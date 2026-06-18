Bùng nổ phút bù giờ, Ghana thắng trận mở màn World Cup sau 16 năm

Lựa chọn cách tiếp cận thận trọng

Tại Toronto (Canada), trận ra quân của Ghana gặp Panama (6 giờ ngày 18-6) diễn ra tương đối khó khăn với đại diện Tây Phi. Việc thiếu vắng 2 trụ cột là Thomas Partey và Mohammed Kudus khiến những "ngôi sao đen" buộc phải lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Họ chơi chậm, lùi sâu đội hình và chờ đợi tốc độ của Antoine Semenyo trong các tình huống chuyển trạng thái.

Thủ thành Ati Zigi (áo xanh) có nhiều pha cứu thua quan trọng cho Ghana trong hiệp 1

Ngược lại, đội bóng chỉ mới có lần thứ 2 dự World Cup là Panama cho thấy tín hiệu tích cực dưới thời HLV Thomas Christiansen. Ngay phút thứ 2, tiền đạo Cecilio Waterman uy hiếp khung thành Ghana từ đường chuyền của Amir Murillo song thủ môn Lawrence Ati Zigi đã có pha xử lý tốt.

Những phút tiếp theo, Panama thi đấu mạch lạc hơn, thường xuyên thực hiện các đường tạt bóng ra 2 biên. Trong khi đó, sơ đồ đội hình của Ghana chỉ để lại tiền đạo Jordan Ayew cao nhất trên hàng công. Đoàn quân của HLV Carlos Queiroz gần như lùi toàn bộ lực lượng về phần sân nhà.

Điều đó khiến các pha phản công của đội bóng Tây Phi không thật sự sắc nét. Phút 13, Ghana giành được bóng và tiền vệ Ernest Nuamah nỗ lực bứt tốc nhưng không thành.

Tuy nhiên, nếu vượt qua hàng hậu vệ Panama thì Nuamah cũng không có người đồng đội nào trong vòng cấm đối phương để cùng phối hợp.

Ghana bùng nổ cảm xúc với bàn thắng phút bù giờ của Caleb Yirenkyi

Bóng "sống" thiếu gắn kết, những "ngôi sao đen" cũng không tận dụng thành công 2 tình huống cố định trong hiệp 1. Suốt 45 phút đầu tiên, Ghana không có bất kỳ cú sút trúng đích nào, cho thấy sự bế tắc của hàng công đội bóng này. Còn đại diện Trung Mỹ lẽ ra đã có thể mở tỉ số nếu thủ thành Ati Zigi không có nhiều pha phán đoán chuẩn xác.





Tung ra đòn đánh quyết định

Sau giờ nghỉ, thầy trò HLV Carlos Queiroz tạo ra thế trận tương đối cân bằng hơn và có pha tấn công nguy hiểm đầu tiên ở phút 48. Trung vệ Jonas Adjetey dâng cao trong một tình huống đá phạt nhưng cú đánh đầu đi thẳng vào vị trí của thủ môn Orlando Mosquera.

Panama (phải) chơi khá tốt nhưng trả giá vì thiếu bản lĩnh ở thời khắc quyết định

Hơn 15 phút sau, cơ hội tốt nhất từ đầu trận dành cho Ghana bị đội trưởng Ayew bỏ lỡ đáng tiếc. Brandon Thomas-Asante có đường căng ngang thuận lợi song hậu vệ Jiovany Ramos kịp thời phá bóng ngay trước khi Ayew có thể dứt điểm.

Phút 72, sức ép lớn hơn từ đại diện Tây Phi mang về cho họ quả đá phạt sát rìa vòng cấm. Đáng tiếc, Adjetey đón được đường chuyền bóng bổng và đánh đầu chệch khung thành.

Trên thực tế, sự thiếu vắng tiền vệ Partey khiến Ghana gần như không kiểm soát được khu vực trung lộ. Trong hiệp 2, trước những "ngôi sao đen" nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, Panama thường phản công từ những tình huống cầu thủ Ghana để mất bóng ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, các phương án dự phòng của HLV Thomas Christiansen như Cesar Blackman và Ismael Diaz đủ thể lực nhưng lại thiếu tính chính xác.

Phút 90+5, Panama tràn rất đông cầu thủ sang phần sân Ghana và tốc độ của đại diện châu Phi đã tung ra đòn đánh quyết định.

Pha leo biên bên cánh trái của Thomas-Asante mở ra cơ hội cho Caleb Yirenkyi. Tiền vệ trẻ đang thi đấu ở Đan Mạch dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 1-0 cho Ghana.

Với kết quả này, Panama vẫn chưa thế có được điểm số đầu tiên kể từ khi ra mắt đấu trường World Cup vào năm 2018. Ngược lại, chiến thắng đầu tiên trong ngày ra quân của Ghana kể từ năm 2010 giúp họ giữ lại hy vọng đi tiếp ở bảng L đầy khó khăn bởi sự góp mặt của Anh và Croatia.



