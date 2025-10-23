Uống nước bị trào ngược lên mũi, đến bệnh viện phát hiện điều bất ngờ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Uống nước bị trào ngược lên mũi, đến bệnh viện phát hiện điều bất ngờ

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Người đàn ông thấy dấu hiệu bất thường, uống nước chảy ngược lên mũi nên đã đến bệnh viện để thăm khám

Ngày 23-10, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (tỉnh Tây Ninh) thông tin vừa điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng đau đầu, mệt mỏi... đặc biệt là gặp hiện tượng lạ khi uống nước bị nước chảy ngược ra mũi. 

Uống nước bị trào ngược lên mũi, đến bệnh viện phát hiện điều bất ngờ - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi phát hiện những triệu chứng bất thường

Trước đó, ông L.V.S. (47 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám vì thấy mệt mỏi, đau đầu, nặng mặt, nhức hốc mắt hai bên và nghẹt mũi, chảy dịch hôi lặp lại nhiều lần. Ông S. cho hay mấy tháng trước, ông đến một cơ sở y tế để nhổ răng số 18 nhưng thời gian sau gặp triệu chứng bất thường. 

Dù đã dùng nhiều loại thuốc nhưng không thuyên giảm. Ông S. sau đó được bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Ngọc Thái Sơn, phụ trách Khoa Liên chuyên khoa, trực tiếp thăm khám và chỉ định chụp CT scan vùng hàm mặt.

Kết quả cho thấy có lỗ thủng vùng răng số 18 thông vào xoang hàm. Chính điều này khiến người bệnh mỗi khi uống nước sẽ trào ngược lên mũi, đồng thời gây viêm xoang kéo dài, nghẹt mũi, đau đầu và nặng vùng mặt.

Các bác sĩ đã hội chẩn, thống nhất phương án phẫu thuật tạo hình đóng lỗ thủng bằng ghép cân cơ thái dương cho người bệnh. Bác sĩ sẽ bóc tách lấy một mảnh cân cơ thái dương ghép vào vùng lỗ thủng, dùng niêm mạc vùng khẩu cái và niêm mạc tại chỗ để đóng lỗ thủng, giúp tái tạo cấu trúc và ngăn thông thương giữa miệng – xoang.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công. Chỉ vài ngày sau mổ, sức khỏe ông S. cải thiện rõ rệt, hết nghẹt mũi, không còn chảy dịch, đường thở thông thoáng trở lại. Người bệnh được xuất viện trong tình trạng ổn định, sinh hoạt bình thường và hài lòng với kết quả điều trị.

Theo các bác sĩ, thủng xoang hàm sau nhổ răng khôn là một trong những biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra khi nhổ răng khôn hàm trên.

Xoang hàm trên là một cấu trúc rỗng, có vai trò thông khí và cộng hưởng giọng nói, nằm khá sát các răng hàm trên (răng số 6, 7 và đặc biệt là răng số 8), chỉ cách một bản xương rất mỏng.

Khi thao tác nhổ răng không chính xác hoặc dụng cụ tác động quá mạnh, khiến bản xương này bị vỡ, tạo nên một lỗ hổng hình giữa miệng và khoang xoang, khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập dẫn đến nhiễm trùng và viêm xoang hàm mạn tính.

Từ đó có thể thấy, nhổ răng khôn tuy chỉ là một tiểu phẫu nhưng nếu thực hiện tại cơ sở kém uy tín, không đảm bảo vô khuẩn hoặc bác sĩ chưa có kinh nghiệm, nguy cơ xảy ra biến chứng sẽ rất cao.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên tìm hiểu kỹ, lựa chọn những cơ sở nha khoa uy tín, có đội ngũ bác sĩ chuyên môn vững vàng và trang thiết bị hiện đại để đảm bảo an toàn trong quá trình nhổ răng. 

Tin liên quan

Sở Y tế TP HCM: Sản phẩm An Phế Đan không phải là thuốc

Sở Y tế TP HCM: Sản phẩm An Phế Đan không phải là thuốc

(NLĐO) - Sở Y tế TP HCM cho biết sản phẩm An Phế Đan không có tên trong danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

H'Hen Niê tiết lộ bị nổi mề đay sau sinh, bác sĩ nói gì về tình trạng này?

(NLĐO) - Nổi mề đay sau sinh thường không quá nguy hiểm nhưng có thể tác động đến chất lượng cuộc sống

Chủ nhà bị chó Becgie Bỉ tấn công trong lúc cho ăn, chịu nhiều vết thương sâu

(NLĐO) - Người phụ nữ 63 tuổi bị chó Becgie Bỉ nhà nuôi tấn công, gây nhiều vết thương sâu, phải nhập viện điều trị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo