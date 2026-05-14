Va chạm khi chơi pickleball, người đàn ông phải phẫu thuật mắt

Nam bệnh nhân 39 tuổi (ở Bắc Ninh) đến Bệnh viện Mắt Trung ương thăm khám trong tình trạng chấn thương nặng mắt trái sau khi chơi pickleball.

Nam bệnh nhân bị chấn thương mắt do va chạm khi chơi pickleball. Ảnh: Xuân Hồng

Bệnh nhân được chẩn đoán đụng dập nhãn cầu, xuất huyết tiền phòng và dịch kính, kết mạc cương tụ, giác mạc phù nhẹ. Thị lực mắt trái suy giảm nghiêm trọng, chỉ có thể thấy bóng bàn tay ở khoảng cách 0,1 m.

Tiến sĩ - bác sĩ Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng Khoa Chấn thương, cho biết sau điều trị nội khoa, thị lực có cải thiện nhưng nhãn áp tăng cao, không kiểm soát được, buộc phải phẫu thuật xử lý biến chứng tăng nhãn áp do chấn thương. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị lâu dài.

Theo bác sĩ Vân, pickleball là môn thể thao mới, phát triển nhanh tại Việt Nam nhờ dễ chơi, phù hợp nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, môn này tiềm ẩn nguy cơ chấn thương, đặc biệt là chấn thương mắt, có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn nếu không xử trí kịp thời.

Các tổn thương mắt thường gặp gồm trầy xước giác mạc, xuất huyết tiền phòng, đụng dập nhãn cầu, lệch hoặc vỡ thể thủy tinh, bong võng mạc, thậm chí vỡ nhãn cầu và mù lòa.

Nguyên nhân chủ yếu do bóng bay với tốc độ cao, xoáy, khoảng cách thi đấu gần, phản xạ không kịp hoặc va chạm vợt giữa người chơi.

Hình ảnh giác mạc trầy xước do chấn thương khi chơi pickleball



Bác sĩ khuyến cáo người chơi nên đeo kính bảo hộ chuyên dụng, khởi động kỹ, giữ khoảng cách an toàn, tránh chủ quan với các pha bóng mạnh hoặc bóng bật ngược. Người có bệnh lý mắt, cận thị nặng hoặc từng phẫu thuật mắt cần khám chuyên khoa trước khi chơi.

Khi bị bóng đập vào mắt gây đau, đỏ, nhìn mờ, cần đến ngay cơ sở chuyên khoa mắt, không tự ý nhỏ thuốc hay xử lý tại nhà.