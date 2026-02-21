HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Va chạm giữa ô tô và xe máy, gia đình 4 người thương vong

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Vụ va chạm kinh hoàng giữa ô tô và xe máy trên Quốc lộ 12A qua xã Tân Gianh (Quảng Trị) khiến 4 người trong gia đình thương vong

Va chạm ô tô xe máy gây thương vong cho gia đình 4 người ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Ngày 21-2, UBND xã Tân Gianh (Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, tại Km12 Quốc lộ 12A đoạn qua thôn Xuân Trường, xã Tân Gianh xảy ra va chạm giữa ô tô biển kiểm soát 73A-314.xx lưu thông hướng xã Tuyên Hóa do Trương Thanh L. (trú thôn Kim Sơn, xã Đồng Lê) điều khiển và xe máy biển kiểm soát 73E1-453.xx đi chiều ngược lại do Nguyễn Văn Ph. (trú thôn Chợ Cuồi, xã Tuyên Hoá) cầm lái.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe máy chở thêm ba người cùng một gia đình đều trú thôn Chợ Cuồi gồm Phạm Bình A., Phạm Hoài A. và Hoàng Thị Ch.

Vụ va chạm khiến cháu Phạm Bình A. tử vong tại chỗ; anh Ph., bà Ch. và cháu Phạm Hoài A. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Trị.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Quảng Trị tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng quốc lộ 12a xã Tân Gianh tai nạn Quảng Trị ô tô va chạm xe máy gia đình gặp nạn
