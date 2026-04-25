Thế hệ tiềm năng của bóng đá trẻ Việt Nam

Kết thúc sân chơi khu vực ở Indonesia, Chu Ngọc Nguyễn Lực và Lý Xuân Hòa trở thành 2 gương mặt nổi bật nhất của U17 Việt Nam. Tiền vệ của đội trẻ CLB Hà Nội được AFF vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất, còn người gác đền sinh năm 2009 đoạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (áo đỏ) có vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của U17 Việt Nam

Chu Ngọc Nguyễn Lực là một trong hai cái tên từng dự Giải U17 châu Á 2025 được triệu tập ở đợt này. Sau khi dừng bước đáng tiếc ở vòng bảng đấu trường châu lục năm ngoái, Nguyễn Lực đã đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất khi góp công lớn giúp U17 Hà Nội bảo vệ chức vô địch U17 Quốc gia.

Trước đó, cầu thủ này từng để lại dấu ấn với cú đúp vào lưới U16 Dortmund ở giải giao hữu tại Trung Quốc năm 2023.

Đến giải Đông Nam Á vừa qua, khả năng kết nối đội hình của tiền vệ sinh năm 2009 đã giúp hệ thống của HLV Cristiano Roland hoạt động trơn tru hơn. Ở tuyến giữa, Nguyễn Lực được xem là "bộ não" trong cách vận hành lối chơi của U17 Việt Nam, tạo ra sự liên kết giữa tuyến dưới và hàng công.

Đặc biệt, sự tự tin trong xử lý bóng cùng tư duy chiến thuật hiện đại giúp cầu thủ trẻ này trở thành điểm tựa cho toàn đội trong những thời điểm then chốt, điển hình là tình huống đá phạt phút 60 trong trận bán kết gặp U17 Úc.

Trong khung gỗ, thủ thành Lý Xuân Hòa mang đến sự yên tâm rất lớn. Thay thế Hoa Xuân Tín đã chơi tốt ở sân chơi châu lục năm 2025, người gác đền của đội trẻ PVF khẳng định lựa chọn của HLV Cristiano Roland là hoàn toàn đúng đắn.

Với chiều cao 1,84 m và phản xạ nhanh nhạy, Thủ môn xuất sắc nhất tại VCK U15 Quốc gia 2024 đã giúp U17 Việt Nam giữ sạch lưới 7 trong số 8 trận bắt chính.

Mọi cầu thủ trên sân tỏa sáng

Bộ đôi trung vệ Nguyễn Mạnh Cường - Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cũng đã hỗ trợ Xuân Hòa rất hiệu quả. Sự chắc chắn ở hàng hậu vệ và phong độ ổn định của thủ thành 16 tuổi là chìa khóa quan trọng mang về chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 4 cho U17 Việt Nam.

Thủ thành Lý Xuân Hòa dần khỏa lấp được khoảng trống mà đàn anh Hoa Xuân Tín để lại

Ngoài những gương mặt trên, chiến thuật đề cao tính tập thể của HLV Cristiano Roland cũng tạo cơ hội để mọi cầu thủ trên sân tỏa sáng. Tiền đạo Nguyễn Văn Dương, chân sút lập cú đúp trong trận chung kết với U17 Malaysia, đã có tổng cộng 9 pha lập công và 3 kiến tạo kể từ vòng loại Giải U17 châu Á 2026.

Tiền vệ Nguyễn Minh Thủy, cầu thủ từng được AFC vinh danh nhờ bàn thắng đẹp mắt vào lưới U17 Hồng Kông, cũng có đường chuyền thông minh giúp Nguyễn Lực ấn định chiến thắng 2-1 trước U17 Úc.

Tiền đạo Nguyễn Văn Dương thường xuyên lập công cho U17 Việt Nam

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang hướng đến sự kế thừa ổn định giữa các lứa tuổi, sự trưởng thành của những học trò HLV Cristiano Roland mang đến cơ sở để kỳ vọng vào một thế hệ đủ sức cạnh tranh ở sân chơi châu lục.

Nhìn xa hơn, họ sẽ dần trở thành lực lượng nòng cốt ở các giải đấu dành cho cấp độ cao hơn như Giải U19 Đông Nam Á, Giải U20 châu Á hay SEA Games.



