UPRIZE với "THĂNG", tham vọng định hình mô hình nhóm nhạc thần tượng Việt

UPRIZE chính thức debut

UPRIZE chính thức debut

Tối 26-6, nhóm nhạc UPRIZE phát hành phần đầu tiên của debut audio album "THĂNG" trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến toàn cầu.

Đây được xem là cột mốc quan trọng của nhóm sau hành trình trưởng thành từ chương trình sống còn "Tân binh toàn năng", đồng thời cho thấy tham vọng xây dựng một mô hình nhóm nhạc thần tượng chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Album "THĂNG" gồm 8 ca khúc, được phát hành theo lộ trình kéo dài 1 tháng, từ nay đến cuối tháng 7. Không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, "THĂNG" được xây dựng như một hành trình khám phá bản ngã của bảy thành viên, đại diện cho bảy "bộ mã" tính cách khác nhau. Album khai thác những trạng thái cảm xúc đặc trưng của người trẻ trong bối cảnh xã hội nhiều biến động, nơi ranh giới giữa con người và công nghệ ngày càng trở nên mờ nhạt.

Ý niệm này cũng được thể hiện thông qua hai concept thị giác đối lập "Sáng" và "Tối", phản ánh quá trình chuyển dịch từ sự hoài nghi, giằng co nội tâm đến cảm giác tự do và khẳng định bản thân.

Đáng chú ý, các thành viên UPRIZE không chỉ đảm nhận vai trò biểu diễn mà còn tham gia sâu vào quá trình sản xuất album. BEX góp mặt trong khâu viết lời và xây dựng cấu trúc rap, trong khi thành viên PN đảm nhận việc thu âm phần bè cho toàn bộ album, đồng thời làm việc trực tiếp với giám đốc sáng tạo âm nhạc Nguyễn Hải Phong và ê-kíp sản xuất để hoàn thiện các bản phối cuối cùng.

Bước đi nở hoa của UPRIZE

7 thành viên của UPRIZE

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận định âm nhạc của "THĂNG" được xây dựng trên sự cân bằng giữa tính kỹ thuật của mô hình thần tượng quốc tế và khả năng tiếp cận thị hiếu khán giả Việt Nam. Theo anh, tinh thần làm việc nghiêm túc cùng khả năng thích nghi nhanh của các thành viên là yếu tố giúp album đạt được sự đồng bộ về chất lượng.

Đại diện đội ngũ sáng tạo Hàn Quốc cũng cho biết họ tiếp cận dự án bằng cách khai thác tối đa sự đa dạng trong cá tính của từng thành viên, đồng thời kết hợp các tiêu chuẩn vận hành quốc tế với bản sắc riêng của thị trường Việt Nam.

Một tín hiệu tích cực dành cho UPRIZE là phiên bản vật lý của album "THĂNG" đã tiêu thụ hơn 10.000 bản chỉ sau hai đợt mở bán trước. Đây được xem là con số đáng chú ý đối với một nhóm nhạc tân binh trong bối cảnh thị trường âm nhạc hiện nay đang nghiêng mạnh về nền tảng số.

Sự đầu tư bài bản từ SYE Holdings cùng phản hồi tích cực từ người hâm mộ cho thấy UPRIZE đang được định hướng như một dự án dài hơi, hướng đến việc chuẩn hóa quy trình sản xuất nhóm nhạc thần tượng tại Việt Nam.

hành công hay không vẫn cần thời gian trả lời, nhưng với "THĂNG" - UPRIZE đã phần nào cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình ảnh một nhóm nhạc bước ra từ chương trình truyền hình để trở thành một thương hiệu âm nhạc thực thụ trên thị trường.