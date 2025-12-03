Ngày 3-12, thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước đã báo cáo về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.



Ông Dương Thanh Bình trình bày báo cáo thẩm tra trước Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình đã trình bày tổng hợp nội dung thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội về nội dung này.

Theo cơ quan thẩm tra, quy định pháp luật về lĩnh vực tài chính, đầu tư, kinh doanh, thuế được hoàn thiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng; nhiều giải pháp phát triển thị trường chứng khoán theo hướng lành mạnh, an toàn, bền vững được tích cực triển khai.

Tuy nhiên, việc ban hành một số chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp còn chậm; hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư chưa đồng đều giữa các địa phương; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn một số tồn tại, hạn chế.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nêu rõ, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng, tín dụng, xử lý nợ xấu được hoàn thiện; các công cụ chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng tín dụng được cải thiện; các ngân hàng đã tích cực thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, thị trường tiền tệ, ngân hàng vẫn đối mặt với nhiều thách thức; chương trình tín dụng cho vay dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vẫn gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, pháp luật về lĩnh vực xây dựng, giao thông, bất động sản, nhà ở, quy hoạch đô thị, nông thôn được rà soát, hoàn thiện; nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được triển khai quyết liệt, thúc đẩy thị trường bất động sản, nhà ở xã hội phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững…

Song cơ quan thẩm tra đã chỉ rõ, hạ tầng và quản lý đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn vẫn diễn biến phức tạp.

"Kết quả phát triển nhà ở xã hội vẫn chưa đạt kỳ vọng; vẫn còn tình trạng dự án trọng điểm quốc gia bị chậm tiến độ; công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu" - ông Dương Thanh Bình cho hay.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ông Dương Thanh Bình cho biết chất lượng, trình độ giáo dục các cấp học được cải thiện; mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đã được sắp xếp; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý phát triển về số lượng và chất lượng; công tác đào tạo nghề được quan tâm.

Cơ quan thẩm tra đánh giá chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các vùng miền; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ diễn ra phổ biến, nhất là ở miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; việc thực hiện tự chủ đại học còn gặp khó khăn; chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn thấp.

Đối với lĩnh vực y tế, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao, từng bước giảm sự chênh lệch khám bệnh, chữa bệnh giữa các vùng, miền. Tuy nhiên, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh chưa đáp ứng được nhu cầu; đầu tư cho y tế dự phòng chưa thỏa đáng; tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên chưa được khắc phục.

Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội nêu rõ công tác này đã hoàn thành, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức được quan tâm…

Dù vậy, cơ quan thẩm tra cho rằng việc bố trí cán bộ chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn chậm; vẫn còn nội dung hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội chưa được ban hành; tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên hằng năm còn ở mức cao; số thanh niên làm việc trong khu vực phi chính thức ngày càng tăng.