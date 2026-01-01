HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu K+ giải trình việc ngừng dịch vụ từ 2026

Thùy Linh

(NLĐO) - Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đề nghị Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam giải trình về việc K+ ngừng cung cấp dịch vụ từ 1-1-2026

Thời gian qua, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương ghi nhận việc Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ kể từ ngày 1-1-2026. Việc K+ ngừng dịch vụ là một quyết định tác động trực tiếp đến rất nhiều người tiêu dùng đang sử dụng dịch vụ này.

- Ảnh 1.

K+ ngừng dịch vụ từ ngày 1-1-2026

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 29-12-2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã có Văn bản đề nghị Công ty giải trình về việc dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ nêu trên.

Cùng với đó, Công ty cần thực hiện đầy đủ, chính xác, bảo đảm tính minh bạch, thuận tiện trong quá trình cung cấp thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng khi thực hiện việc hoàn tiền.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu bảo đảm thực hiện đầy đủ, chính xác trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ không đúng nội dung đã đăng ký, thông báo, công bố, niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết theo quy định tại Điều 36 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

K+ ngừng dịch vụ và cam kết hoàn tiền cho người tiêu dùng như thế nào?

Trên cơ sở yêu cầu của Ủy ban, hiện Công ty đang trong quá trình hoàn thiện thông tin, phục vụ cho việc báo cáo, giải trình tới Ủy ban.

Để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng lưu ý thực hiện việc hoàn tiền, cụ thể như sau: Thuê bao là người tiêu dùng đã trả phí và còn hạn sử dụng dịch vụ sau ngày 31-12-2025.

Người tiêu dùng truy cập trực tiếp vào Website: https://hoantien.kplus.vn và thực hiện theo hướng dẫn trên Website để thực hiện yêu cầu hoàn tiền.

Trường hợp có vấn đề phát sinh, người tiêu dùng có thể liên hệ Công ty qua: Hotline: 1900 1592; đến trực tiếp địa chỉ: Phòng 03/26/27 Văn phòng CEO Suite, tầng 29, Tòa nhà Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Đối với cá nhân thực hiện giao dịch với các đối tác phân phối các Kênh truyền hình mang biểu tượng K+, Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia đề nghị liên hệ với các đối tác phân phối để thực hiện yêu cầu hoàn tiền.

Trường hợp phát sinh các thiệt hại liên quan đến tiêu dùng dịch vụ nêu trên, người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp tục tổng hợp, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.

