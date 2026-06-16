V-League và những gam màu đối lập (*): Nhân tố tạo sức hút

Đó không chỉ là sự góp mặt lần đầu của 2 tân binh Trường Tươi Đồng Nai và Bắc Ninh, mà còn bởi cách những đội bóng này chuẩn bị cho sân chơi đỉnh cao.

Cạnh tranh để nâng tầm V-League

Nếu như cách đây vài năm, các đội bóng thăng hạng thường bị xem là ứng viên xuống hạng ngay khi bước chân lên V-League thì nay cục diện đã khác. Trường Tươi Đồng Nai, Bắc Ninh và trước đó là Ninh Bình đều cho thấy một mô hình phát triển đáng khích lệ, nơi nguồn lực tài chính được gắn liền với tầm nhìn dài hạn, hệ thống đào tạo trẻ và mục tiêu xây dựng bản sắc riêng. Đó là tín hiệu mà bóng đá Việt Nam đã chờ đợi từ rất lâu.

Nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam luôn trăn trở với bài toán nâng cao chất lượng giải vô địch quốc gia. Muốn làm được điều đó, yếu tố quan trọng nhất không nằm ở việc đổi tên giải đấu hay thay đổi thể thức thi đấu, mà là nâng cao chất lượng các CLB tham dự.

Sự xuất hiện của CLB Trường Tươi Đồng Nai và CLB Bắc Ninh giúp V-League 2026-2027 trở nên đáng xem hơn. Đây đều là những đội bóng có tiềm lực tài chính, sở hữu lực lượng cầu thủ chất lượng và đặc biệt là có chiến lược phát triển rõ ràng.

Khi các tân binh không còn mang tâm lý "đá để trụ hạng", cuộc đua tại V-League sẽ khốc liệt hơn. Các đội bóng giàu truyền thống như Nam Định, Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Hà Nội FC hay Công an TP HCM sẽ không dễ dàng giành điểm trước những đối thủ mới nổi nhưng đầy tham vọng.

Sự cạnh tranh ấy cũng tạo điều kiện cho cầu thủ Việt Nam được thi đấu trong môi trường chất lượng cao hơn, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn và đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Bóng đá chuyên nghiệp chỉ phát triển khi các CLB mạnh lên. Và các CLB chỉ mạnh lên khi có chiến lược dài hạn, nguồn lực ổn định cùng khát vọng vươn tới những chuẩn mực cao hơn.

Nhìn từ câu chuyện của Trường Tươi Đồng Nai, Bắc Ninh và Ninh Bình, người hâm mộ có quyền kỳ vọng V-League đang bước vào một chu kỳ phát triển mới. Chặng đường phía trước chắc chắn vẫn còn nhiều thử thách nhưng ít nhất những tín hiệu tích cực đã xuất hiện.

Đó là tín hiệu của sự đầu tư bài bản, của khát vọng cạnh tranh và của niềm tin rằng bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể nâng tầm từ chính nền tảng các CLB chuyên nghiệp.

Niềm tự hào của bóng đá miền Đông

Đồng Nai (bao gồm Bình Phước cũ) từng là một trong những địa phương giàu truyền thống bóng đá của cả nước nhưng lại thiếu kinh phí hoạt động để tạo nên sức cạnh tranh ở sân chơi đỉnh cao. Sự xuất hiện của Trường Tươi Đồng Nai đã mở ra một chương mới cho bóng đá địa phương.

Được đầu tư mạnh bởi Tập đoàn Trường Tươi, đội bóng không chỉ đặt mục tiêu thăng hạng mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái bóng đá bền vững với học viện đào tạo trẻ, cơ sở vật chất hiện đại và chiến lược phát triển lâu dài. Ban lãnh đạo đội bóng xác định việc đào tạo cầu thủ trẻ và xây dựng nền móng chuyên nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm bên cạnh mục tiêu thành tích. Con đường lên V-League của Trường Tươi Đồng Nai không phải câu chuyện thành công trong ngày một ngày hai. Sau vị trí thứ ba Giải Hạng nhất 2023-2024, ngôi á quân mùa 2024-2025, đội bóng tiếp tục đầu tư để hoàn thiện lực lượng và cuối cùng giành quyền thăng hạng ở mùa 2025-2026.

Điều đáng nói là thành công của Trường Tươi Đồng Nai không đến từ những khoản chi tiêu thiếu kiểm soát. Đội bóng xây dựng lực lượng trên nền tảng kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm, những ngôi sao có sức hút với người hâm mộ và lớp cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Sự hiện diện của những tên tuổi từng khoác áo đội tuyển quốc gia giúp nâng tầm chuyên môn đồng thời tạo hiệu ứng tích cực cho thương hiệu CLB.

