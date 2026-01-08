HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

AI 365

Ứng dụng gọi xe nào tiếp tục “soán ngôi” Grab, Be?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Ở hạng mục Ứng dụng gọi xe xuất sắc của Tech Awards 2025, Xanh SM tiếp tục chiến thắng, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu.

Chiều 8-1, lễ trao Tech Awards 2025 do Báo VnExpress tổ chức đã diễn ra tại TPHCM, quy tụ hàng trăm chuyên gia, đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, số hóa cùng cộng đồng yêu công nghệ.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Hiếu, Tổng biên tập VnExpress, cho biết Tech Awards không đơn thuần là một lễ trao giải thường niên, mà là điểm hẹn của những ý tưởng mới, công nghệ mới và những nỗ lực bền bỉ nhằm đưa công nghệ trở thành một phần thiết yếu của đời sống người Việt.

"Tech Awards không chỉ vinh danh sản phẩm, mà còn kể câu chuyện công nghệ đã và đang đi vào đời sống như thế nào" - ông nói.

Tại Tech Awards 2025, Hòa Phát được xướng tên ở hạng mục thương hiệu gia dụng Việt ấn tượng 2025. Dù là thương hiệu gia dụng non trẻ, Hòa Phát đã tạo dấu ấn khi đầu tư bài bản với nhà máy tại Việt Nam có tổng vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng.

Doanh nghiệp đã tự phát triển và sản xuất gần 300 mẫu sản phẩm khác nhau từ máy lọc nước đến quạt điều hòa, bếp từ và được đông đảo người dùng Việt đón nhận.

Ở hạng mục Ứng dụng gọi xe xuất sắc, Xanh SM tiếp tục chiến thắng với 8,67 điểm, vượt mặt Grab (7,89 điểm), Be (7,46 điểm)... đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu.

Ứng dụng gọi xe nào vừa “soán ngôi” Grab, Be? - Ảnh 1.

Đại diện Xanh SM (trái) nhận giải Ứng dụng gọi xe xuất sắc

Ứng dụng gọi xe nào vừa “soán ngôi” Grab, Be? - Ảnh 2.

Xanh SM đạt điểm số cao nhất ở hạng mục ứng dụng gọi xe xuất sắc, với 8,67 điểm

Momo cũng duy trì sự vượt trội trong hạng mục Ứng dụng tài chính cá nhân của Tech Awards liên tiếp các năm qua. Momo đã có nhiều cải tiến về trải nghiệm người dùng, đa dạng dịch vụ và vị trí số một trên thị trường hiện tại.

Tại hạng mục Ứng dụng thương mại điện tử xuất sắc, Shopee đã giành chiến thắng trước hai "kình địch" TikTok Shop và Lazada với tổng điểm 9,27.

Vượt qua loạt thương hiệu tên tuổi cả trong và ngoài nước, Viettel trở thành thương hiệu công nghệ của năm 2025.

Đây là giải thưởng lần đầu xuất hiện tại Tech Awards 2025, tôn vinh các doanh nghiệp công nghệ trong nước có đóng góp nổi bật, toàn diện và bền vững cho thị trường cũng như xã hội.

Giải thưởng này được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí tổng hợp, phản ánh đầy đủ năng lực và vai trò của một thương hiệu công nghệ trong năm, như mức độ đổi mới công nghệ, giải pháp nổi bật; hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng thị phần; mức độ ảnh hưởng tích cực tới người dùng và xã hội; trách nhiệm xã hội...

Với điểm số cao nhất theo đánh giá từ ban giám khảo, tập đoàn Viettel được xướng tên này. Năm qua, thương hiệu ghi dấu ấn với mức tăng trưởng cao hai con số, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ cao.

Trong cao điểm cuối năm 2025, doanh nghiệp lắp đặt 23.500 trạm 5G mới, nâng tổng số lên gần 30.000, trong đó có 2.500 trạm 5G do Viettel tự nghiên cứu.

