CLB Ninh Bình chạm trán Hà Nội: Đại chiến vì tốp 3 V-League

CLB Ninh Bình đang cho thấy phong độ thăng hoa đúng thời điểm. Đội bóng cố đô Hoa Lư toàn thắng 3 trận gần nhất, trong đó có màn hủy diệt PVF-CAND với tỉ số 3-0 ở vòng 19, để củng cố vị trí trong nhóm 3 đội dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sự ổn định về lối chơi, cùng dàn nội binh chất lượng như Hoàng Đức, Tiến Anh, Văn Lâm… giúp tân binh V-League trở thành "hiện tượng" của mùa giải. Lợi thế sân nhà càng tiếp thêm tự tin để thầy trò ông Vũ Tiến Thành hướng đến một kết quả tích cực khi tiếp đón đối thủ Hà Nội ở vòng 20.

Ninh Bình từng thắng Hà Nội ở trận lượt đi

Ở chiều ngược lại, Hà Nội cũng cho thấy sức tấn công đáng gờm khi ghi tới 7 bàn trong chuỗi 2 trận thắng gần nhất để rút ngắn khoảng cách điểm với tốp 3. Đội bóng thủ đô đang xếp thứ 4 và còn kém Ninh Bình 4 điểm sau 19 vòng đấu.

Dù từng sảy chân trước Hải Phòng, nhưng nhìn tổng thể, phong độ của đoàn quân HLV Harry Kewell vẫn rất ổn định và đủ sức cạnh tranh trực tiếp với Ninh Bình cho một vị trí trong top 3 chung cuộc V-League mùa này.

Khoảng cách điểm không quá lớn giữa hai đội khiến màn chạm trán trực tiếp ở vòng 20 mang ý nghĩa bản lề. Nếu Hà Nội thắng, cuộc đua tốp 3 sẽ trở nên cực kỳ căng thẳng; ngược lại, một chiến thắng cho Ninh Bình sẽ giúp họ củng cố vị thứ trong bảng xếp hạng và tạo lợi thế lớn trong giai đoạn cuối mùa.

Màn so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia

Về lực lượng, CLB Hà Nội chịu tổn thất khi thiếu trung vệ trụ cột Thành Chung vì án treo giò, trong khi Ninh Bình gần như có đội hình mạnh nhất. Mất trụ cột ở hàng thủ có thể là điểm yếu khiến Hà Nội bị đối phương khai thác, nhất là khi CLB Ninh Bình sở hữu nhiều cầu thủ tấn công có khả năng tạo đột biến.

Thế trận được dự báo cân bằng khi cả hai đều có phong độ cao và chiều sâu lực lượng. Ninh Bình có lợi thế sân nhà nhưng Hà Nội lại sở hữu kinh nghiệm và bản lĩnh của một đội bóng lớn, giàu thành tích ở sân chơi quốc nội.

Ở trận lượt đi giữa hai đội diễn ra tại Hàng Đẫy, CLB Hà Nội dù thể hiện sự lấn lướt trong kiểm soát thế trận song phải nhận thất bại 1-2 trước Ninh Bình.

Trong bối cảnh hiện tại, kịch bản cho một màn rượt đuổi hấp dẫn là điều dễ xảy ra và cũng không loại trừ khả năng hai đội phải chia điểm.