạm đội này được dự kiến có quy mô lên tới 400 tàu thuyền với hơn 2.000 quân nhân. Việc hoàn thiện hạm đội được lên kế hoạch vào cuối 2025, song theo đánh giá của phía Ukraine mục tiêu này khó có thể đạt được.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 23-12 thông báo đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn bằng nhiều loại vũ khí chính xác phóng từ mặt đất và máy bay, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine và hạ tầng năng lượng hỗ trợ hoạt động của chúng. Bộ tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày cho biết Nga đã tập kích bằng 635 UAV cùng 3 quả tên lửa Kinzhal, 35 tên lửa hành trình Kh-101 và Iskander-K. "Lực lượng phòng không đã bắn hạ 587 UAV cùng 34 tên lửa Kh-101 và Iskander-K. Một tên lửa hành trình và 39 UAV đánh trúng 21 vị trí, mảnh vỡ rơi xuống 8 địa điểm. Ba tên lửa Kinzhal không trúng mục tiêu" - Bộ tư lệnh không quân Ukraine thông báo.