Sức khỏe

Ung thư vú tăng, cơ hội sống cải thiện nhờ phát hiện sớm

D.Thu

(NLĐO) - Ung thư vú ngày càng phổ biến nhưng không còn là “án tử” nếu phát hiện sớm. Hiện tỉ lệ sống sau 5 năm tại Việt Nam đạt 85-90%.

Ung thư vú là một trong những bệnh ung thư phổ biến và gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ. Theo GLOBOCAN 2022, thế giới ghi nhận gần 2,3 triệu ca mắc mới, chiếm 23,8% các ung thư ở nữ. Tại Việt Nam, mỗi năm ước tính có khoảng 25.000 ca mắc, đứng đầu trong các ung thư ở phụ nữ.

GS Lê Văn Quảng chia sẻ về gánh nặng và xu hướng điều trị ung thư vú tại hội thảo

Thông tin trên được GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, chia sẻ tại Hội thảo Quốc tế ung thư vú 2026, diễn ra trong hai ngày 22 và 23-4. Sự kiện do Bệnh viện K tổ chức, thu hút hàng trăm nhà khoa học, bác sĩ trong nước cùng nhiều chuyên gia quốc tế đến từ Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Úc, Singapore…

Theo GS Quảng, điểm mới của hội thảo năm nay là tiếp cận ung thư vú theo từng giai đoạn bệnh, qua đó tạo diễn đàn trao đổi toàn diện giữa các chuyên ngành như phẫu thuật, xạ trị, điều trị nội khoa, giải phẫu bệnh, sinh học phân tử và chẩn đoán hình ảnh. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng hội chẩn đa chuyên khoa, nhằm tối ưu hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Các nội dung tại hội thảo tập trung vào tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuẩn hóa chất lượng lâm sàng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhiều phiên thảo luận chuyên sâu được tổ chức, bao gồm ung thư vú giai đoạn sớm, giai đoạn tiến xa và các ca bệnh khó nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều trị. Bên cạnh đó, các chuyên gia giao lưu với khoảng 150 bệnh nhân ung thư vú, trao đổi về vấn đề tâm lý và những tác dụng phụ trong quá trình điều trị.

Theo PGS-TS Lê Hồng Quang, Trưởng Khoa Ngoại vú (Bệnh viện K), điều trị ung thư vú ngày càng đòi hỏi phối hợp đa mô thức, kết hợp phẫu thuật, xạ trị, điều trị toàn thân và chăm sóc giảm nhẹ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên ngành không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Bác sĩ khám, tư vấn cho bệnh nhân ung thư vú. Ảnh: Thái Hà

Tại Việt Nam, ung thư vú chiếm khoảng 25,8% tổng số ca ung thư ở nữ, với hàng chục ngàn ca mắc mới mỗi năm. Tuy nhiên, nhờ phát hiện sớm và điều trị đúng, tỉ lệ sống thêm sau 5 năm của người bệnh đã đạt 85-90%, tiệm cận với thế giới.

Đáng chú ý, nhờ các chương trình truyền thông và giáo dục sức khỏe, tỉ lệ phát hiện muộn đã giảm rõ rệt. "Nếu như 15-20 năm trước, khoảng 3/4 bệnh nhân đến viện ở giai đoạn muộn, thì hiện nay, 3/4 đã được phát hiện, tư vấn ngay từ giai đoạn sớm"- PGS Quang nói.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên tự khám vú mỗi tháng, đặc biệt sau kỳ kinh nguyệt, và tầm soát định kỳ từ 40 tuổi trở lên bằng siêu âm hoặc chụp nhũ ảnh khi cần thiết. Hiệu quả điều trị phụ thuộc lớn vào thời điểm phát hiện sớm hay muộn, giai đoạn của bệnh. Phát hiện sớm là yếu tố then chốt, có thể giúp tỉ lệ sống sau 5 năm vượt 90% nếu bệnh còn khu trú.

