Trường Tươi Đồng Nai vô địch: Vinh quang không đến từ đường tắt

Vượt lên trên tất cả, đó là điểm kết của chặng đường dài 3 năm với bao nỗi khó khăn đan xen những giọt nước mắt của một đội bóng từng đứng trước con đường ngắn hơn nhưng vẫn chọn đi hết con đường dài.

Ba năm, một khát vọng

Tiếng còi mãn cuộc trong chiến thắng 3-0 trước Long An khép lại một buổi chiều lịch sử của CLB Trường Tươi Đồng Nai. Tuy nhiên chức vô địch ấy không bắt đầu từ trận đấu với Long An, nó bắt đầu từ ba năm trước.

CLB Trường Tươi Đồng Nai vô địch hạng Nhất 2025-2026

Mùa 2023-2024, đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba. Mùa 2024-2025, họ tiến thêm một bước, giành ngôi á quân. Cánh cửa V-League đã ở rất gần nhưng rồi khép lại sau thất bại trong trận play-off với SHB Đà Nẵng. Nhiều đội bóng sẽ xem đó là đích đến dang dở. Nhưng CLB Trường Tươi Đồng Nai xem đó là một phần của chặng đường mà họ chưa đến đích.

Họ tiếp tục đầu tư. Họ tiếp tục giữ tham vọng. Họ tiếp tục đặt mục tiêu lên V-League, và mùa giải này, họ hoàn thành điều mình theo đuổi suốt 3 năm bằng vị thế cao nhất: nhà vô địch. Đó là một đường cong đi lên rất rõ ràng, từ hạng ba đến á quân rồi vô địch. Không có bước nhảy đột ngột. Không có thành công bất ngờ. Chỉ có sự tiến bộ từng năm.

Có lẽ nhiều năm nữa, người ta vẫn còn nhắc đến việc Trường Tươi Đồng Nai từ chối cơ hội lên V-League khi suất tham dự xuất hiện ngoài sân cỏ. Thời điểm đó, không ít người cho rằng đội bóng đã bỏ lỡ cơ hội vàng. Nhận suất lên hạng là lựa chọn dễ hiểu. Bất cứ đội bóng nào cũng muốn hiện diện ở sân chơi cao nhất.

Nhưng Trường Tươi Đồng Nai lại chọn cách khác. Họ muốn tự giành tấm vé ấy trên sân cỏ. Đó là quyết định gây tranh luận, và cũng là quyết định khiến chức vô địch hôm nay trở nên đặc biệt hơn.Nếu nhận suất đặc cách, người ta có thể luôn đặt câu hỏi liệu họ đã thật sự chinh phục để lên thi đấu ở V-League hay chưa. Còn bây giờ, không còn bất kỳ dấu hỏi nào. Họ vô địch. Họ đứng đầu bảng. Họ giành vé thăng hạng bằng thành tích, bằng nội lực của chính mình.

Clip: QUỐC AN

Điều quý nhất không nằm ở chiếc cúp

Trong những hình ảnh trước trận gặp Long An, có một điều gây ấn tượng mạnh. Đó không phải Công Phượng, không phải Xuân Trường, không phải Minh Vương. Cũng không chỉ là những thành viên của CLB Trường Tươi Đồng Nai. Điều gây ấn tượng mạnh nhất chính là những cổ động viên.

CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ góp mặt ở sân chơi V-League mùa 2026-2027

Chính họ đã tự làm cúp vô địch. Cũng chính họ trang trí mũ bảo hiểm bằng biểu tượng đội bóng. Họ tạo nên những đoàn xe phủ kín màu xanh. Những gia đình đưa con em đến sân từ rất sớm để chờ trận đấu quyết định… và cũng chính họ đã bất chấp ướt sũng dưới cơn mưa trắng trời để được thấy, để được cổ vũ, hò reo, để được chia sẻ niềm vui cùng đội bóng thân yêu Trường Tươi Đồng Nai trong đêm đăng quang đầy cảm xúc. Ở giải hạng Nhất Việt Nam, đó là hình ảnh không phải lúc nào cũng xuất hiện.

Tiền có thể mang về những cầu thủ giỏi. Tiền có thể nâng cấp cơ sở vật chất. Nhưng tình cảm của người hâm mộ thì không thể mua được. Nó chỉ đến khi một đội bóng khiến người dân cảm thấy đó là đội bóng của họ. Nhìn những hình ảnh ấy, có thể hiểu vì sao Trường Tươi Đồng Nai đang nhận được nhiều thiện cảm.

Người ta không chỉ nhìn thấy một nhà đầu tư làm bóng đá. Người ta nhìn thấy một cộng đồng đang lớn lên cùng đội bóng. Chiếc cúp được trao trong cơn mưa lớn. Một lễ đăng quang khác thường. Nhưng có lẽ nó lại phù hợp với con đường lên V-League của Trường Tươi Đồng Nai. Con đường đi lên chưa bao giờ dễ dàng. Ba năm trước họ chưa đủ mạnh. Hai năm trước họ còn thiếu một bước. Một năm trước họ ngã trước ngưỡng cửa. Hôm nay họ là nhà vô địch.

Trong bóng đá Việt Nam, chúng ta từng chứng kiến nhiều đội bóng đến rất nhanh rồi cũng biến mất rất nhanh. Điều khiến Trường Tươi Đồng Nai tạo được thiện cảm ở chỗ họ cho thấy sự kiên nhẫn với kế hoạch của mình. Họ không tìm kiếm thành công tức thời. Họ xây dựng từng bước. và khi thành công đến, nó mang theo cảm giác thuyết phục.

Tấm vé V-League của Trường Tươi Đồng Nai giành được không chỉ là phần thưởng cho một mùa giải. Đó là phần thưởng cho 3 năm theo đuổi một mục tiêu, cho những cầu thủ đã ở lại, cho những người làm bóng đá kiên nhẫn, cho những cổ động viên đã phủ kín màu xanh trên các khán đài, và cũng là phần thưởng cho quyết định từ chối lên V-League từng gây tranh cãi nhất của họ.

CLB Trường Tươi Đồng Nai đã từng có cơ hội đi nhanh hơn, nhưng họ chọn đi xa hơn. Vì thế, chức vô địch này không chỉ đánh dấu ngày họ lên V-League, nó còn đánh dấu ngày một con đường được hoàn thành theo đúng cách mà họ mong muốn. Không phải bằng một con đường mở sẵn mà bằng chính những bước chân của mình.