Sự góp mặt của Trường Tươi Đồng Nai sẽ tăng tính chuyên nghiệp đấu trường V-League 2026-2027. (Ảnh: VPF)

Hơn thế, Trường Tươi Đồng Nai còn nhận được sự đồng hành tích cực từ người hâm mộ. Những khán đài đông đảo tại các trận sân nhà cho thấy bóng đá địa phương vẫn luôn tồn tại sức sống mãnh liệt nếu được đầu tư đúng hướng.

Bước lên V-League, Trường Tươi Đồng Nai chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, nền tảng mà họ xây dựng trong những năm qua đủ để người hâm mộ tin rằng đội bóng không chỉ hướng đến mục tiêu trụ hạng mà còn mong muốn tạo dấu ấn lâu dài ở sân chơi cao nhất Việt Nam.

Miền quan họ ghi tên lên bản đồ bóng đá quốc nội

CLB Bắc Ninh tham gia V-League là kết quả của một dự án bóng đá được hoạch định rõ ràng ngay từ đầu. Hai năm gần đây, Bắc Ninh nổi lên như một trong những địa phương đầu tư mạnh nhất cho bóng đá. Không chỉ tập trung vào đội một, CLB còn chú trọng phát triển hệ thống đào tạo trẻ, xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho bộ máy vận hành. V-League 2026-2027 cũng là lần đầu bóng đá Bắc Ninh góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp cao nhất Việt Nam.

Con đường thăng hạng của Bắc Ninh rất bài bản, đội bóng không đi theo lối phát triển nhảy vọt mà từng bước hoàn thiện tổ chức, nâng cao chất lượng chuyên môn và xây dựng chiến lược thành công.

Thành quả của CLB Bắc Ninh là tấm vé lên V-League sau trận thắng kịch tính trước PVF-CAND ở trận play-off cuối mùa giải 2025-2026.

Sự góp mặt của Bắc Ninh sẽ tăng tính chuyên nghiệp đấu trường V-League 2026-2027. (Ảnh: VPF)

Điểm nổi bật của Bắc Ninh nằm ở tư duy làm bóng đá hiện đại. Đội bóng không chỉ mua sắm cầu thủ mà còn đầu tư cho hệ thống quản trị, khoa học thể thao và công tác đào tạo trẻ. Đáng chú ý, mô hình phát triển bóng đá Bắc Ninh được xây dựng dựa trên sự tham vấn của nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm, bao gồm cựu HLV tuyển Việt Nam Park Hang-seo. Đây là những yếu tố giúp một CLB duy trì sức cạnh tranh lâu dài thay vì chỉ tạo nên thành công nhất thời.

Trong bối cảnh nhiều đội bóng Việt Nam từng gặp khó khăn vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tài trợ ngắn hạn, mô hình phát triển của Bắc Ninh mang lại nhiều hy vọng.

Khi địa phương, doanh nghiệp và người hâm mộ cùng chung tay xây dựng, đội bóng sẽ có khả năng tồn tại và phát triển bền vững.

Giá trị của sự đầu tư bài bản

Nhắc đến các mô hình phát triển thành công hiện nay, không thể bỏ qua CLB Ninh Bình. Đội bóng cố đô không trở thành hiện tượng chỉ sau một mùa giải. Thành công của họ là kết quả của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc xây dựng bộ máy quản lý, tuyển chọn lực lượng cho đến định hình lối chơi.

Mùa giải 2025-2026 chứng kiến Ninh Bình nổi lên như một thế lực thực sự của bóng đá Việt Nam. Không chỉ cạnh tranh sòng phẳng ở V-League, đội bóng vừa thăng hạng về nhì tại Cúp Quốc gia và khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu bóng đá nội.

Điều đáng chú ý là CLB Ninh Bình không chỉ đầu tư vào các ngôi sao mà còn xây dựng chiều sâu đội hình, chú trọng đào tạo trẻ và phát triển thương hiệu CLB. Chính điều đó giúp đội bóng duy trì tính ổn định trong suốt mùa giải.

Từ góc độ phát triển giải đấu, sự xuất hiện của những đội bóng như Ninh Bình, Trường Tươi Đồng Nai hay Bắc Ninh mang ý nghĩa rất lớn. Họ tạo ra áp lực cạnh tranh tích cực, buộc toàn bộ hệ thống V-League phải thay đổi để thích nghi. Một giải đấu chỉ thực sự phát triển khi không có chỗ cho sự tự mãn.

Trước thềm mùa giải 2026-2027, Ninh Bình, Đồng Nai lẫn Bắc Ninh là 3 CLB đạt tiêu chuẩn tham dự các giải đấu chuyên nghiệp thuộc hệ thống LĐBĐ châu Á (AFC).

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 9-6