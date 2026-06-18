Bồ Đào Nha sẽ sử dụng phần vĩ đại còn lại của Ronaldo ra sao?

Ronaldo không tỏa sáng khi sân khấu đã sẵn sàng

Nhưng trong ngày Lionel Messi đã lập hat-trick, Kylian Mbappe, Erling Haaland rồi Harry Kane đều ghi ít nhất 2 bàn, sự im lặng của Ronaldo trước CHDC Congo trở thành chi tiết khó bỏ qua.

Ronaldo không tỏa sáng khi sân khấu đã sẵn sàng

Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa 1-1 ở lượt mở màn bảng K. Ronaldo chơi trọn 90 phút, đi qua thêm những cột mốc lịch sử, nhưng không ghi bàn. Và sau trận đấu, câu hỏi dành cho Bồ Đào Nha không chỉ là vì sao họ đánh rơi chiến thắng. Câu hỏi lớn hơn là: họ sẽ đi xa bằng sức mạnh hiện tại, hay vẫn bị kéo lại bởi hào quang của một tượng đài?

Một ngày trước trận Bồ Đào Nha - CHDC Congo, Messi rực sáng với cú hat-trick cho Argentina. Mbappe ghi cú đúp cho Pháp, Haaland cũng làm điều tương tự trong ngày Na Uy thắng Iraq. Sau đó, Kane lên tiếng bằng 2 bàn cho tuyển Anh. World Cup 2026 mới chỉ đi qua lượt trận đầu, nhưng cuộc đua của các siêu sao đã nóng rất nhanh.

Vì vậy, khi Ronaldo xuất hiện tại Houston tối 17-6, cảm giác chờ đợi là rất rõ. Đây là kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp của anh, cân bằng kỷ lục vừa được Messi thiết lập. Ở tuổi 41 và 132 ngày, Ronaldo cũng trở thành cầu thủ không phải thủ môn lớn tuổi nhất đá chính tại một kỳ World Cup.

Trên khán đài, hàng ngàn cổ động viên giơ cao biểu ngữ và hô vang tên Ronaldo. Chỉ một pha chạm bóng của anh ở những phút đầu cũng đủ làm sân vận động bùng lên. Tất cả như được chuẩn bị cho một đêm mà Ronaldo sẽ lại ghi bàn, lại nối dài câu chuyện phi thường của mình ở World Cup.

Khi Ronaldo phải chờ trận đấu tìm đến mình

Bồ Đào Nha nhập cuộc rất nhanh. Phút thứ 6, Joao Neves đánh đầu mở tỷ số từ đường chuyền của Pedro Neto. Chi tiết thú vị là Neves thậm chí còn chưa ra đời khi Ronaldo dự Euro 2004, giải đấu lớn đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Một thế hệ mới đã lên tiếng, trong khi biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha vẫn đang chờ cơ hội.

Ronaldo chơi trọn 90 phút, đi qua thêm những cột mốc lịch sử, nhưng không ghi bàn

Bồ Đào Nha kiểm soát nhiều bóng, chuyền bóng chính xác và đẩy CHDC Congo vào thế phòng ngự. Nhưng quyền kiểm soát không đồng nghĩa với khả năng kết liễu trận đấu. Ronaldo không có cú dứt điểm nào trong hiệp một. Sang hiệp hai, anh có vài cơ hội, trong đó đáng chú ý là pha đá nối ở phút 68, nhưng tất cả đều không đủ hiểm để biến thành bàn thắng.

CHDC Congo không đá như một đội lót đường. Dù mới trở lại World Cup sau 52 năm, họ tổ chức phòng ngự bằng hệ thống đông người, theo sát Ronaldo và không cho Bồ Đào Nha nhiều khoảng trống trong vùng cấm. Bàn gỡ 1-1 của Yoane Wissa cuối hiệp một vì thế không chỉ là phần thưởng cho sự kiên trì của đội bóng Trung Phi, mà còn là lời cảnh báo cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo vẫn di chuyển, vẫn kéo giãn hàng thủ, vẫn tạo ra sự chú ý đặc biệt với các hậu vệ Congo. Nhưng vai trò "chim mồi" ấy không phải điều người hâm mộ chờ ở anh.

Người ta chờ bàn thắng. Người ta chờ một khoảnh khắc Ronaldo quen thuộc. Và chính sự chờ đợi ấy làm sự im lặng của anh trở nên nặng hơn.

Khác biệt lớn giữa Ronaldo và Messi

Sự im lặng của Ronaldo càng đáng chú ý khi đặt cạnh màn trình diễn của Messi. Ở tuổi gần 39, Messi không còn là cầu thủ bứt tốc liên tục như thời đỉnh cao. Nhưng anh vẫn có thể lùi sâu, nhận bóng giữa các tuyến, điều tiết nhịp chơi, mở ra đường chuyền và tự chọn thời điểm kết thúc.

Messi không nhất thiết phải chờ trận đấu tìm đến mình. Anh có thể đi tìm trận đấu. Khi Argentina cần thoát khỏi thế bế tắc, Messi có thể lùi xuống như một tiền vệ tổ chức, rồi bất ngờ xuất hiện gần vùng cấm như một sát thủ. Đó là khác biệt rất lớn.

Ronaldo hiện nay không còn chơi theo cách ấy. Anh gần hơn với hình ảnh một trung phong chờ thời cơ. Nếu Bồ Đào Nha đưa bóng tốt vào vùng cấm, anh vẫn nguy hiểm.

Nếu có khoảng trống, anh vẫn biết cách chọn vị trí. Nếu đối thủ mất tập trung, anh vẫn có thể trừng phạt bằng bản năng săn bàn đã được mài giũa hơn hai thập niên.

