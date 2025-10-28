Ukraine tăng viện cho Pokrovsk, thủ đô Nga liên tiếp bị UAV tấn công

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ukraine tăng viện cho Pokrovsk, thủ đô Nga liên tiếp bị UAV tấn công

Hải Hưng

(NLĐO) - Ukraine gấp rút củng cố phòng tuyến tại thành phố chiến lược Pokrovsk khi khoảng 200 binh sĩ Nga đã xâm nhập vào khu vực này theo từng nhóm nhỏ.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các cuộc đấu súng quy mô nhỏ đang diễn ra, cùng với việc sử dụng tích cực máy bay không người lái (UAV) ở Pokrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các nhóm tấn công của họ đang tìm cách tiến gần ga tàu hỏa trong thành phố.

"Tình hình giao tranh trong thành phố và khu vực lân cận đang rất ác liệt... Hậu cần gặp nhiều khó khăn"- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 26-10.

Moscow hướng tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donbas

Nga đã tìm cách chiếm Pokrovsk trong nhiều tháng qua, xem đây là điểm then chốt trong nỗ lực kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk. Giới chức Ukraine cho hay lực lượng Nga đã mở lại các đợt tấn công mới sau nỗ lực trung gian hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump không đem lại kết quả như ý.

Ukraine tăng viện cho Pokrovsk, thủ đô Nga tiếp tục bị tấn công - Ảnh 1.

Cảnh hoang tàn ở Pokrovsk, thành phố công nghiệp thuộc vùng Donetsk, miền Đông Ukraine vào cuối năm 2024. Ảnh: NPR

Đơn vị phản ứng nhanh số 7 của lực lượng đổ bộ Ukraine hôm 27-10 cho biết các vị trí phòng thủ trong thành phố đã được củng cố đáng kể trong những ngày gần đây khi giao tranh đô thị vẫn tiếp diễn.

"Lực lượng Nga đã xâm nhập vào TP Pokrovsk. Họ không cố thủ mà đang tìm cách tiến xa hơn về phía Bắc" - đơn vị này viết trên Facebook - "Bằng cách đó, đối phương muốn phân tán lực lượng phòng thủ của chúng ta và cắt đứt các tuyến hậu cần trên bộ".

Deep State của Ukraine cho biết trong tuần qua khu vực phía Tây Nam Pokrovsk "dưới quyền kiểm soát của Ukraine" đã bị thu hẹp đáng kể với khoảng 1/5 diện tích thành phố hiện "cần được xác minh lại".

Ông Zelensky nói với kênh Axios (Mỹ) rằng tình báo Ukraine xác định Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố Moscow sẽ "kiểm soát toàn bộ vùng Donbas, bao gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk, trước ngày 15-10".

Nga hiện kiểm soát khoảng 75% vùng Donetsk, trong khi khoảng 6.600 km² vẫn nằm trong tay Ukraine.

Moscow bị tấn công UAV ngày thứ hai liên tiếp

Thủ đô Moscow và khu vực lân cận tiếp tục hứng chịu đợt tấn công bằng UAV tối 27-10 (giờ địa phương), đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp bị tấn công.

Thông tin này được Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cùng các phương tiện truyền thông Nga xác nhận, theo Censor.NET.

Thị trưởng Moscow cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở một số khu vực trong thành phố. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 2 UAV đang hướng về trung tâm Moscow. "Các đội ứng cứu khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường" - Thị trưởng Sobyanin nhấn mạnh.

Một phần các sân bay ở thủ đô Moscow đã phải tạm đóng cửa vì lý do an ninh. Giới chức Nga cho biết chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại đáng kể.

Các vụ tấn công bằng UAV nhằm vào Moscow đã gia tăng trong những tháng gần đây khiến chính quyền phải củng cố thêm hệ thống phòng thủ và siết chặt kiểm soát không phận xung quanh thủ đô.

Tin liên quan

Ukraine "sẵn sàng chiến đấu 2-3 năm nữa", Nga nói "không thể một sớm một chiều"

Ukraine "sẵn sàng chiến đấu 2-3 năm nữa", Nga nói "không thể một sớm một chiều"

(NLĐO) - Ukraine sẵn sàng nếu xung đột với Nga kéo dài thêm 2-3 năm nữa.

Ukraine vô hiệu hóa S-300/400 đang trực chiến của Nga chỉ bằng 2 quả bom nhỏ?

(NLĐO) – Hệ thống phòng không tối tân S-300/400 của Nga bị vô hiệu hóa chỉ bằng 2 quả bom nhỏ thả từ UAV của Ukraine trong đêm.

Nhà máy lọc dầu lớn của Nga liên tiếp bị Ukraine tấn công

(NLĐO) - Ukraine tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Ukraine Nga Moscow UAV Donetsk
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo