Ứng dụng số kiểm soát hệ sinh thái không khí

Điểm nhấn của Air Creator nằm ở khả năng kết nối và phối hợp vận hành các thiết bị trong cùng hệ sinh thái thông qua thẻ kết nối thông minh. Điều hòa không khí và máy lọc không khí có thể vận hành theo các chế độ được cá nhân hóa, gồm hỗ trợ ngủ sâu, tăng khả năng tập trung, thư giãn và vận động. Theo Daikin, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, luồng gió, độ tinh khiết và mùi hương nhằm tạo môi trường không khí phù hợp với từng khoảnh khắc sinh hoạt của người dùng. Hệ sinh thái Air Creator hiện gồm điều hòa kiểm soát độ ẩm, quản lý điện năng, lọc không khí kết hợp khuếch tán hương, máy lọc không khí cùng ứng dụng di động mới cho phép quản lý và điều khiển toàn bộ hệ sinh thái. Các sản phẩm trong hệ sinh thái công nghệ lọc không khí kép của Daikin, kết hợp phóng điện plasma làm sạch sâu trên màng lọc và ion hóa không khí để ức chế vi khuẩn, mùi, giúp nâng cao hiệu quả lọc và cải thiện chất lượng không khí trong nhà.