Nhưng khi đối thủ lùi sâu, bịt kín trung lộ, khóa chặt vùng cấm và trận đấu cần một người tự tạo nhịp, tự kéo bóng, tự mở đường, Ronaldo không còn dễ làm điều đó như trước.

Vì thế, vấn đề không chỉ là Ronaldo không ghi bàn. Vấn đề là Bồ Đào Nha có còn nên chờ Ronaldo giải quyết trận đấu theo cách cũ hay không.

Những kỷ lục không che được sự im lặng

Trận gặp CHDC Congo là trận thứ 23 của Ronaldo tại World Cup, giúp anh sánh ngang Paolo Maldini và chỉ còn đứng sau Messi, Lothar Matthaus và Miroslav Klose trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử giải đấu. Đó là một cột mốc lớn.

Nhưng với Ronaldo, kỷ lục đôi khi lại làm sự im lặng trở nên rõ hơn. Anh vẫn chưa có bàn thắng thứ 9 tại World Cup để cân bằng thành tích của Eusebio, huyền thoại lớn nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha trước thời Ronaldo. Anh cũng chưa có câu trả lời trong cuộc đua mà Messi, Mbappe, Haaland và Kane đều đã khởi động rất mạnh.

Điều đó không có nghĩa Ronaldo đã hết thời. Nói vậy là quá dễ dãi và cũng không công bằng với một cầu thủ đã xây dựng sự nghiệp bằng khả năng vượt qua mọi nghi ngờ. Ronaldo vẫn có thể ghi bàn ở những trận tới. Anh vẫn có thể tạo nên một khoảnh khắc lớn. Với bản năng săn bàn, kinh nghiệm và khát vọng của mình, Ronaldo không bao giờ là người có thể bị gạch tên sau một trận đấu.

Nhưng cũng không thể phủ nhận một thực tế: Ronaldo hôm nay không còn là Ronaldo có thể tự tạo ra mọi thứ. Anh không còn thường xuyên bứt tốc qua hậu vệ, tự mở góc sút, tự kéo cả hàng thủ đối phương vỡ ra như thời đỉnh cao. Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn vĩ đại, nhưng phần vĩ đại còn lại ấy cần được sử dụng đúng cách.

Bồ Đào Nha phải chọn cách dùng Ronaldo

Đây mới là câu hỏi khó cho HLV Roberto Martinez. Bồ Đào Nha hiện có một đội hình rất mạnh, giàu kỹ thuật và nhiều phương án tấn công. Họ không thiếu người có thể ghi bàn, kiến tạo, tạo đột biến hoặc thay đổi nhịp trận đấu. Vấn đề là đội bóng ấy có đang vận hành để phát huy sức mạnh tập thể, hay vẫn vô thức hướng mọi ánh nhìn về Ronaldo?

Ronaldo vẫn có giá trị rất lớn. Anh là biểu tượng, là thủ lĩnh, là người có thể tạo ra áp lực tâm lý khủng khiếp lên đối thủ. Chỉ cần anh xuất hiện trong vòng cấm, hậu vệ đối phương đã phải dè chừng. Nhưng Bồ Đào Nha không thể để sự hiện diện ấy biến thành giới hạn của chính mình.

Nếu Ronaldo được dùng đúng cách, anh vẫn là vũ khí đặc biệt. Anh có thể là người kết thúc trong những thế trận cần kinh nghiệm. Anh có thể là lựa chọn cho các pha bóng cố định, các đường tạt, những khoảnh khắc cuối trận. Anh cũng có thể là người thu hút hậu vệ để mở khoảng trống cho các vệ tinh trẻ hơn.

Nhưng nếu Bồ Đào Nha cứ đá như thể mọi đường bóng cuối cùng phải tìm đến Ronaldo, họ có thể tự làm mình chậm lại. Một đội bóng muốn vô địch World Cup không thể chỉ sống bằng ký ức. Và một tượng đài, dù vĩ đại đến đâu, cũng cần được đặt vào hiện tại một cách hợp lý.

Dấu hỏi đầu tiên của kỳ World Cup cuối?

Trận hòa CHDC Congo chưa phải thảm họa với Bồ Đào Nha. Phía trước họ còn Uzbekistan ngày 23-6 và Colombia ngày 27-6. Một chiến thắng có thể đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo. Ronaldo cũng vẫn còn cơ hội để ghi bàn, để vượt qua sự im lặng của trận ra quân và để viết thêm một chương nữa trong sự nghiệp phi thường.

Nếu tìm được lời giải, Ronaldo vẫn có thể có một kỳ World Cup đáng nhớ

Nhưng sau 90 phút tại Houston, Bồ Đào Nha đã nhận một lời nhắc rõ ràng: World Cup không chờ ai. Không chờ cả những tượng đài.

Với Ronaldo, câu hỏi không phải là anh có vĩ đại hay không. Điều đó đã được lịch sử trả lời. Câu hỏi bây giờ là Bồ Đào Nha sẽ sử dụng phần vĩ đại còn lại ấy như thế nào.

Nếu tìm được lời giải, Ronaldo vẫn có thể có một kỳ World Cup đáng nhớ. Nếu không, Bồ Đào Nha có nguy cơ mắc kẹt giữa hai thời đại: một bên là đội hình hiện tại đầy tài năng, một bên là quá khứ quá lớn để họ dứt ra.

Sự im lặng của Ronaldo trước CHDC Congo có thể chưa phải dấu chấm hết. Nhưng chắc chắn, đó là dấu hỏi lớn đầu tiên.







