"Thầy trò" SOOBIN & UPRIZE cùng đổ bộ đại nhạc hội quy mô 25.000 khán giả

OSUNFEST 2026 quy tụ dàn sao "khủng"

OSUNFEST 2026 "đánh úp" bằng một đại nhạc hội quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám hàng đầu Việt Nam cùng 25.000 khán giả, diễn ra vào ngày 6-6 tại Vạn Phúc City (TP HCM), với quy mô khoảng 25.000 khán giả.

Chương trình vừa công bố 5 nghệ sĩ đầu tiên gồm SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và UPRIZE - những nghệ sĩ đại diện cho nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, đem đến nguồn năng lượng mới mẻ cho đại nhạc hội.

"Tân binh khủng long" UPRIZE mang đến tinh thần trẻ trung cùng năng lượng bùng nổ của thế hệ nghệ sĩ mới, trong khi Phùng Khánh Linh tạo dấu ấn với màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc và chiều sâu.

Chi Pu là cái tên được kỳ vọng mang đến một màn trình diễn với phong cách hiện đại, mới mẻ và giàu tính nghệ thuật. HIEUTHUHAI đại diện cho dòng chảy rap/hip-hop đương đại đang được đông đảo khán giả trẻ yêu thích. Và cuối cùng "all-rounder" SOOBIN với kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu cùng khả năng biến hóa trong nhiều thể loại, được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của đêm diễn.

Sự kết hợp này không chỉ tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc mà còn mở ra khả năng kết nối và tương tác thú vị giữa các nghệ sĩ trên cùng một sân khấu. Từ concept, ứng dụng công nghệ đến line-up nghệ sĩ hàng đầu, OSUNFEST 2026 đang được định hình như một sự kiện âm nhạc thế hệ mới, nơi trải nghiệm của khán giả là trọng tâm.

Bên cạnh dàn nghệ sĩ, công nghệ trình diễn cũng là yếu tố được kỳ vọng tạo nên sức hút cho chương trình. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của OSUNFEST 2026 là hệ thống sân khấu chuyển động đa chiều kết hợp bàn nâng linh hoạt, cho phép biến đổi không gian biểu diễn theo từng tiết mục.

Công nghệ ánh sáng và laser hiện đại cũng được khai thác như một phần của ngôn ngữ trình diễn, góp phần dẫn dắt cảm xúc và tạo nên trải nghiệm giải trí liền mạch, giàu chiều sâu.

Không dừng lại ở một concert đơn thuần, OSUNFEST 2026- chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập của OCB-được kiến tạo như một hành trình cảm xúc xuyên suốt, nơi âm nhạc trở thành điểm chạm để mỗi khán giả tìm thấy "bình minh" của riêng mình.

Toàn bộ chương trình được xây dựng theo cấu trúc trải nghiệm "Meet - Feel - Be", tương ứng với ba cung bậc: kết nối với chính mình, sống trọn cảm xúc và trở thành phiên bản rực rỡ theo cách rất riêng.