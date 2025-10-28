Ukraine tăng viện cho Pokrovsk, thủ đô Nga liên tiếp bị UAV tấn công

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các cuộc đấu súng quy mô nhỏ đang diễn ra, cùng với việc sử dụng tích cực máy bay không người lái (UAV) ở Pokrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các nhóm tấn công của họ đang tìm cách tiến gần ga tàu hỏa trong thành phố.

"Tình hình giao tranh trong thành phố và khu vực lân cận đang rất ác liệt... Hậu cần gặp nhiều khó khăn"- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 26-10.

Moscow hướng tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donbas

Nga đã tìm cách chiếm Pokrovsk trong nhiều tháng qua, xem đây là điểm then chốt trong nỗ lực kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk. Giới chức Ukraine cho hay lực lượng Nga đã mở lại các đợt tấn công mới sau nỗ lực trung gian hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump không đem lại kết quả như ý.

Cảnh hoang tàn ở Pokrovsk, thành phố công nghiệp thuộc vùng Donetsk, miền Đông Ukraine vào cuối năm 2024. Ảnh: NPR

Đơn vị phản ứng nhanh số 7 của lực lượng đổ bộ Ukraine hôm 27-10 cho biết các vị trí phòng thủ trong thành phố đã được củng cố đáng kể trong những ngày gần đây khi giao tranh đô thị vẫn tiếp diễn.

"Lực lượng Nga đã xâm nhập vào TP Pokrovsk. Họ không cố thủ mà đang tìm cách tiến xa hơn về phía Bắc" - đơn vị này viết trên Facebook - "Bằng cách đó, đối phương muốn phân tán lực lượng phòng thủ của chúng ta và cắt đứt các tuyến hậu cần trên bộ".

Deep State của Ukraine cho biết trong tuần qua khu vực phía Tây Nam Pokrovsk "dưới quyền kiểm soát của Ukraine" đã bị thu hẹp đáng kể với khoảng 1/5 diện tích thành phố hiện "cần được xác minh lại".

Ông Zelensky nói với kênh Axios (Mỹ) rằng tình báo Ukraine xác định Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố Moscow sẽ "kiểm soát toàn bộ vùng Donbas, bao gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk, trước ngày 15-10".

Nga hiện kiểm soát khoảng 75% vùng Donetsk, trong khi khoảng 6.600 km² vẫn nằm trong tay Ukraine.

Moscow bị tấn công UAV ngày thứ hai liên tiếp

Thủ đô Moscow và khu vực lân cận tiếp tục hứng chịu đợt tấn công bằng UAV tối 27-10 (giờ địa phương), đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp bị tấn công.

Thông tin này được Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cùng các phương tiện truyền thông Nga xác nhận, theo Censor.NET.

Thị trưởng Moscow cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở một số khu vực trong thành phố. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 2 UAV đang hướng về trung tâm Moscow. "Các đội ứng cứu khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường" - Thị trưởng Sobyanin nhấn mạnh.

Một phần các sân bay ở thủ đô Moscow đã phải tạm đóng cửa vì lý do an ninh. Giới chức Nga cho biết chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại đáng kể.

Các vụ tấn công bằng UAV nhằm vào Moscow đã gia tăng trong những tháng gần đây khiến chính quyền phải củng cố thêm hệ thống phòng thủ và siết chặt kiểm soát không phận xung quanh thủ đô.