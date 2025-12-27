HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ukraine tung đòn phá hủy vũ khí Nga, lực lượng Nga tiến sâu vào Donetsk

Hải Hưng

(NLĐO) – Ukraine tuyên bố phá hủy 2 hệ thống phóng rốc-két đa nòng của Nga, trong khi Moscow nói đã kiểm soát thêm 8 khu dân cư của Kiev.

Kyiv Post dẫn tuyên bố từ lực lượng Ukraine hôm 26-12 khẳng định họ đã phá huỷ 2 hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) Grad của Nga tại khu vực Donetsk thuộc miền Đông Ukraine.

Tuyên bố nêu rõ chủ công trong chiến dịch này thuộc về đơn vị máy bay không người lái (UAV) Magyar và Tiểu đoàn Svoboda. Họ đã sử dụng UAV có tên gọi "Baba Yaga" để tấn công và phá huỷ 2 hệ thống Grad của Nga.

Nga và Ukraine cùng ra “tuyên bố quan trọng” - Ảnh 1.

Ukraine công bố hình ảnh phá huỷ 2 bệ phóng Grad của Nga tại vùng Donetsk. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Đòn tấn công diễn ra hôm 23-12 và Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại. Video trên mạng xã hội X cho thấy cả 2 bệ phóng MLRS đều trúng đòn trực diện ngay trên bệ khai hỏa.

Hệ thống Grad có khả năng tấn công mục tiêu ở cự ly tối đa 20 km. Đây là một trong những loại vũ khí được Nga sử dụng thường xuyên kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào quốc gia láng giềng Ukraine hồi tháng 2-2022.

Đơn vị Magyar nổi tiếng với các đòn tấn công UAV chính xác, được thành lập trong những tháng đầu của cuộc xung đột, bởi doanh nhân Ukraine kiêm tình nguyện viên chiến đấu Robert Brovdi. 

Ukraine nhấn mạnh các đòn đánh này diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine. Đài Polskie Radio của Ba Lan cho biết các cuộc tấn công của Nga khiến nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine bị hư hại, gây mất điện trên diện rộng.

Trong khi phía Kiev tuyên bố "giáng đòn mạnh vào năng lực hỏa lực tầm xa của Moscow ở miền Đông Ukraine" thì phía Nga khẳng định trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26-12, họ đã giành quyền kiểm soát thêm 8 khu dân cư từ đối phương.

Tuyên bố nêu rõ trong tuần qua, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Bắc đã kiểm soát khu dân cư Vysokoye tại tỉnh Sumy sau các hoạt động tác chiến tích cực.

Lực lượng Nga cùng giành quyền kiểm soát các khu dân cư Vilcha và Prilipka thuộc tỉnh Kharkov của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Nam đã kiểm soát khu dân cư Svyato-Pokrovskoye, Cụm tác chiến Trung tâm kiểm soát khu dân cư Svetloye. Các khu dân cư này đều thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Cụm tác chiến Đông tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương, đồng thời kiểm soát các khu dân cư Andreyevka thuộc tỉnh Dnepropetrovsk, cùng Zarechnoye và Kosovtsevo tại tỉnh Zaporozhye sau các chiến dịch được mô tả "mang tính quyết định" – theo hãng thông tấn TASS.

Nga và Ukraine cùng ra “tuyên bố quan trọng” - Ảnh 2.

Lực lượng Nga tuyên bố trong tuần qua đã giành quyền kiểm soát thêm 8 khu vực dân cư của Ukraine. Ảnh: TASS

Tin liên quan

Nga siết gọng kìm tại Hulyaipole, tổng thống Ukraine báo tin triển vọng

Nga siết gọng kìm tại Hulyaipole, tổng thống Ukraine báo tin triển vọng

(NLĐO) - Theo phát ngôn viên quân đội Nga, lực lượng Nga đang tìm cách tiến vào vào trung tâm TP Hulyaipole ở miền Nam Ukraine.

Nga tiết lộ “ý định then chốt” của Mỹ trong kế hoạch hòa bình cho Ukraine

(NLĐO) - Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine được cho là một điểm then chốt trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ukraine sử dụng tên lửa bí mật tấn công hạm đội Nga

(NLĐO) – Ukraine vừa thực hiện đòn tập kích nhằm vào cơ sở lưu trữ và bảo dưỡng phương tiện không người lái hải quân Nga tại khu vực Myrne trên bán đảo Crimea.

