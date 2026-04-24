Thể thao

V-League 2025-2026: Kịch tính đua tốp 3

Tường Phước

(NLĐO) - Trận cầu tâm điểm vòng 20 V-League 2025-2026 giữa Ninh Bình và Hà Nội diễn ra kịch tính hôm 24-4, mãn nhãn người xem với "cơn mưa" bàn thắng

Ninh Bình FC (2-3) Hà Nội FC

Hà Nội và Ninh Bình gần như hết cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch V-League mùa này khi bị đội đầu bảng Công an Hà Nội bỏ xa đến hơn 10 điểm sau 19 vòng đấu. Tuy nhiên, mục tiêu lọt vào tốp 3 chung cuộc vẫn còn nằm trong tầm tay của hai đội bóng này.

Hùng Dũng ghi bàn mở ra "cơn mưa" bàn thắng trên sân Ninh Bình

Từng thua Ninh Bình ở trận lượt đi, đoàn quân HLV Harry Kewell tung đội hình mạnh nhất với quyết tâm đòi muốn nợ và cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Ninh bình mất nhiều trụ cột trong đội hình xuất phát, bao gồm "nhạc trưởng" Hoàng Đức, tiền vệ 28 tuổi không đảm bảo thể trạng thi đấu nên phải dự bị.

Bắt nhịp nhanh và chủ động tấn công trước, CLB Hà Nội sớm có lợi thế dẫn bàn từ pha lập công mở tỉ số ở phút thứ 3 của đội trưởng Hùng Dũng. Kể từ thời điểm đó, hai đội dần đẩy cao nhịp độ và tạo ra màn đôi công hấp dẫn. Trong khoảng thời gian bù giờ của hiệp 1, lần lượt Anh Tiệp ghi bàn cho Hà Nội và Geovane lập công rút ngắn khoảng cách tỉ số cho Ninh Bình FC.

Sang hiệp 2, thế trận nghiêng về chủ nhà Ninh Bình khi đội bóng cố đô Hoa Lư dồn đội hình lên tấn công hòng tìm bàn gỡ. Ở chiều ngược lại, Hà Nội chủ động phòng ngự phản công, nhường quyền kiểm soát tuyến giữa cho đội chủ nhà.

Triển khai tấn công nhiều nhưng không hiệu quả, Ninh Bình bế tắc tìm bàn gỡ để cân bằng thế trận và phải chịu trừng phạt bởi khả năng phản công nhanh bên phía Hà Nội. Phút 58, Văn Quyết ghi bàn giúp đội khách dẫn trước 3-1 và những cố gắng của đoàn quân HLV Vũ Tiến Thành chỉ có thể rút ngắn tỉ số chung cuộc 2-3, do công của Quốc Việt ở phút 61.

Hà Nội FC vẫn còn nhiều cơ hội lọt vào tốp 3 chung cuộc V-League mùa này

Trên sân đối phương, đội bóng thủ đô đã giành chiến thắng thuyết phục 3-2, qua đó rút ngắn khoảng cách với tốp 3 xuống còn 1 điểm. Sau vòng 20, Hà Nội FC còn kém Ninh Bình FC vỏn vẹn 1 điểm và vị thứ trong tốp 3 có thể thay đổi ở hành trình còn lại của mùa giải.

HAGL hụt chiến thắng trên sân nhà

(NLĐO) - Tận dụng lợi thế sân nhà để thi đấu lấn lướt Hải Phòng song CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn bị cầm hòa 0-0 ở vòng 20 V-League 2025-2026 tối 24-4.

CLB Ninh Bình chạm trán Hà Nội: Đại chiến vì tốp 3 V-League

(NLĐO) - CLB Ninh Bình so tài Hà Nội lúc 18 giờ ngày 24-4 là trận cầu tâm điểm vòng 20 V-League 2025-2026, khi cả hai cùng mục tiêu chen chân vào tốp 3.

HAGL sẽ tựa vào Pleiku Arena để kiếm điểm ở vòng 20 V-League

(NLĐO) - Trận tiếp đón Hải Phòng thuộc vòng 20 V-League 2025-2026 lúc 17 giờ ngày 24-4 (FPT Play) mang ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu trụ hạng của HAGL.

